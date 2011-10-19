В чужой колее

Власти Москвы планируют ежегодно расходовать на решение дорожно-транспортных проблем более 300 млрд. рублей. Из них львиная доля отведена созданию специальных выделенных полос для общественного транспорта. Теперь на определённых участках дорог владельцы автомобилей не могут занимать крайнюю правую полосу, помеченную большой буквой «А». В мэрии считают, что эта мера должна создать условия, при которых автолюбителям не останется ничего иного, как пересесть с личного транспорта на общественный.

Ежедневно московский общественный транспорт перевозит более 6 млн. пассажиров. При этом городские власти уверены: эту цифру необходимо увеличить за счёт владельцев личного транспорта. Тогда якобы дороги столицы значительно разгрузятся, а средняя скорость движения транспорта увеличится.

В государственной программе развития транспортной системы г. Москвы с 2012 по 2016 г. одним из первых пунктов значится обеспечение приоритета общественного транспорта. Уже сегодня в городе действуют девять выделенных полос общей длиной около 40 километров. И это только начало. «Мы долж­ны ввести в строй примерно 300 км выделенных полос, из них около 200 км – за 2011 год, – говорит Николай Лямов, заместитель мэра по вопросам развития транспорта и дорожного строительства. – Работа над этим ведётся. Ударным месяцем станет октябрь».

Итак, жизненное пространство автомобилистов сокращается с каждым днём, и ситуация для них, похоже, усложнилась навсегда. Движение на многих участках города практически остановилось, а уровень заторов всё чаще достигает максимального значения в 10 баллов. Одновременно средняя скорость движения общественного транспорта увеличилась с 13–15 до 25 километров в час, что соответствует поставленным властями города задачам. Напомним также: если сегодня для автовладельцев штраф за проезд по выделенной полосе составляет 300 рублей, то с 1 января 2012 г. он возрастёт до 1500.

От общего к частному

Первая выделенная полоса для общественного транспорта появилась в Москве летом 2009 г. на Волоколамском шоссе. Этот эксперимент признали удачным. Сегодня движение на участке от МКАД до метро Тушинская упорядочено и серьёзных нареканий не вызывает.

Менее благоприятная ситуация складывается на Ленинградском проспекте Москвы. Выделенная полоса была открыта здесь в июле 2011 года. Сегодня она преимущественно пуста. Общественный транспорт ходит тут редко, при этом движение частных автомобилей местами затруднено, что особенно заметно в районе метро «Сокол» и «Динамо».

«Выделенная полоса на таком участке – непозволительная роскошь, – считает Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». – Неизбежно будут создаваться пробки и аварийные ситуации, в то время как по широченной правой полосе раз в полчаса проедет автобус или троллейбус».

Двоякой оценки заслуживает участок со спецполосой, организованной на проспекте Андропова, от станции метро «Коломенская» до Каширского шоссе. С одной стороны, скорость общественного транспорта здесь увеличилась с 17 до 27 километров в час, что, конечно же, оценили пассажиры. С другой, из-за сужения дороги и вынужденных перестроений из трёх полос в две резко возрос риск ДТП среди автомобилистов.

Одной из последних на территории Москвы организована выделенная полоса на Звенигородском шоссе. Ситуация на данном участке (от Крылатского до Краснопресненской) во многом повторяет сложившуюся на Ленинградском проспекте. Раз в полчаса по спецполосе проходит полупустой автобус. Одновременно для автомобилистов дорога по этой трассе теперь занимает времени вдвое больше обычного. Особые же нарекания вызывает нанесение разметки, сигнализирующей о повороте направо. Разрыв сплошной линии обозначается всего за 20–30 метров до поворота. А это может вызвать риск ДТП.

Несмотря на то что существующие в Москве спецполосы из-за небольшой протяжённости пока сложно назвать показательными, их локальное влияние заметно уже сегодня. Основного же эффекта стоит ожидать тогда, когда выделенные полосы будут идти по основным магистралям из центра города до МКАД.

Интересы общественные и личные

Эксперты-транспортники дают схожие оценки эффективности выделенных полос в борьбе с пробками. Они единодушно подчёркивают, что это всего лишь один из первых элементов большой программы.

«Сама по себе разметка выделенных полос ничего не даст, – считает Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства. – Она принесёт результат, только если на конкретно взятой полосе заработает мощный магистральный маршрут с интервалами в 3–4 минуты. И если по выделенной полосе за час будут перевозиться гораздо больше, чем 1000 пассажиров». По статистике, именно 1000 людей может перевести за час одна транспортная полоса частных автомобилей. Кроме того, по мнению г-на Блинкина, для автолюбителей должно стать очевидным: передвигаться на общественном транспорте гораздо более экономически выгодно, нежели на личном. Поэтому парковка для автомобиля в центре города должна быть дорогой, уверен эксперт.

Отметим, во многих странах давно используются не только выделенные, но и скоростные полосы. «Опыт других государств показывает, что, когда автомобилисты стоят в пробке и видят, что общественный транспорт передвигается значительно быстрее, через какое-то время они принимают решение пересесть на него, – говорит Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». – Однако городской транспорт должен быть комфортным и ходить достаточно часто, не раз в полчаса и даже не раз в 20 минут».

С комфортом транспорта и достаточными интервалами движения в Москве как раз проблемы. Автобусы не оборудованы кондиционерами и не создают психологического комфорта из-за тесноты. Кроме того, пока в Москве действует слишком мало перехватывающих парковок и въездных карманов для общественного транспорта. «Для того чтобы выделенная полоса была эффективной как элемент борьбы с пробками, нельзя рассматривать её в отрыве от других мероприятий, – уверен Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. – По всей длине выделенных полос должны существовать въездные карманы для общественного транспорта. Если их нет, то эффективность полосы составляет лишь 30–40% от того, что она могла бы давать. Кроме того, синхронно с выделенными полосами необходимо создавать достаточно большое количество перехватывающих парковок. Они должны находиться как минимум в пешеходной доступности».

Особо серьёзные проблемы на дорогах с выделенными полосами предполагаются этой зимой. Из-за сугробов, наледи и сокращения числа полос для автомобилистов движение может быть полностью парализовано. Эксперты отмечают: в предколлапсе мы находимся уже давно. И если усугубить ситуацию бездумным изъятием площади дорог у автомобилистов, люди от отчаяния могут начать массово нарушать Правила дорожного движения. Во избежание агрессии и непонимания единственный основной выход в данной ситуации – глубокий анализ городского движения и точные расчёты.