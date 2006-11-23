«Коммуналка» по-советски

При моем графике работы никогда не хватает времени на решение бытовых проб­лем. Поэтому важно, чтобы все было рядом с домом - и магазин, и парикмахерская. До недавней поры я снимал квартиру в спальном районе. Выбор пал на дом, в цокольном этаже которого были продовольственный магазин и салон красоты. Сначала меня это очень порадовало. Но потом начались проблемы. Как ни соберешься в магазин днем - там то обед, то учет, то ремонт. За продуктами приходилось ездить в торговые центры. А что около этого магазина творилось вечером! Там собирались сомнительные личности, отоваривались «горячительным» и шумели под окнами ночь напролет.

Салон красоты тоже оказался неприятным соседом. Этим летом, промучившись месяц без горячей воды, все жители нашего дома с нетерпением ждали, когда наконец закончатся ремонтные работы и воду включат. Но в назначенный срок из крана не потекла даже жидкая ржавчина! Воды не было несколько дней. Мы сразу начали названивать в ДЕЗ, но слесарь пришел только дней через десять. Что самое удивительное: никаких нарушений в системе водоснабжения он не обнаружил. Сходил он и в салон красоты. Но поломок якобы не нашел. После длительных разбирательств выяснилось, что все-таки в салоне красоты был неправильно подключен кулер, заблокировавший всю систему водоснабжения. Когда к ним в первый раз приходил слесарь, они просто сунули ему денег, чтобы тот не лез в их хозяйство. Я не перестаю удивляться нахальству, безответственности и непрофессионализму коммунальщиков: они берут взятки, плюют на интересы жителей...

Хорошо, что у меня появилась возможность переехать в новый дом в элитном районе. Подальше от таких магазинов, салонов красоты и советских ДЕЗов!