Землю... заводам

Правительство Москвы никак не может определить своё отношение к промзонам. С одной стороны, от них надо избавляться и приводить в порядок освободившуюся землю. С другой – нельзя оставлять столицу без всякого производства: одними офисами да торговыми центрами бюджет сыт не будет.

Новое на старом

Полтора десятка лет городские власти выдавливали из Москвы промышленное производство. Его выводили, ликвидировали, мучили проверками, отключали коммуникации. Всё это происходило под флагом борьбы за экологию. По удивительному стечению обстоятельств самыми вредными оказывались в основном предприятия в Центральном и Западном округах, где земля дорога и удобна для строительства. Так же успешно побороться с гигантскими промзонами, например, на юге и юго-востоке Москвы – бывшая мэрия не успела.

И вот уже новый мэр делает заявления о промышленном производстве. Оказывается, не в интересах города проводить в столице сокращение заводов и фабрик: они пополняют бюджет, обеспечивают рабочие места. Собянин обещает поддержку производства и особые преференции – высокотехнологическим предприятиям. Последние должны заменить прежние, опасные для жителей объекты, всё же вспомнил об экологии мэр. И поставил цель: реструктурировать промышленность Москвы, сделав упор на инновационные производства.

Как они должны выглядеть, рассказал Евгений Федоров, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной думы: «На месте устаревших заводов должны появиться сотни предприятий нового типа: экологичные, компактные, инновационные. Это промышленность коротких технологических циклов, это малый и средний бизнес. Но такие предприятия требуют других кадров. Токарей, слесарей там вообще не нужно. Если один станок заменяет целый завод, требуются скорее инженеры, а не рабочие. Такие предприятия прибыльны, на них хорошо платят за высококвалифицированный труд. А раз платят, потянется молодёжь... Такая специализация промышленности очень подходит Москве».

Однако люди, которые функционируют в реальном мире московского бизнеса, сильно сомневаются в обещанной реструктуризации. «Неслучайно малые предприятия здесь занимаются в основном торговлей, сферой услуг, общественным питанием, – говорит предприниматель Роман Жигульский. – Чтобы высаживать другой, новый, бизнес, особенно высокотехнологичный, нет плодородной почвы. Даже тот, который существует достаточно долго, чувствует себя очень некомфортно. Тому виной и налоговая система, и система контролирующая».

Аргументы оппозиции «Сегодня многие предприятия влачат жалкое существование, едва сводят концы с концами, – говорит Андрей Клычков руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме. – И на данный момент я лично против того, чтобы их выносили за пределы города. Эта на первый взгляд логичная идея может привести к тому, что выселение окончательно добьет предприятия. Ведь тенденция разрушения промышленности в Москве налицо. Другая проблема – в том, что, провозглашая развитие промышленности, городские власти ничего не делают, чтобы реально стимулировать это развитие. Взять хотя бы проект бюджета на 2012 год, который нам представлен. На поддержку всей науки и промышленности планируется направить всего 6 миллиардов рублей. Это 0,2% от всего бюджета в 1 триллион 400! Например, для сравнения: на «Москва информационная» предусмотрено 35 миллиардов рублей. А что такое «Москва информационная»? Это дотации московским СМИ, реклама, перетяжки на улицах. Я считаю, что задача восстановления промышленных предприятий гораздо актуальнее, нежели выселение их из города, и приоритетной она должна быть не только на словах, но и на деле».

Вредный супермаркет

Новые предприятия теоретически должны разместиться в старых промзонах. Но прежде оттуда всё-таки надо вывести производства, которые представляют действительный экологический вред, и тщательно за ними убраться – провести санацию.

«Есть перечень потенциально опасных объектов, – объясняет Инна Святенко, депутат МГД. – Он составлен давно. Все промышленные предприятия подразделяются на подгруппы по степени потенциальной опасности. Наивысшая – у аммиачного и ядерного производств. Таких объектов на территории города осталось немного, и их вывод вполне возможен. Это хладокомбинаты, пивзаводы. И это Институт Курчатова. Хотя сами курчатовцы уверяют, что у них всё в порядке, объект надёжно защищён, и даже люди, которые работают в зонах, где излучение выше нормы, живут долго, имеют детей, внуков...»

Мало кто станет спорить, что крупное промышленное производство в любом случае неполезно для большого города. Но люди часто не задумываются: насколько экологичнее будет то, что окажется на месте выведенного предприятия. «У нас в Северо-Восточном округе есть очень хороший пример. Вывели крупную овощную базу, – рассказывает Роман Жигульский. – Вместо неё построили, как говорят, самый крупный торговый центр в Европе в черте города. И теперь у нас в районе самые крупные в Европе пробки. Вот и всё. Овощная база хоть и занимала землю, но от неё не было никакого экологического ущерба. А построили торговый центр – и десятки тысяч машин, ежедневно стоя в пробках, отравляют нас выхлопными газами». Есть мнение, что 95% вредных выбросов обеспечивают Москве именно автомобили.

Аргументы истории Сегодня Москва из научного и промышленного центра превратилась в город торговли и развлечений. Многие предприятия доживают последние дни. Взять Тушинский машиностроительный завод, «Серп и молот», «Динамо». Они славились своей продукцией далеко за пределами Советского Союза. Московский электроламповый завод когда-то обеспечивал лампочками накаливания полстраны. Сейчас здание сдаётся в аренду. Большая часть огромного здания завода пустует. Один из ведущих станкостроительных заводов СССР «Красный пролетарий» не сдавал свои позиции и после перестройки. Последние годы завод работал в области нанотехнологий, однако это не спасло его от «рейдерского захвата». Причём совершён он был не в «лихие» 90-е годы, а в «инновационные» 2000-е.

Кому выгодно?

Изменившееся отношение властей к вопросу промзон связано и с тем, что после кризиса они стали всё же более рачительно относиться к бюджету. Строить муниципальное жильё для очередников на месте выведенных заводов – привлекательная идея, но кто заплатит за санацию – очень дорогостоящее мероприятие? «Нельзя строить дома, пока не решён вопрос с утилизацией всех вредных последствий, – уверен председатель региональной общественной организации «Наша столица» Александр Закандырин. – Да, наверное, бюджет города должен нести расходы и приводить всё в порядок, но потом эти расходы надо компенсировать за счёт спецпроектов, идти на какие-то разумные уступки инвесторам, чтобы они взяли на себя труд создать нормальную среду обитания в бывших промзонах».

Но большей частью земель под промзонами правительство Москвы свободно распоряжаться не может. «Ушлые директора заводов давно подсуетились и приватизировали землю и теперь успешно используют её без всякой санации, – говорит Алексей Клименко, член президиума Консультационного совета при главном архитекторе г. Москвы. – Вот асбестовый завод был возле Краснохолмской набережной – так его территория, такая как есть, роздана в аренду разным фирмочкам. Зачастую земля промзон уже перепродана первыми собственниками – олигархам и их дочерним фирмам. Сейчас, если Москве для развития понадобятся эти территории, ей придётся выкупать их уже значительно дороже. Вот так делаются деньги».

Но, возможно, слова Собянина о поддержке производства – знак того, что городские власти отступаются от промзон. Это проблемная земля уже не так нужна, когда за МКАД расстилаются гигантские незастроенные территории, не требующие санаций. Самой мощной в столице производственной отрасли – строительной – теперь есть куда податься.