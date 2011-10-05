В Госдуму внесено предложение: запретить приобретение служебных автомобилей стоимостью более 2 млн. руб. без специального разрешения правительства РФ. Прежде чем обнародовать эту поправку к закону о госзакупках, её инициаторы решили выяснить, какими автомобилями располагают чиновники на данный момент.

Список люксовых автомобилей, приобретённых госструктурами в столице и за её границами, давно превзошёл разумные пределы. Роскошь передвижения – иначе не назовёшь покупки дорогих иномарок, что позволяют себе чиновники, притом далеко не самого высшего ранга. Не только автобазы администрации президента или губернаторов – но и всевозможные инспекции, службы, надзорные органы, воинские части, больницы, санатории приобретают крутые автомобили стоимостью от 3 до 6 млн. рублей. Только за три последних года на их покупку было потрачено не менее 6 млрд. руб. бюджетных средств.

«Делая сегодня такие приобретения, чиновники не нарушают никаких законов, это вопрос только их морали и этики, – говорит депутат ГД Геннадий Гудков. – Если глава города ездит на лимузине за народный счёт, почему не может делать то же самое замглавы города или глава земельного комитета?»

У чиновников есть явные предпочтения: больше всего они любят Mercedes, Audi, BMW, Toyota и Lexus. Причём и Mercedes-Benz, и Audi категорически отказались предоставить, даже по депутатскому запросу, списки своих клиентов-госслужащих. Все остальные компании сотрудничали с ГД. BMW через дилеров, остальные напрямую. Может, они сговариваются с властью, сотнями продают роскошные лимузины, а потом называют это «деликатным вопросом, не подлежащим разглашению». Предел в 2 млн. для служебного авто депутаты ГД считают разумным. Джипы, например, могут реально понадобиться для бездорожья. Равно как и седаны разумного представительского класса для чиновников высокого уровня.

«Приличный автомобиль за 2 миллиона вполне можно купить, – прикидывает адвокат Владимир Жеребенков. – Но зачем чиновнику бронированный «Мерс» с телевизором на заднем сидении? К сожалению, российские автомобили пока нельзя приобретать по соображениям безопасности. Они опасны на дорогах, к тому же их эксплуатация приведет к большим затратам». На самом деле большинству чиновников не грех бы поездить на метро, трамваях, автобусах – быть ближе к народу, чтобы сэкономить казённые деньги. Количество служебных автомобилей можно было бы сократить как минимум на треть. «Идеальный вариант – те машины, которые уже находятся в эксплуатации, продать с аукциона, – предлагает Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». – Часть денег вернуть в казну, купив на разрёшенную сумму что-нибудь поскромнее. Например, лимузин куплен за 5 миллионов продан за 4, на 2 миллиона приобретен седан, а оставшиеся 2 миллиона пустили на ремонт дорог – дыр же полно! Это будет справедливо».

По справедливости мало ограничивать чиновников лишь ценой на служебные автомобили. Свои аппетиты должны уменьшить все государственные корпорации, их дочерние компании, унитарные и муниципальные предприятия. Везде, где используются государственные деньги или имеются доходы, которые должны направляться в бюджет, – пора ограничить аппетиты чиновников.

«Этот вопрос можно решить только на самом высшем политическом уровне, – сомневается в успехе поправки депутат МГД Сергей Гончаров. – Если Путин или Медведев распорядятся, что, допустим, Министерству обороны – 10 «Ауди», а остальное – «Жигули», так и будет. Иначе разговоры так и останутся только призывами или добрыми намерениями». Маловероятно, что поправку поддержит думское большинство. «Единая Россия» ещё никак не высказалась по этому поводу.