Кто рано встает, тому мэр подает

Что же дальше? Сначала из солидарности с мэром станут просыпаться пораньше не только муниципальные чиновники, но и федеральные «белые воротнички». Депутаты городской думы, чьи машины с включенными «мигалками» и воющими сиренами дольше всех стояли в проб­ках, тоже начнут приезжать на службу к 7 утра (мосгордумцы уже заявили о том, что будут поступать именно так). Чтобы иметь возможность отдавать честь проезжающим депутатам, на улицы города с рассветом станут выходить дополнительные наряды гаишников. Работники част­ного сектора к стыду своему такого рвения пока не проявили. Но владельцам контор, которые разделят политику под лозунгом: «Кто рано встает, тому Лужков подает», - предложат поощрения. И дело пойдет на лад!

Под армию ранних пташек все активнее будут подлаживаться транспорт­ные и обслуживающие предприятия, ресторанчики, магазины, кафе... В конце концов оставшиеся рабочие-«сони», чей трудодень стартовал в 8.30 утра, взвоют. Во-первых, их возмутит то, что провожать детей в школу или в детсад и там их оставлять окажется нереально (эти учреждения заработают с 6 утра до 4 дня уже после того, как на новый режим перейдут чиновники). Во-вторых, часы работы чиновников и коммунальщиков не совпадали со свободным временем горожан и раньше - теперь же они вообще перестанут пересекаться. Кому жаловаться на текущий кран?

У кого получать нужную справку?

Впрочем, возможно, мы будем вспоминать как забавное предание то, что мэр «ранноутренней» политикой хотел бороться с пробками. В это сложно поверить - то, что такие меры бесполезны, было понятно еще до начала Эры Жаворонка. Организации и предприятия всегда заканчивали работать в разное время. А вечерний час пик из-за этого более мягким или коротким не становился. Даже наоборот.

Но это детали. Главное - чтобы всех увлек процесс! Не может быть ничего приятней, чем вставать раньше солнышка. С недосыпу, похожего на похмелье, идти по темным обледеневшим улицам, а вечером падать от усталости уже часов в 8... Чиновники, кстати, тоже очень довольны. Если раньше они только и делали, что зевали на рабочих местах, то теперь стали просто засыпать. Впрочем, эта неувязочка, скорее всего, будет «увязана» в ближайшее время. Думаю, мэр скоро предложит наряду с обеденным перерывом ввести в муниципальных учреждениях тихий час.