Лев, подстриженный как пудель

Нам, москвичам, тесно в своем мегаполисе. Нам нравится путешествовать. Но ведь не наездишься! Так что гораздо лучше обустроить заграницу в самой Москве. О том догадались еще наши предки. До сих пор на улице Воздвиженке, напротив выхода из станции метро «Арбатская», стоит роскошный мавритан­ский замок. Владел им Арсений Морозов, и, прежде чем построить себе это чудо, он довольно долго путешествовал по Португалии вместе с архитектором Мазыриным, своим приятелем. И уже потом Мазырин приступил к постройке.

Когда мать Арсения увидела это произведение архитектуры, она плюнула и сказала своему любимому сыночку: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва». Но Морозова мнение матери не слишком волновало. А «вся Москва», напротив, приняла его недвижимость с восторгом. Еще бы - настоящий замок да на нашей улице!

Но еще раньше Мавритании возникла тяга к Африке. С архитектурой там не слишком хорошо, копировать-то по большому счету нечего. И в ход пошли львы. В Москве полно этих животных, украшающих особняки, ворота и ограды. Самые знаменитые - конечно, перед входом в бывшее Дворянское собрание на Твер­ской (ныне - Государственный музей современной истории России). Правда, они больше смахивают не на злобных хищников, а на раскормленных и благостных домашних псов. Неудивительно - ведь скульпторы, которым поручались «львиные» заказы, в Африке ни разу не были и очень плохо представляли себе внешность льва.

Дальше - больше. Когда ближе к двадцатому веку в Москве разрешили строить иноверческие храмы, в городе практически одновременно возникли две занятные по­стройки - англиканский храм между Большой Никитской и Тверской и католический собор на улице Малая Гру­зинская. Первый воплощал собой «туманный Альбион», второй же - папскую континентальную Европу.

Когда Советский Союз рухнул и мир сделался открыт для москвичей, началось раздолье. Первыми отреагировали рестораторы. Многочисленные рестораны и кафе приняли вид монгольских юрт, кавказских духанов и парижских кофеен. Украшали как могли, и по возможности старались вправить в интерьер что-нибудь подлинное, из «страны подражания». На Ленинградке, например, у входа в одно заведение стоит настоящая лондонская телефонная будка. Посетителям она, конечно, ни к чему, у всех мобильники. Однако все равно приятно.

Но чемпион по подражанию конечно же Америка. Именно оттуда родом многочисленные наши новенькие небоскребы. Даже слово «небоскреб» - американское. Российская «высот­ка» почему-то применима только к семи «сталинским» домам.