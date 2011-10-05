//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Землю... заводам

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Землю... заводам

Правительство Москвы никак не может определить своё отношение к промзонам. С одной стороны, от них надо избавляться и приводить в порядок освободившуюся землю. С другой – нельзя оставлять столицу без всякого производства: одними офисами да торговыми центрами бюджет сыт не будет.

Новое на старом

Полтора десятка лет городские власти выдавливали из Москвы промышленное производство. Его выводили, ликвидировали, мучили проверками, отключали коммуникации. Всё это происходило под флагом борьбы за экологию. По удивительному стечению обстоятельств самыми вредными оказывались в основном предприятия в Центральном и Западном округах, где земля дорога и удобна для строительства. Так же успешно побороться с гигантскими промзонами, например, на юге и юго-востоке Москвы – бывшая мэрия не успела.

И вот уже новый мэр делает заявления о промышленном производстве. Оказывается, не в интересах города проводить в столице сокращение заводов и фабрик: они пополняют бюджет, обеспечивают рабочие места. Собянин обещает поддержку производства и особые преференции – высокотехнологическим предприятиям. Последние должны заменить прежние, опасные для жителей объекты, всё же вспомнил об экологии мэр. И поставил цель: реструктурировать промышленность Москвы, сделав упор на инновационные производства.

Как они должны выглядеть, рассказал Евгений Федоров, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной думы: «На месте устаревших заводов должны появиться сотни предприятий нового типа: экологичные, компактные, инновационные. Это промышленность коротких технологических циклов, это малый и средний бизнес. Но такие предприятия требуют других кадров. Токарей, слесарей там вообще не нужно. Если один станок заменяет целый завод, требуются скорее инженеры, а не рабочие. Такие предприятия прибыльны, на них хорошо платят за высококвалифицированный труд. А раз платят, потянется молодёжь... Такая специализация промышленности очень подходит Москве».

Однако люди, которые функционируют в реальном мире московского бизнеса, сильно сомневаются в обещанной реструктуризации. «Неслучайно малые предприятия здесь занимаются в основном торговлей, сферой услуг, общественным питанием, – говорит предприниматель Роман Жигульский. – Чтобы высаживать другой, новый, бизнес, особенно высокотехнологичный, нет плодородной почвы. Даже тот, который существует достаточно долго, чувствует себя очень некомфортно. Тому виной и налоговая система, и система контролирующая».

Аргументы оппозиции

«Сегодня многие предприятия влачат жалкое существование, едва сводят концы с концами, – говорит Андрей Клычков руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме. – И на данный момент я лично против того, чтобы их выносили за пределы города. Эта на первый взгляд логичная идея может привести к тому, что выселение окончательно добьет предприятия. Ведь тенденция разрушения промышленности в Москве налицо.

Другая проблема – в том, что, провозглашая развитие промышленности, городские власти ничего не делают, чтобы реально стимулировать это развитие. Взять хотя бы проект бюджета на 2012 год, который нам представлен. На поддержку всей науки и промышленности планируется направить всего 6 миллиардов рублей. Это 0,2% от всего бюджета в 1 триллион 400! Например, для сравнения: на «Москва информационная» предусмотрено 35 миллиардов рублей. А что такое «Москва информационная»? Это дотации московским СМИ, реклама, перетяжки на улицах. Я считаю, что задача восстановления промышленных предприятий гораздо актуальнее, нежели выселение их из города, и приоритетной она должна быть не только на словах, но и на деле».

Вредный супермаркет

Новые предприятия теоретически должны разместиться в старых промзонах. Но прежде оттуда всё-таки надо вывести производства, которые представляют действительный экологический вред, и тщательно за ними убраться – провести санацию.

«Есть перечень потенциально опасных объектов, – объясняет Инна Святенко, депутат МГД. – Он составлен давно. Все промышленные предприятия подразделяются на подгруппы по степени потенциальной опасности. Наивысшая – у аммиачного и ядерного производств. Таких объектов на территории города осталось немного, и их вывод вполне возможен. Это хладокомбинаты, пивзаводы. И это Институт Курчатова. Хотя сами курчатовцы уверяют, что у них всё в порядке, объект надёжно защищён, и даже люди, которые работают в зонах, где излучение выше нормы, живут долго, имеют детей, внуков...»

Мало кто станет спорить, что крупное промышленное производство в любом случае неполезно для большого города. Но люди часто не задумываются: насколько экологичнее будет то, что окажется на месте выведенного предприятия. «У нас в Северо-Восточном округе есть очень хороший пример. Вывели крупную овощную базу, – рассказывает Роман Жигульский. – Вместо неё построили, как говорят, самый крупный торговый центр в Европе в черте города. И теперь у нас в районе самые крупные в Европе пробки. Вот и всё. Овощная база хоть и занимала землю, но от неё не было никакого экологического ущерба. А построили торговый центр – и десятки тысяч машин, ежедневно стоя в пробках, отравляют нас выхлопными газами». Есть мнение, что 95% вредных выбросов обеспечивают Москве именно автомобили.

Аргументы истории

Сегодня Москва из научного и промышленного центра превратилась в город торговли и развлечений. Многие предприятия доживают последние дни. Взять Тушинский машиностроительный завод, «Серп и молот», «Динамо». Они славились своей продукцией далеко за пределами Советского Союза. Московский электроламповый завод когда-то обеспечивал лампочками накаливания полстраны. Сейчас здание сдаётся в аренду. Большая часть огромного здания завода пустует. Один из ведущих  станкостроительных заводов СССР «Красный пролетарий» не сдавал свои позиции и после перестройки. Последние годы завод работал в области нанотехнологий, однако это не спасло его от «рейдерского захвата». Причём совершён он был не в «лихие» 90-е годы, а в «инновационные» 2000-е.

Кому выгодно?

Изменившееся отношение властей к вопросу промзон связано и с тем, что после кризиса они стали всё же более рачительно относиться к бюджету. Строить муниципальное жильё для очередников на месте выведенных заводов – привлекательная идея, но кто заплатит за санацию – очень дорогостоящее мероприятие? «Нельзя строить дома, пока не решён вопрос с утилизацией всех вредных последствий, – уверен председатель региональной общественной организации «Наша столица» Александр Закандырин. – Да, наверное, бюджет города должен нести расходы и приводить всё в порядок, но потом эти расходы надо компенсировать за счёт спецпроектов, идти на какие-то разумные уступки инвесторам, чтобы они взяли на себя труд создать нормальную среду обитания в бывших промзонах».

Но большей частью земель под промзонами правительство Москвы свободно распоряжаться не может. «Ушлые директора заводов давно подсуетились и приватизировали землю и теперь успешно используют её без всякой санации, – говорит Алексей Клименко, член президиума Консультационного совета при главном архитекторе г. Москвы. – Вот асбестовый завод был возле Краснохолмской набережной – так его территория, такая как есть, роздана в аренду разным фирмочкам. Зачастую земля промзон уже перепродана первыми собственниками – олигархам и их дочерним фирмам. Сейчас, если Москве для развития понадобятся эти территории, ей придётся выкупать их уже значительно дороже. Вот так делаются деньги».

Но, возможно, слова Собянина о поддержке производства – знак того, что городские власти отступаются от промзон. Это проблемная земля уже не так нужна, когда за МКАД расстилаются гигантские незастроенные территории, не требующие санаций. Самой мощной в столице производственной отрасли – строительной – теперь есть куда податься.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Общество

Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не имел своего мнения по поводу митингов, которые прошли в Москве. По данному поводу высказался Владимир Вольфович Жириновский специально для «Аргументы Недели».

//В мире

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

Вооруженные силы Украины осуществили новую провокацию в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в поступившем в распоряжение интернет-СМИ экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

Экстренные службы Красноярского края сообщили, что недалеко от Ачинска возле склада с артиллерийскими снарядами вновь прогремел взрыв. Ударная волна травмировала пятерых человек.

//В мире

Зеленскому нашли замену

Зеленскому нашли замену

Украинская киностудия «Квартал 95» лишилась сразу руководителя и одного из участников после того, как шоумен и комик Владимир Зеленский был избран президентом страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

7 августа президент Украины Владимир Зеленский после загадочной гибели 4-х украинских военнослужащих позвонил главе российского государства В.Путину с мирной инициативой. А уже 8 августа, киевские вооруженные формирования обстреляли школу прифронтового Золотого-5 в районе Первомайска…

//Непознанное

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

В декабре 2019 года Землю ждет столкновение с планетой Нибиру, что приведет к концу света. С таким предсказанием выступили астрономы, утверждается в заметке, выложенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Мексика и США - заклятые друзья?

Мексика и США - заклятые друзья?

Сегодня в Мексике вы не встретите ни одного человека, который при упоминании Дональда Трампа не изобразил бы какой-нибудь эмоции на лице. Во-первых, потому что мексиканцы очень открытый и народ, во-вторых, непростая история американо-мексиканских отношений может стать одной из "страшных историй"...

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Общество

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов

После взрыва в Северодвинске полностью закрыта часть акватории Северного моря. По требованию Минобороны в Двинской губе запрещено свободное плавание гражданских судов в том числе рыболовецких шхун.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп забыл о Зеленском

Трамп забыл о Зеленском

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить Зеленского, когда журналисты спросили у лидера США о визите президента Украины в Белый дом.

//Общество

Как продлить жизнь своего смартфона?

Как продлить жизнь своего смартфона?

Специалисты рассказали, какие ошибки люди допускают при обращении со смартфоном. По мнению экспертов, гаджет может служить гораздо дольше, если выполнять некоторые правила.

//Общество

В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе рассказали, для чего в России уничтожаются санкционные продукты. В пресс-службе ведомства заявили, что запрещенные продукты могут оказаться опасными для здоровья граждан и некачественными.

//live

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью в Сети раскритиковали за фотографию с двухмесячным ребёнком, чьи родители были убиты во время стрельбы в Эль-Пасо.

//Происшествия

В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские в аэропорту задержали дебошира, прилетевшего на курорт из Екатеринбурга. Сообщается, что мужчину забрали в дежурную часть прямо с борта самолета.

//Новости партнеров

//В мире

В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.

//Общество

Психологи поделились основами эффективного тайм-менеджмента

Психологи поделились основами эффективного тайм-менеджмента

Психологи дали несколько советов, как эффективно распределять своё время и успевать все намеченные дела. По мнению специалистов, одним из первых шагов к успешному тайм-менеджменту должно стать составление списка дел с указанием времени для их исполнения.

//Общество

В Минкультуры предложили запретить посетителям кинотеатров брать на сеансы свою еду

В Минкультуры предложили запретить посетителям кинотеатров брать на сеансы свою еду

В российском Министерстве культуры предложили ввести запрет на еду в кинотеатрах, которую зрители приносят с собой. Аргументируется подобная инициатива тем, что бары кинотеатров теряют выручку.

//Происшествия

Власти рассказали, почему под Ачинском произошёл новый взрыв

Власти рассказали, почему под Ачинском произошёл новый взрыв

Власти Красноярского края рассказали, что стало причиной нового взрыва на военном складе под Ачинском. Согласно официальному сообщению, один из снарядов сдетонировал во время разминирования территории.

//В мире

Латвийского певца Интарса Бусулиса назвали «латышской рукой Кремля»

Латвийского певца Интарса Бусулиса назвали «латышской рукой Кремля»

Иногда не понимаешь, а что в голове людей, которые несут чушь. Критике подвергся латвийский певец Интарс Бусулис, который принимает участие в российской программе «Три аккорда».

//В мире

Авиакомпания объяснила почему российский лайнер пролетел через воздушное пространство Украины

Авиакомпания объяснила почему российский лайнер пролетел через воздушное пространство Украины

В российской авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему самолет Boeing-738, следовавший рейсом Бари-Москва, нарушил все существующие запреты и совершил пролет через воздушное пространство Украины.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты
2

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем
3

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
4

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов
5

Первые зампреды правительства Хабаровского края согласованы Закдумой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры