//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Зоопарк посылают подальше

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Зоопарк посылают подальше

Московский зоопарк в очередной раз хотят выселить с Красной Пресни. И если иностранные эксперты предлагают перенести его в Измайлово, то отечественные экологи считают, что послать животных надо ещё дальше – на присоединяемые к столице территории Подмосковья.

Чемоданное настроение в зверинце

За свою почти 150-летнюю историю Московский зоопарк не раз переживал волну слухов о скором переезде. В начале 90-х, например, говорили, что животным как нельзя лучше подойдет Битцевский парк. Но идею городские власти тогда не поддержали – наоборот, начали активно финансировать реконструкцию столичного зоопарка и привели в приличный вид.

Однако со сменой команды в мэрии чиновники решили взглянуть на парки Москвы, в том числе и на зоопарк, свежим взглядом, и пригласили иностранных экспертов. Те внимательно рассмотрели карту города, совершили экскурсии по зонам отдыха и вынесли вердикт: зоопарк из центра надо убирать. Животным тесно, на машине подъехать неудобно, парковок нет. То ли дело в Измайлово – многие гектары земли, и не на самой окраине, и возле метро, а заняты всего лишь деревьями. Вместо них, рассудили иностранные специалисты, и надо разбить гигантский парк развлечений – и зоопарком в качестве одного из них.

Зелёная зона на востоке города, видимо, показалась экспертам ненужной – потому что с ней, если идея понравится мэру, наверняка придется проститься, грандиозное строительство её попросту уничтожит. «Такие глобальные советы имеют право давать историки, краеведы, люди, которые рождены в этом городе, чувствуют его. Кроме того, они должны быть экспертами в нашем, зоопарковском, деле, – уверена заведующая отделом по связям с общественностью Московского зоопарка Елена Мендоса. – Вот такой, скажем, вопрос: как перевозить 5-метрового жирафа? Мы животных доставляем, пока они ещё маленькие. Того же жирафа – когда у него рост 2,5 метра, и то приходится разрабатывать специальный маршрут передвижения, чтобы объехать московские мосты и эстакады. А как морских животных везти? У взрослой белухи длина 6 метров... Как перемещать нашего дальневосточного леопарда, если он уже в преклонном возрасте и путешествие может не перенести? Рептилии наверняка пострадают, потому что перемещения связаны с температурными изменениями, естественно, это будет для них дополнительный стресс».

Контраргумент  «зоофилов»

Контраргумент сторонников переселения зоопарка – животные и так перемрут, задохнутся в той неблагоприятной экологической обстановке, что складывается в центре Москвы, уже году к 2020-му, в крайнем случае, к 2025 году. А тут такой случай: к Москве как раз присоединяют огромные территории бывшего Подмосковья, которые не слишком пригодны для сельского хозяйства. «Так почему бы не разместить там зверушек? – спрашивает Алексей Клеменко, член президиума консультативного совета при главном архитекторе Москвы. – В гигантский национальный парк за МКАД люди могли бы приезжать на электричках, на маршрутках. Перемещать животных туда надо постепенно, тех, кого можно. А остальные пусть будут в Москве. Так старый зоопарк станет филиалом большого нового парка на природе».

Однако поедут ли туда люди? Московский зоопарк ежегодно посещает порядка 4 млн. человек. Центр, метро в двух шагах... И территория, между прочим, не такая уж маленькая, свыше 20 га, вмещает всех желающих даже в самый погожий летний выходной. Московский зоопарк входит в десятку лучших зоопарков мира, вместе с лондонским, пражским, берлинским. Причём многие из них – тоже в центре столиц. Так сложилось исторически: бывшие окраины постепенно становятся центральной частью города, а зоопарки из примитивных зверинцев превращаются в зелёную рекреационную зону.

Фактически вопрос упирается в то, кому должно быть удобнее: животным или людям? В двух часах езды от Лондона есть национальный парк, где всё сделано для удобства животных: они ведут полувольное существование в гигантских вольерах, а люди перемещаются по узким огороженным дорожкам: в клетках скорее они, а не звери. Причём животные содержатся только такие, что обитают в природе на этой территории. «Традиционный зоопарк как явление уже устарел, – уверена Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных «Вита». – Это зародилось в Древнем Риме, когда появились первые зверинцы. От гладиаторских боёв мы ушли, а от зоопарков, к сожалению, пока нет. Для чего вообще животных в XXI веке держать в зоопарках? Это человеческий эгоизм заставляет собирать вместе зверей из разных климатических зон. Им тут не подходит всё: почва, воздух, растения. Кроме того, любые животные в природе подчиняются инстинкту самосохранения, они прячутся, им не свойственно сидеть на обозрении, для них это стресс. В результате дети, которым зоопарки якобы нужны для познания мира, видят братьев меньших не в естественном свободном состоянии, а в скукоженном виде, то есть получают искажённую картину. И для сохранения исчезающих видов зоопарки не нужны, потому что рожденные в неволе животные в дикую природу уже выпущены быть не могут».

Нареканий не было

В Московском зоопарке животные от гиподинамии не страдают, утверждают его специалисты. Он построен с учётом мировых правил строительства зоопарков. Эксперты Международной ассоциации зоопарков и аквариумов регулярно наведываются в Москву, и за последнее время нареканий у них не было. «Кроме того, вы думаете, что, чем больше вольер, тем животные будут больше бегать? – интересуется Елена Мендоса. – В природе они преодолевают многие километры ради пищи. А если им её приносят, то просто так, ради моциона, бегать они не станут...»

Кроме того, есть большие сомнения, что идея переноса зоопарка имеет экологическую основу, а не экономическую. Два десятка гектаров земли в центре давно привлекают желающих её застроить. Иностранные эксперты, которые в очередной раз подняли вопрос о зоопарке, предлагают разместить здесь, по счастью, не элитное жилье и офисный комплекс, а обычный парк или развлекательную молодёжную зону – с конференц-залами, радиостудией, супермаркетами электроники, с барами и кинозалами. Есть и другие мнения, например, оставить на старом месте часть из 8 тыс. содержащихся здесь животных. Или даже организовать тут центр передержки собак, которых городское правительство собиралось депортировать в Ярославскую область... В любом случае решений никаких пока не принято, и дискуссия не закончена.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Мнение

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Министра науки и высшего образования Михайло Котюков в очередной раз продемонстрировал свою глубокую образованность и знание российской истории. Он, как в свое время шеф жандармов генерал от кавалерии Александр Бенкендорф, потребовал от подчиненных сообщать ему о каждом контакте российских ученых с иностранцами.

//В мире

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Активизация ВСУ в районе Мариуполя может свидетельствовать о том, что Киев намерен втянуть в военный конфликт в Донбассе Россию. Такое мнение озвучил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//live

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

Украинского заместителя министра по вопросам Донбасса задержали в момент получения взятки в полмиллиона долларов. Теперь чиновнику вменяют статью мошенничество. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин.

//Непознанное

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Овна, Близнецов и Льва, могут разбогатеть осенью текущего года. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который опубликовали в отечественной блогосфере.

//В мире

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Несомненно, самый известный музей восковых фигур – музей мадам Тюссо в Лондоне. И одна из главных достопримечательностей города. Говорят, что с момента его основания в музеи побывало более 500 млн человек. А в год его посещают почти 2,5 мил гостей.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Политика

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

В команде резидента Украины Владимира Зеленского заявили о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замруководителя офиса главы Незалежной Руслан Рябошапка.

//Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

По последним данным, число пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" увеличилось. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся помощью - дети.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

Сегодня, 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ «Спартак» — «Тун» Главный встречи Боян Панджич из Швеции. Больше шансов на триумф в данном противостоянии, конечно же, имеет российский клуб.

//Шоу-бизнес

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Обладательница миллионов мужских сердец певица Вера Брежнева рассказала о взаимоотношениях с супругом. По словам секс-символа, у нее было немало комплексов, но именно муж помог ей справиться с ними.

//Непознанное

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

Уникальное открытие на самом южном материке земного шара. Под снегом и льдом обнаружился неожиданный объект, похожий на египетскую пирамиду.

//Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес. Документ заключили на встрече в Москве, передает РБК.

//В мире

В деле Скрипалей появился полицейский

В деле Скрипалей появился полицейский

Скотленд-Ярд назвал нового фигуранта в деле об отравлении в Солсбери. Британские следователи утверждают, что нашли четвертого пострадавшего. Им оказался полицейский.

//Криминал

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина РФ Сергея Лыхмуса, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.

//Новости партнеров

//Происшествия

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев впервые за последнее время похвалил действия пилотов гражданской авиации, которые совершили аварийную посадку самолёта А-321 прямо на кукурузное поле в Подмосковье.

//Общество

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Сейчас все наперебой говорят о героях-летчиках, посадивших лайнер в Подмосковье. Но есть и другие герои, кто погиб, выполняя воинский долг, а теперь их родные бьются, чтобы получить несчастные 1,5 тысячи

//В мире

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США. Об этом сообщает The Hill.

//Политика

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны. Ему положен оклад, дача с горничными, охраной и транспортом и медицинское обслуживание.

//Происшествия

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

Автомобиль выехал на автобусную остановку у дома номер 2 на Старой площади в Москве. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

//Общество

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе в собственной квартире умер мужчина, который на протяжении 15 лет собирал на ближайших помойках мусор и нес отходы в свое жилище.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
2

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
3

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"
4

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак
5

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры