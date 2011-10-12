Зоопарк посылают подальше

Московский зоопарк в очередной раз хотят выселить с Красной Пресни. И если иностранные эксперты предлагают перенести его в Измайлово, то отечественные экологи считают, что послать животных надо ещё дальше – на присоединяемые к столице территории Подмосковья.

Чемоданное настроение в зверинце

За свою почти 150-летнюю историю Московский зоопарк не раз переживал волну слухов о скором переезде. В начале 90-х, например, говорили, что животным как нельзя лучше подойдет Битцевский парк. Но идею городские власти тогда не поддержали – наоборот, начали активно финансировать реконструкцию столичного зоопарка и привели в приличный вид.

Однако со сменой команды в мэрии чиновники решили взглянуть на парки Москвы, в том числе и на зоопарк, свежим взглядом, и пригласили иностранных экспертов. Те внимательно рассмотрели карту города, совершили экскурсии по зонам отдыха и вынесли вердикт: зоопарк из центра надо убирать. Животным тесно, на машине подъехать неудобно, парковок нет. То ли дело в Измайлово – многие гектары земли, и не на самой окраине, и возле метро, а заняты всего лишь деревьями. Вместо них, рассудили иностранные специалисты, и надо разбить гигантский парк развлечений – и зоопарком в качестве одного из них.

Зелёная зона на востоке города, видимо, показалась экспертам ненужной – потому что с ней, если идея понравится мэру, наверняка придется проститься, грандиозное строительство её попросту уничтожит. «Такие глобальные советы имеют право давать историки, краеведы, люди, которые рождены в этом городе, чувствуют его. Кроме того, они должны быть экспертами в нашем, зоопарковском, деле, – уверена заведующая отделом по связям с общественностью Московского зоопарка Елена Мендоса. – Вот такой, скажем, вопрос: как перевозить 5-метрового жирафа? Мы животных доставляем, пока они ещё маленькие. Того же жирафа – когда у него рост 2,5 метра, и то приходится разрабатывать специальный маршрут передвижения, чтобы объехать московские мосты и эстакады. А как морских животных везти? У взрослой белухи длина 6 метров... Как перемещать нашего дальневосточного леопарда, если он уже в преклонном возрасте и путешествие может не перенести? Рептилии наверняка пострадают, потому что перемещения связаны с температурными изменениями, естественно, это будет для них дополнительный стресс».

Контраргумент «зоофилов»

Контраргумент сторонников переселения зоопарка – животные и так перемрут, задохнутся в той неблагоприятной экологической обстановке, что складывается в центре Москвы, уже году к 2020-му, в крайнем случае, к 2025 году. А тут такой случай: к Москве как раз присоединяют огромные территории бывшего Подмосковья, которые не слишком пригодны для сельского хозяйства. «Так почему бы не разместить там зверушек? – спрашивает Алексей Клеменко, член президиума консультативного совета при главном архитекторе Москвы. – В гигантский национальный парк за МКАД люди могли бы приезжать на электричках, на маршрутках. Перемещать животных туда надо постепенно, тех, кого можно. А остальные пусть будут в Москве. Так старый зоопарк станет филиалом большого нового парка на природе».

Однако поедут ли туда люди? Московский зоопарк ежегодно посещает порядка 4 млн. человек. Центр, метро в двух шагах... И территория, между прочим, не такая уж маленькая, свыше 20 га, вмещает всех желающих даже в самый погожий летний выходной. Московский зоопарк входит в десятку лучших зоопарков мира, вместе с лондонским, пражским, берлинским. Причём многие из них – тоже в центре столиц. Так сложилось исторически: бывшие окраины постепенно становятся центральной частью города, а зоопарки из примитивных зверинцев превращаются в зелёную рекреационную зону.

Фактически вопрос упирается в то, кому должно быть удобнее: животным или людям? В двух часах езды от Лондона есть национальный парк, где всё сделано для удобства животных: они ведут полувольное существование в гигантских вольерах, а люди перемещаются по узким огороженным дорожкам: в клетках скорее они, а не звери. Причём животные содержатся только такие, что обитают в природе на этой территории. «Традиционный зоопарк как явление уже устарел, – уверена Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных «Вита». – Это зародилось в Древнем Риме, когда появились первые зверинцы. От гладиаторских боёв мы ушли, а от зоопарков, к сожалению, пока нет. Для чего вообще животных в XXI веке держать в зоопарках? Это человеческий эгоизм заставляет собирать вместе зверей из разных климатических зон. Им тут не подходит всё: почва, воздух, растения. Кроме того, любые животные в природе подчиняются инстинкту самосохранения, они прячутся, им не свойственно сидеть на обозрении, для них это стресс. В результате дети, которым зоопарки якобы нужны для познания мира, видят братьев меньших не в естественном свободном состоянии, а в скукоженном виде, то есть получают искажённую картину. И для сохранения исчезающих видов зоопарки не нужны, потому что рожденные в неволе животные в дикую природу уже выпущены быть не могут».

Нареканий не было

В Московском зоопарке животные от гиподинамии не страдают, утверждают его специалисты. Он построен с учётом мировых правил строительства зоопарков. Эксперты Международной ассоциации зоопарков и аквариумов регулярно наведываются в Москву, и за последнее время нареканий у них не было. «Кроме того, вы думаете, что, чем больше вольер, тем животные будут больше бегать? – интересуется Елена Мендоса. – В природе они преодолевают многие километры ради пищи. А если им её приносят, то просто так, ради моциона, бегать они не станут...»

Кроме того, есть большие сомнения, что идея переноса зоопарка имеет экологическую основу, а не экономическую. Два десятка гектаров земли в центре давно привлекают желающих её застроить. Иностранные эксперты, которые в очередной раз подняли вопрос о зоопарке, предлагают разместить здесь, по счастью, не элитное жилье и офисный комплекс, а обычный парк или развлекательную молодёжную зону – с конференц-залами, радиостудией, супермаркетами электроники, с барами и кинозалами. Есть и другие мнения, например, оставить на старом месте часть из 8 тыс. содержащихся здесь животных. Или даже организовать тут центр передержки собак, которых городское правительство собиралось депортировать в Ярославскую область... В любом случае решений никаких пока не принято, и дискуссия не закончена.