На всех не хватит

В конце августа Контрольно-счётная палата Москвы (КСП) провела экспертизу программы «Столичное здравоохранение» на 2012–2016 годы. Результат проверки никого не обрадовал. Было заявлено, что программа не обеспечит потребности развития здравоохранения на четыре года. Однако впоследствии КСП изменила свою оценку.

«Претензии КСП оказались безосновательными. Это была случайность, недоразумение, – говорит депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, председатель Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья. – В августе, как известно, все уходят в отпуск – из-за этого сотрудники Департамента здравоохранения не отреагировали вовремя на результаты проверки, которые КСП направила им до опубликования. Не получив отклика, в КСП решили, что Департаменту сказать нечего и, следовательно, результаты проверки можно смело обнародовать. Позднее, когда Департамент разъяснил ситуацию, КСП обнародовала другие сведения».

Дело в том, что КСП (как и многие другие эксперты) перепутала две программы: «Модернизацию здравоохранения» и «Столичное здравоохранение». Первая рассчитана на 2011–2012 гг., её бюджет – 103 млрд. рублей. Она включает в себя четыре раздела: проведение капитального ремонта учреждений, закупку нового оборудования, информатизацию и повышение стандартов лечения. Бюджет второй программы несоизмеримо больше – 1 трлн. 200 млрд. рублей. Это программа совсем другого – стратегического – порядка. В неё входят восемь подпрограмм, в том числе: изменение структуры отрасли, введение новых приоритетов (например, здоровье старшего поколения) и так называемая инвестиционная подпрограмма, под которой подразумевают строительство новых объектов.

КСП упустила из внимания «малую программу» и безуспешно искала её содержимое в «большой программе». Помимо этого КСП анализировала «Столичное здравоохранение» по устаревшим постановлениям мэрии и потому потребовала от программы посторонние пункты – в частности, безопасность и энергосбережение. Согласно новым порядкам, эти пункты включены в самостоятельные программы по безопасности и энергосбережению, которые распространяются на все отрасли города. По той же причине в «Столичном здравоохранении» отсутствует строительство поликлиник в новом районе, который возникнет на территории Люберецких полей аэрации, недавно включённых в состав Москвы. Вся социальная инфраструктура будущего района (школы, детсады, поликлиники) – это отдельная строка столичного бюджета, которую только предстоит рассчитать.

При этом Л. Стебенкова всё же признаёт, что инвестиционная часть программы – неполная. По нормативам, на одного терапевта должно приходиться 1700 взрослых жителей, на одного врача общей практики – 1500 взрослых жителей, на одного семейного врача – 1200 взрослых и детей. «По моим подсчётам, Москве не хватает 20–25 поликлиник, – говорит депутат. – В программе – 14 новых поликлиник, поскольку Департамент здравоохранения включил в неё только самые необходимые объекты. Для остальных объектов планируется привлечь средства бизнеса. Пока есть время, мэрия будет искать соинвесторов на выгодных для города условиях. Если же не найдёт, то всё будет построено на бюджетные средства».

«Частно-государственное партнёрство в сфере здравоохранения вполне возможно. Например, мы намерены инвестировать в один больничный проект до 100 миллионов долларов, – комментирует Андрей Лобанов, председатель Комитета по медицине Московской ассоциации предпринимателей. – Во-первых, частный соинвестор может «отбить» средства за счёт платных услуг. Во-вторых, он может оказывать населению бесплатные услуги, получая за это деньги из бюджета города. Практика показывает: чем выше уровень жизни в стране, тем больше в ней распространено частно-государственное партнёрство в области образования и здравоохранения. В среднем, социальные проекты составляют треть частно-государственных проектов в развитых странах. А в бывших социалистических странах (в том числе и в России) – сильный перекос в транспортную инфраструктуру».

С одной стороны, партнёрства избегают чиновники: даже в развитых странах сметная стоимость проекта из-за привлечения частного соинвестора снижается на 15% – следовательно, проект упрощается и теряет часть социальной значимости. С другой стороны, партнёрства избегает бизнес: Россия политически нестабильна, а окупаемость медицинских проектов рассчитана на 15 лет. Нужно сформировать коллектив и клиентскую базу, создать репутацию учреждения. Даже полностью частная клиника становится безубыточной только через некоторое время – от 2 до 5 лет (в зависимости от объёмов инвестиций).