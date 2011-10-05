Сытые дети как дело всей жизни

С началом учебного года пространство самых различных СМИ заполнили обсуждения школьных проблем. Одной из таких проблем, которая сейчас стоит особенно остро, является вопрос организации школьного питания. Очень важно, чтобы наших детей в школе кормили настоящие профессионалы. Люди, которым и родители, и директора школ могут доверить это важное дело. Наш сегодняшний рассказ о таких волшебницах из двух разных столичных школ.

Надежда Николаевну в школе №1959 знают абсолютно все. Она хлопочет с утра до вечера на кухне и руководит всем процессом как дирижёр оркестром. У «дирижёра» есть не только почётные грамоты за отличную работу, но даже золотая медаль «Во имя жизни на земле». А такую медаль получить за питание для ребятни – это редкий знак отличия. Надежда Николаевна готова говорить о школьной столовой бесконечно.

– Не так давно школа стала работать с «Конкордом», изменившим доставшийся ещё с советских времён способ организации питания. Работа, конечно, новая, сотрудникам пришлось привыкать к современному оборудованию, но зато сам процесс стал легче, так как готовить не приходится. Приятно, что компания внимательна к деталям: например, температура еды соответствует норме. Раньше еда остывала ещё во время сервировки. Да и наши дети одобрили новый ассортимент и постоянно подходят за добавкой. Сырники и пудинги, бульоны и борщи, вермишелевый суп и курица уходят «на ура». Кстати, родители тоже приходили к нам в столовую: их напугали новости по телевизору. Но попробовали – понравилось.

Другая наша героиня, Анна Петровна из 2043-й школы, тоже старожил в сфере общепита с более чем 20-летним опытом работы. Гуляш и котлеты она может приготовить с закрытыми глазами. Однако теперь ей этого делать не приходится – школа тоже перешла на сотрудничество с компанией «Конкорд», отказавшись от приготовления еды на месте. Хотя пароконвектоматом Анну Петровну не удивить.

– Это новое оборудование для нас не диковинка. Пароконвектомат и раньше был. А вот посуда в разы отличается. Даже сравнивать странно, какая старая была раньше, а какая сейчас. В других школах «старого» режима до сих пор алюминий, а у нас вся фарфоровая, беленькая, аккуратненькая.

Что касается состава еды, то к нам одна мамаша пришла и все рецепты изучила. Действительно, не нашла консервантов. Прочитала лекцию всем другим родителям на тему здорового питания и вреда соли. Это хорошо. А то я сама видела, как бабушка своего ребёнка заставляет обильно солить варёное яйцо, не думая, как это отразится на детском здоровье.

Опыт и профессионализм ценятся всегда и во все времена. Поэтому знание и любовь к делу – самый востребованный товар на рынке труда. Приятно видеть, что уважение к знаниям и опыту людей остаётся важным фактором при подборе персонала, несмотря на масштабные изменения в принципах организации школьного питания.