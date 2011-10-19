Ржа съедает нашу гордость

Авиационную технику, собранную на Ходынском поле, надо спасать. Министерство обороны бросило самолёты-ветераны на произвол судьбы, и теперь они нуждаются в срочной эвакуации.

Два десятка лет назад на Ходынском поле собрали около семидесяти самолётов: бомбардировщиков, истребителей, перехватчиков – с добрым намерением сделать тут музей авиационной техники. Ходынка для этого – место самое подходящее, историческое. Отсюда стартовали пилоты-полярники, поднимались в небо первые лётчики – Герои Советского Союза. К сегодняшнему дню «в экспозиции» уцелели лишь 47 экспонатов. Да и им это музейное слово подходит мало. Почти у всех повреждены обшивка, шасси; разбиты стёкла кабин; фюзеляжи и крылья разрисованы граффити.

Эта земля интересует многих. В 2005 г. столичное правительство предложило её собственнику, Министерству обороны, застроить Ходынское поле жилыми домами. Там согласились, рассчитывая на квартиры в новостройках. Тем более что городские власти обещали оставить место для Национального музея авиации и космонавтики – и даже привлечь для его создания солидные инвестиции. В результате на Ходынском поле возвели жилые дома, бизнес-центр, ледовый дворец. А до самолётов дело так и не дошло.

Музей должно было обустроить акционерное общество «Авиапарк», созданное специально под этот проект. Планировалось, что в 2011-м он будет уже завершён. Но выяснилось: Министерство обороны не готово отдать самолёты в собственность городу, которому в основном и принадлежат акции «Авиапарка». Только – во временное хранение. Однако заниматься дорогостоящим восстановлением чужой собственности в Департаменте имущества оказались не готовы.

Тогда свою помощь предложили частники-энтузиасты из подмосковного Музея техники Вадима Задорожного. Они уже договорились с Министерством обороны и в течение следующего года планируют перевезти технику в Красногорск. Ещё несколько лет уйдёт на реставрацию. Причём из полусотни самолётов едва ли десяток можно будет в обозримом будущем выставить в музее: остальная техника требует восстановления.

«В музее Задорожного, в Красногорске, не смогут выставить все 47 машин, – уверен Александр Брусницын, полковник ВВС в отставке. – Там собрана самая разная техника: автомобили, танки, ракетные системы. Для экспонатов с Ходынки просто не хватит места. Самолёты надо оставить, облагородить, модернизировать, восстановить. Для Министерства обороны, для Военно-воздушных сил России это должно быть делом чести».

«Почему надо перевозить самолёты в Красногорск, если в Монино у нас есть большой действующий, по сути, национальный музей авиационной техники при академии Гагарина? – предлагает ещё один вариант Николай Безбородов, генерал-майор авиации, депутат ГД четырёх созывов. – Там собраны уникальные образцы, так и надо добавить к ним экспонаты с Ходынки. Будет единый музей с нормальной охраной, с поддержанием техники на должном уровне. Финансировать его необходимо из федерального бюджета. Мы должны гордиться своим авиационным путём, своими достижениями, заражать молодёжь небом, стремлением покорять звёзды и планеты».

Самолёты на Ходынке надо срочно спасать: «музей» здесь уже превратился в стоянку и, если ничего не предпринять, скоро станет их кладбищем...