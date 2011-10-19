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ТСЖ проинспектируют

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Алексей ГУСАКОВ, Валерий БУЛДАКОВ ]

ТСЖ проинспектируют

Бесконтрольности ТСЖ приходит конец. За них всерьёз возьмется Мосжилинспекция. Соответствующими полномочиями наделили её Жилищный кодекс и мэр Собянин. 

Право имеет

До сих пор Мосжилинспекция – ведомство, созданное ещё 20 лет назад, – занималась тем, что следила за соблюдением нормативных требований по технической эксплуатации жилых домов и инженерных сооружений, а также выдавала разрешения на перепланировку квартир. Но теперь поправки к Жилищному кодексу РФ наделяют жилинспекции самыми широкими полномочиями в отношении ТСЖ. Во-первых, проверять их: уставы, решения общих собраний, выборы руководства, заключённые договоры – то есть всё. Во-вторых, если в результате проверок будут выявлены нарушения, то ТСЖ получат предписания, которые обязательны для выполнения. В-третьих, при неисполнении предписания жилинспекция вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации товарищества и признании недействительными его решений и заключённых договоров.

«Действительно, на эту службу московские власти возлагают весьма серьёзные полномочия, – говорит специалист по жилищному законодательству, депутат Госдумы Галина Хованская.  До сих пор только в судебном порядке можно было признать недействительными устав товарищества или решение общего собрания. Теперь, если граждане обращаются за помощью в жилищную инспекцию, у неё есть право вносить предписания и конкретно указывать, какие нормы законодательства нарушены в процессе деятельности ТСЖ».

Быстрее и сильнее

Чтобы отреагировать на жалобы граждан, Мосжилинспекции отводятся сжатые сроки – до 15 дней. Та, если обнаружит нарушения, оставляет на их исправление времени побольше. «С целью устранения нарушений собственникам даётся шестимесячный срок. В случае невыполнения предписанных требований инспекция вправе обратиться в суд, – объясняет Галина Хованская. – Напрямую в Жилищном кодексе это не указывается, но подразумевается, что жилищная инспекция – единственная структура, которая может этим заниматься. Теперь наконец можно эффективно бороться с фальшивыми ТСЖ: проверять их деятельность по заявлениям граждан. Например, инспекторы могут признавать недействительным договор управления, если собрание проведено с нарушением законодательства. Это очень серьёзные полномочия».

До настоящего момента судебными делами занимались непосредственно собственники. Исключения делались только для пенсионеров, которым сложно было самостоятельно передвигаться. Зачастую не знающие порядок дел собственники постоянно опаздывали с подачей иска. «На самом деле это снятие большой нагрузки с обычных людей, которые не подготовлены к судебным процедурам и к такой серьёзной работе, – продолжает Галина Хованская. – Только самые активные граждане могут в судебном порядке ликвидировать фальшивые ТСЖ. Сейчас по Москве огромное количество исков, прокуратура работает «на полную». Однако прокуратура по этому поводу только вносит представление, но в судах не присутствует. Она появляется там только для защиты нанимателя социального жилья. Во всех остальных случаях говорят: «Вы вправе обратиться в суд». Этим всё и кончается».

Жульё при жилье

...Жильцы одного из домов в Сокольниках узнали, что у них есть ТСЖ, только после того, как руководитель продал свободные помещения в доме и часть прилегающей к дому территории. «Оказалось, что руководитель ТСЖ даже не проживает в этом доме, – говорит член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Вероника Панкова. – Когда жильцы пришли к нему, он настоятельно посоветовал им молчать. У дома было несколько помещений на первом этаже и в подвале. Решение о продаже было принято якобы на общем собрании ТСЖ. Вообще безобразия творятся страшные: и назначение тарифов на коммунальные услуги, и выборы руководителей ТСЖ, и продажа от имени руководителей каких-то помещений. Я с этим постоянно сталкиваюсь, люди обращаются за консультацией. Поэтому я согласна с тем, что ТСЖ нуждается в контроле, причём лучше всего, чтобы это был контроль не со стороны общественных саморегулируемых организаций, а именно со стороны правительства Москвы».

Случаи мошенничества, связанные с деятельностью ТСЖ, исчисляются в городе сотнями. В тысячах московских домов существуют конфликты между жильцами и «их» товариществами – и это из 12 тысяч многоквартирных зданий, где созданы ТСЖ. Часто это связано с деньгами, которые расходуются фактически бесконтрольно, – причём как те, что собираются с жильцов, так и субсидии городского правительства, скажем, на ремонт общего имущества. Главное управление государственного финансового контроля Москвы попыталось проверить, как потрачены эти деньги, и практически везде выявило нарушения. А по данным Московского управления Федеральной антимонопольной службы, только в 2010 г. ведомство возбудило 76 уголовных дел против районных управ в связи с плохим управлением многоквартирными домами.

Кадры решают всё

Есть у новой инициативы мэрии и свои риски. Так, например, у Мосжилинспекции может просто не хватить людей для осуществления новых контролирующих функций. Региональная власть должна принять меры по увеличению численности сотрудников жилищной инспекции. Даже по Москве, где достаточно хорошо всё организовано, видно, какая нагрузка падает на их плечи. У них огромный фронт работ по домам, требующим капитального ремонта, по перепланировкам. Это единственная структура, которая независимо от формы собственности и вида жилищного фонда контролирует содержание и эксплуатацию жилищного фонда. Вряд ли инспекция по собственной инициативе будет вмешиваться в деятельность ТСЖ в личных целях. Скорее всего, только по заявлениям и жалобам собственников.

Чьи интересы будет отстаивать Мосжилинспекция – собственников или, например, районных управ, – покажет практика. Но некоторые эксперты уже сейчас относятся к нововведениям осторожно. «Конечно, существует риск дополнительной забюрократизированности. А также, безусловно, и риск создания новой кормушки», – признает Вероника Панкова. К сожалению, опыт московской жизни заставляет видеть лазейки для чиновничьих злоупотреблений практически в любых начинаниях, особенно если они связаны с недвижимостью...

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