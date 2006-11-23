От шума не глохнут!

Обращайтесь к авторитетным источникам - «Аргументы неделi» уже писали об этой проблеме (см. материал «Шумовая завеса» в №18). «Конечно, шум сам по себе очень вреден для человека, - объясняет профессор НИИ гигиены им. Эрисмана Иосиф Винокур. - Его заслуженно считают самым опасным фактором воздействия среды на человека. Он негативно влияет на весь организм сразу - может стать причиной обострения хронических заболеваний, стимулировать появление новых, сказываться на состоянии нервной системы. Но разрушительного воздействия именно на органы слуха он не оказывает. Так что оглохнуть от шума нельзя».