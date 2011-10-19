В новой аптеке Эвалар на Тверской посетителей обслуживает робот-фармацевт
№ 41(282) от 20.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Установка в аптеке на Тверской высокотехнологичного робота стало ключевым элементом концепции создания в центре Москвы аптеки «нового типа». В то время как в других аптеках провизоры по несколько минут самостоятельно ищут препараты в разных шкафчиках, в аптеке «Эвалар» на Тверской робот Consis делает это за 7 секунд.
Робот Consis обслуживает одновременно 4 рабочих места и вмещает в себя 10 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Благодаря роботизации на обслуживание покупателя времени будет уходить втрое меньше и высококомпетентные консультанты смогут уделить каждому посетителю столько времени и внимания, сколько необходимо.
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