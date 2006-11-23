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Депутаты пошли на поправку

Тех, в чью квартиру попал метеорит, выселят за Третье кольцо

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Депутаты пошли на поправку
В Центральном округе 160 аварийных домов

 

Перспектива выселения на окраины - одна из главных фобий проживающих в центре москвичей. Особенно обострилась она с середины 90-х, когда выселения стали массовыми и фактически бесконтрольными. Так продолжалось до 2004-го, когда городские власти приняли наконец закон, который требовал предоставлять человеку новую квартиру в непосредственной близости от старой - в том же районе. Исключения делались только для Центрального округа. Там попавший под выселение должен был получить квартиру не в своем районе, а в том же округе.

Но в этом законе была лазейка, позволявшая мошенникам выселять обитателей старых домов из центра куда подальше. Для этого достаточно было признать строение аварийным - и пожалуйте на выселки, где хоть какая-то крыша над головою найдется. Факт аварийности устанавливала специальная комиссия. И хоть члены ее - тоже люди, которые могли в чью-то пользу «ошибиться», решения комиссии признавались окончательными, обжалованию не подлежащими. Эту брешь в законе и решили заткнуть сразу две фракции в Мосгордуме - «яблочники» и единороссы. Но при общей цели средства они выбрали разные.

«Чтобы избавить людей от махинаций, мы попытались сузить основания для расселения, - разъясняет депутат МГД от фракции «Яблоко» Сергей Митрохин. - Если бы прошел наш вариант, выслать из цент­ра, за пределы Третьего кольца, могли бы только «в случае угрозы обрушения: вследствие деформации фундамента, стен или несущих конструкций». В иных ситуациях люди могли бы спокойно ждать, пока им подберут или построят новое жилье в их районе. К сожалению, в нашей формулировке поправка не прош­-
ла. Но мы не сдаемся. Готовим еще одну поправку, чтобы людей знакомили с экспертизой аварийности их дома. И обязательно предоставляли информацию о наличии свободных квартир в их округе. Сейчас эта база данных чиновниками тщательно скрывается».

«Мы считаем (и наше мнение поддержали большинство депутатов), что аварийность бывает разная, - говорит депутат МГД от «Единой России» Михаил Москвин-Тарханов. - Если дом в центре обветшал сам - вас поселят в пределах округа. Если случился форс-мажор (в дом попала молния или метеорит, случился пожар или взрыв), в экстренном порядке получите крышу над головой где-нибудь на территории города Москвы. Чтобы избавить народ от боязни произвола, я и внес поправку, где объясняется, что такое стихийное бедствие: молния, пожар, взрыв. Теперь, если придет чиновник и признает дом аварийным из-за того, что просел потолок, можно сказать: давай квартиру в центре».

На самом деле и «Яблоко», и «Единая Россия», предлагая эти поправки, пытаются навязать москвичам полумеры. Какая разница, обветшал дом, из-за того что за ним не ухаживали городские коммунальные службы, или в него попал метеорит? Человек лишился квартиры в центре - должен получить такую же квартиру. Если город не может сразу предоставить такую жил­площадь, москвичам должны предложить временную квартиру. Или выплатить компенсацию за переезд из престижного центра в спальный район. А как вам нравится поправка (к счастью, непринятая), заставляющая людей жить в аварийных домах до тех пор, пока на них фактически не свалится крыша?

Аргумент правительства

Сейчас, когда многие бывшие жители центра уже обитают в Бутово и Жулебино, можно позволить себе позаботиться об оставшихся. И даже рапортовать о результатах: по официальным данным, в этом году уже 82% выезжающих из ветхого жилья в ЦАО остаются в пределах Третьего транспортного кольца. Из оставшихся - 2-3% сами выбирают другие районы. Возникает вопрос: куда же делись остальные жители-«проценты»? Кстати, по данным тех же чиновников, в плотно застроенном центре еще можно найти тысячи полторы муниципальных квартир в год, чтобы раздать их «переселенцам».  

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