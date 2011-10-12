Рейтинг равных

В мэрии созрела идея: опросить жителей о том, насколько качественно им оказывают жилищно-коммунальные услуги. По итогам опроса будет составлен рейтинг управляющих компаний. Предполагается, что это поспособствует конкуренции и, как следствие, качеству услуг. Но при общей политике города в сфере ЖКХ такую меру можно сравнить с решетом, которым черпают воду.

«Задумка звучит здорово. Хоть какой-то элемент обратной связи, – говорит депутат Госдумы Владимир Улас. – Но по каким методикам будет проводиться опрос? У любой управляющей компании есть образцовый дом, который она демонстрирует для отчётности. Можно специально провести опрос по таким домам и получить картину, что ЖКХ – на высоте. Было бы правильно организовать сайт в Интернете, куда люди могли бы жаловаться, чтобы жалобы были у всех на виду. Но и эти сообщения нужно было бы проверять, поскольку их могут инспирировать конкуренты. Вообще, всё это обретёт смысл только тогда, когда управляющие компании окажутся свободными от чиновников. Зачем составлять рейтинг, если жильцы не смогут им воспользоваться? Нельзя сменить плохую управляющую компанию на хорошую – вся Москва поделена, каждая компания связана с чиновниками на местах».

Из номера в номер «АН» пишут о хищении средств, о низком качестве обслуживания, об отсутствии конкуренции в сфере ЖКХ. Претензии к государству звучат самые разные – на первый взгляд даже противоположные. С одной стороны, государство сбросило с себя ответственность за обслуживание домов на жителей. С другой стороны, оно не уходит из этого сектора и не пускает на рынок независимые управляющие компании. Суммируя две претензии, получаем итоговую: чиновники превратили ЖКХ в бизнес, который они контролируют и который делится с ними своим доходом.

Аргумент жильцов Владимир Кузнецов, председатель Мос­ковской жилищной ассоциации: – Опрос – всего лишь хорошая возможность заработать для тех, кто будет его проводить. Реальное положение дел в нём не отразится. Оценки обычных жителей зависят от их сиюминутного настроения – они не погружены в жилищно-коммунальную тематику. А все активисты и так обращаются к чиновникам с жалобами, которые обычно остаются без внимания. Почему бы властям для начала не взять их на вооружение? Зачем вместо этого проводить опросы?

«95% управляющих компаний в Москве – либо ГУПы, либо ОАО со стопроцентным капиталом Москвы, – напоминает эксперт Института экономики города Дмитрий Гордеев. – Недавно с помпой была «раскручена» новость, что частной управляющей компании в порядке эксперимента предоставили в управление десять домов. Таким образом власти хотели заявить, что в ЖКХ есть конкуренция, но добились обратного эффекта: десять домов на фоне всего жилфонда Москвы – это просто смешно. А теперь спросим себя: проведут ли чиновники честный соцопрос, чтобы поставить своим ДЕЗам, то есть самим себе, низкие оценки? Даже если поручить соцопрос не Департаменту ЖКХ, а другому ведомству, то сработает корпоративная чиновничья солидарность – правдивой картины мы не получим. Такое исследование могут проводить только независимые организации, которые дорожат своей репутацией и не принесут её в жертву чьим-то интересам. Они ставят диагноз так, как врач, – не с целью сказать приятное, а с целью определить болезнь и вылечить её».

За опытом организации подобных исследований не нужно обращаться в западные страны, есть пример поближе – из бывшего соцлагеря, из братьев-славян. В Словакии рейтинг управляющих компаний формирует не государство, а независимая общенациональная Ассоциация жильцов, которая собирает сведения у собственников. Важно добавить: никто не запрещает жильцам заключать договоры с компаниями, попавшими в чёрный список. Это избавляет исследование от возможной корысти – ни у кого нет мотива «подставить» какую-либо компанию. В Москве же власти грозят плохим управляющим организациям административными мерами.

Дополнительный аргумент В редких случаях жильцам всё-таки удаётся сменить управляющую компанию. Но для этого приходится проделать колоссальную работу: сбор подписей, оформление документов, посещение судебных заседаний. Мало кто имеет желание, силы и время этим заниматься. К тому же такие активисты нередко наталкиваются на противодействие основной массы жильцов. Люди тревожатся, что активисты перессорят дом со всеми коммунальными службами города – тогда не видать ни воды, ни света.

«Правительство Москвы должно понять: чем больше оно пытается навести порядок в ЖКХ, тем меньше будет порядка, поскольку присутствие государства в этой сфере даёт возможность чиновникам использовать её для личного обогащения. Например, в Жилищном кодексе сказано: ответственность за капитальный ремонт несут управляющие компании. Но в Москве они не имеют к капремонту никакого отношения. Его проводят чиновники, что упрощает схему для откатов. Ремонт одной пятиэтажки обходится в 5–10 миллионов рублей. Откаты – от 20% и выше, – отмечает Д. Гордеев. – Другой пример: Москва почти на 50% дотирует коммуналку всем без разбора. Состоятельных москвичей больше, чем малоимущих. Помогать малоимущим – понятное дело, но при чём здесь остальные? Очевидно, Москва использует дотации для того, чтобы держать руку на пульсе жилищного сектора экономики. Если ТСЖ отказывается утвердить навязываемые городом тарифы – жильцов лишают дотаций. То же самое происходит, если ТСЖ выбирает управляющую компанию (или подрядчика) с «неправильными» акционерами».

Когда государство ушло из магазинов, они не стали хуже – совсем наоборот. Почему не требуется в таком огромном количестве, как в сфере ЖКХ, разгребать жалобы в других сферах – в торговле, в ремонте автомобилей, в сотовой связи? Потому, что там сформировались рыночные механизмы – потребители сами контролируют качество услуг. А в ЖКХ качество услуг вместо потребителей контролирует город, и люди приучены к этому. Сделав ЖКХ коммерческим сектором (на том справедливом основании, что коммунальные услуги в отличие от образования и здравоохранения не бывают бесплатными), государство под предлогом социальной значимости коммуналки не уходит из неё. Сказав «А», чиновники должны сказать «Б».