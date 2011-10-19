Новая «расстрельная»?

При мэрии создана комиссия, которая должна пересматривать решения прежнего (лужковского) органа о сносе исторических зданий. Прежняя комиссия получила в народе прозвище «сносная». Каким будет прозвище новой?

«Сносную» комиссию возглавлял первый заммэра и руководитель стройкомплекса Владимир Ресин. В этот период она позволила снести около трёх тысяч строений. Самым страшным периодом было начало нулевых, когда в год на рассмотрение выносилось до 700 адресов в центре Москвы, и в 90% случаев орган шёл навстречу инвесторам.

У решений этого органа нет срока давности. Сотни из них ещё не реализованы – здания пока стоят. Разумеется, пересматривать будут именно эти решения.

«Пересмотр решений пройдёт довольно быстро. Далее комиссия займётся новыми рассмотрениями. Очевидно, их будет гораздо меньше, поскольку мэрия решила ограничить строительство в центре, – поясняет координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер. – Но помимо этой работы у комиссии появятся функции другой комиссии Владимира Ресина, прозванной «расстрельной». Её с позором ликвидировали как незаконную в 2010 году по требованию Москонтроля».

Как известно, помимо «простых» исторических зданий есть «официальные» – объекты культурного наследия, защищённые от сноса. «Расстрельная» комиссия рассматривала здания, которые уже имели признание экспертов и охранялись как памятники, но ещё не обладали окончательным статусом. Комиссия принимала решения о том, делать или не делать этот последний шаг в пользу зданий. И часто решала: не делать. В частности, она позволила снести расстрельный дом на ул. Никольская – отсюда, кстати, и её прозвище. К счастью, дом пока не ликвидирован.

«Поскольку Москонтроль потребовал упразднить «расстрельную» комиссию, теперь ему было бы логично поинтересоваться, почему новая комиссия получила такие же незаконные функции. Москва опять зависит от доброй воли мэра. Будет добрая воля – не снесут памятник истории, а не будет – снесут, – отмечает Н. Самовер. – Из положительных моментов можно отметить то, что в состав комиссии включён координатор «Архнадзора» Константин Михайлов. Это позволит москвичам быть в курсе всех обсуждений. Вообще есть надежда, что комиссия послужит хорошим инструментом для С. Собянина в борьбе с остатками прежней системы, с застройщиками и лоббистами».

«Побороть их действительно непросто, – комментирует депутат Мосгордумы Сергей Гончаров. – Инвесторы вложили огромные деньги в эти проекты и будут судиться за них до последнего. Получим то же самое, что и в случае с гостиницей «Россия»: уже четыре года на её месте стоит уродская стройка – всё суды да суды.

Глава новой комиссии (теперешний руководитель стройкомплекса Марат Хуснуллин) постарается навести порядок в строительной сфере. Но заметим, что прежний «главный строитель» по фамилии Ресин, хоть формально и отодвинут от этой сферы, – всё так же остаётся замом мэра. Сместить его пока невозможно. Как минимум до выборов».