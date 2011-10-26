Зачем Лямов лезет в СРО

Немногие москвичи полностью довольны работой наземного общественного транспорта. Тому виной большие интервалы в движении, неструктурированное расписание. Добавьте к этому противостояние на остановках частного и муниципального транспорта и проблемы с безопасностью. Видимо, в связи с этим в столичном департаменте транспорта поспешили с предложением создать саморегулируемую организацию (СРО) компаний-перевозчиков.

Развитие общественного транспорта Москвы сегодня является приоритетным направлением работы властей города. Об этом 7 октября на конференции сообщил Николай Лямов, заместитель мэра по вопросам развития транспорта и дорожного строительства. Планы властей с 2012 по 2016 г. в этом направлении действительно глобальны. Особенно любопытна инициатива создания вышеупомянутой СРО, которую Николай Лямов на днях также озвучил на совещании с руководителями крупных транспортных компаний.

«Мы должны создать организацию, которая бы со стороны транспортного сообщества затрагивала те вопросы, которые надо решать сегодня, в том числе в соответствии с законом о саморегулируемых организациях передать ряд функций, чтобы структура сама могла заниматься наведением порядка в сфере пассажирских перевозок», – заявил чиновник. Согласно ФЗ 315, под саморегулированием понимается «самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности». В ведении саморегулируемых организаций – разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за их соблюдением.

«Необходимость СРО действительно имеет место, – говорит Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». – Контроль сферы транспорта административными мерами, по старинке, в настоящее время неэффективен. Количество чиновников в РФ уже превышает показатели в СССР. А участники СРО сами определяют правила игры на рынке. А если кто-то самовольно повышает расценки, ухудшает качество услуг или пытается обмануть потребителя, другие компании вправе принять меры, вплоть до вывода нарушителя с рынка».

Важно, что при наличии СРО пассажирам всегда будет с кого потребовать возмещение вреда. Для таких случаев создается специальный фонд, из которого выплачивается компенсация, если какая-то из транспортных компаний действительно оказалась неправа. Однако удивление вызывает тот факт, что инициатором её создания выступил именно заместитель мэра по вопросам развития транспорта и дорожного строительства. Непонятна такая живая заинтересованность чиновников в создании общественной некоммерческой организации.

«Саморегулируемая организация – это не юридическая форма, это статус. Сначала создается некоммерческая структура в какой-либо отрасли. Затем она может получить статус саморегулируемой, – говорит Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. – Решение о создании СРО не может быть принято чиновниками. Поскольку право объединяться в такую организацию принадлежит предпринимателям. Эта ситуация напоминает тот случай, когда работодатель хочет создать профсоюз. Напомним, что в столице уже на протяжении семи лет существует одна некоммерческая организация – Московский транспортный союз. В него входят все основные компании, которые занимают до 80% рынка пассажирских и таксомоторных перевозок.«Когда Московский транспортный союз всерьёз начал защищать интересы коммерсантов и пассажиров, чиновникам это не понравилось, – уверен Юрий Свешников. – Теперь они хотят создать свою «карманную» организацию, которая будет поддерживать все их действия».

Действительно, чем больше чиновник контролирует бизнес, тем больше у него возможностей держать руку на некоем «шлагбауме», который пропускает или не пропускает конкретные транспортные компании на дороги города. Часто финансовая заинтересованность становится выше заботы о благе пассажиров. В принципе создание СРО – это одна из возможных мер для решения наболевших проблем в сфере общественного транспорта. С условием, что её создание – это забота исключительно профильных транспортных компаний, а не правительственных чиновников.