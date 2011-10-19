Дарёное не забирают

Правительство Москвы намерено сделать шаг навстречу бюджетникам, которые живут в служебных квартирах. В советское время служебное жильё после 10 лет проживания закреплялось за специалистом. С 1991 г. такая практика отсутствует – квартиры остаются в распоряжении города. Теперь же Москва решила вернуться к прежним порядкам.

Разумеется, не все врачи и учителя получали от города служебные квартиры. Речь идёт о тех московских и подмосковных специалистах, которые привлекались для работы в новых, необжитых районах Москвы. Ездить туда было крайне затруднительно (да и сейчас в ряде случаев непросто) – например, в Митино провели метро только в прошлом году, а многим другим районам этого ещё ждать и ждать. Так что единственным выходом было выделение служебных квартир рядом с местом работы – школой или поликлиникой.

«Многие из этих специалистов стояли в очереди на улучшение жилищных условий. После переезда их с очереди сняли, что было нарушением закона, – рассказывает депутат Госдумы Галина Хованская. – Получился прямой обман людей. Им обещали в устной форме, что по прошествии десяти лет квартиры перейдут в их собственность. Этого сделано не было. Люди стали обращаться в суд, но суд не встал на их сторону – оказалось, в текстах договоров нет ничего подобного. Мне неизвестны случаи выселения, но от такого обращения жильцы по-настоящему пострадали. С огромным трудом некоторые из них смогли повторно встать на очередь. Теперь, если Москва осуществит задуманное, их можно будет снять с очереди – на сей раз это законно. Добрую задумку московского руководства остаётся только приветствовать».

Не всегда специалисты оставляли за собой прежнее жильё вдобавок к новому. Это было возможно только в тех случаях, когда в прежней квартире жили родители специалиста. В остальных случаях люди выигрывали только дополнительные метры. Теперь эти метры им придётся выкупить. Если площадь служебной квартиры превышает социальные нормы (18 метров на человека), то за это превышение нужно заплатить. «Взимать плату за дополнительные метры по рыночной цене в данном случае справедливо. В конце концов, семья может занять денег для выкупа, а потом поменять жильё на квартиру поменьше с доплатой – и за счёт этого погасить долг. Дарить специалистам жилую площадь сверх нормы было бы слишком щедрым. Некоторые из них живут вдвоём в квартире площадью 60 метров – редкий москвич может себе такое позволить», – говорит Г. Хованская. С таким примером трудно поспорить, но кто-то переехал в служебную квартиру только ради нескольких метров. Если люди будут вынуждены заплатить за них по рыночной цене, то чем компенсируются их неудобства от смены жилья и места работы?

«Мэрия задумала хорошее дело, но предлагает сомнительный механизм, – комментирует гендиректор Института экономики города Александр Пузанов. – Квартиру нужно будет перевести из категории служебного жилья в категорию социального жилья – непростая юридическая задача, хотя и осуществимая при хитром подходе. Конечно, людям это удобно (им не придётся переезжать), но такое решение напускает туману. Правильнее было бы переселить семью из служебной квартиры в другую, которая относится к социальному жилью. Дело в том, что предлагаемый мэрией механизм делает ситуацию менее прозрачной и понятной для граждан. Да, у города большая свобода в определении своих приоритетов относительно жилья, но система обязана выглядеть ясной. Образно говоря, в ней должен быть один «вход». А если в неё можно «войти» не только через социальное жильё, но и через служебное жильё, и через общежитие, и через ещё что-нибудь, – это усложняет ситуацию и открывает чиновникам возможность для злоупотреблений».

Мера выглядит особенно спорной, когда рассматриваешь её не как разовую, а в контексте последующих десятилетий. «Допустим, специалист стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Сегодня Москва предлагает ему служебную квартиру и обещает передать её в собственность через десять лет. Тем самым город неявно признаёт, что в порядке очереди специалист квартиру через десять лет не получит. А ведь в программных документах столицы заявлено: очередь должна ускориться, – отмечает А. Пузанов. – К тому же город признаёт, что с годами не улучшится транспортная ситуация и что специалист сможет работать только рядом с домом. Весь цивилизованный мир живёт не так. Пусть служебное жильё выделяется сантехникам и электрикам, которым необходимо явиться на место аварии за десять минут. Учителя и врачи – слишком массовые профессии для служебного жилья. Кстати, его количество при развитии экономики должно сокращаться».