Мэр растопит лёд в «сердце» родины

Около 2,5 млрд. рублей будет потрачено зимой текущего года на борьбу с гололёдом в столице. Кроме свежеразработанных комбинированных реагентов планируется использовать снегоуборочные машины нового поколения. Размах впечатляет, выделенная на этот проект сумма денег – тоже.

Последняя снежная зима продемонстрировала жителям столицы неэффективность пятилетней технологии уборки улиц, принятой в 2009 году. Поэтому в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы было решено кардинально изменить стратегию. Как сообщил руководитель департамента Андрей Цыбин, уже разработан новый антигололёдный материал, который должен исключить повторение негативной ситуации. Напомним, что прошлой зимой из-за недостаточного внимания к уборке улиц резко возросло число случаев травматизма среди пешеходов. Водители оказались зажаты огромными пробками. В городе резко возросло количество ДТП.

Как сложится ситуация на дорогах будущей зимой, пока непонятно. Известно лишь, что денежные расходы на борьбу с гололёдом в этом году почти на 70% выше, чем в 2010-м. А расход уборочных материалов значительно меньше. Так, если прошлой зимой было использовано порядка 400 тонн реагента, то в этом сезоне на московские улицы планируется вылить 130 тонн противогололёдного материала.

Экономный расход должен быть обеспечен за счёт новой уборочной спецтехники российского производства. Предполагается, что установленные на ней дозаторы будут распределять жидкие и сыпучие материалы с точностью до грамма. Кроме того, состав разрекламированного чудо-средства, по словам чиновников, меняется в зависимости от толщины снега или ледяной корки и температуры воздуха.

Как утверждает Антон Кульбачевский, глава Департамента охраны окружающей среды и природопользования Москвы, новые реагенты менее вредны для окружающей среды, меньше будут засорять атмосферу, почву, воду и воздействовать на животных и людей. Однако, рассуждая о новых реагентах, многие эксперты всё же всерьёз опасаются за экологическую ситуацию в городе и здоровье москвичей.

Действительно, в последнее время, когда принимаются подобного рода решения, об экологии вспоминают в последнюю очередь. Потому что на первом плане у нас всегда стоят коммерческая целесообразность и интересы отдельных лиц.

«На мой взгляд, вопрос применения противогололёдных реагентов предстоящей зимой требует обязательного обсуждения и экологической экспертизы», – настаивает Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в МГД. Наибольшие опасения вызывает тот факт, что закупаемый продукт ранее в Москве не применялся, не изу­чался и не проходил полномасштабных испытаний».

«Вряд ли кто-то проверял эти реагенты на предмет их воздействия на организм в соединении с маслами, влагой, выхлопами, которые создают в воздухе аэрозоль, – говорит Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». – Этот аэрозоль поднимается на десятки и распространяется на сотни метров. Им травимся и мы, и дети, и животные. Появление новых реагентов меня не радует. Я ратую за то, чтобы в Москве делали так, как делают во многих странах со схожим климатом. Снег не обязательно убирать, его достаточно укатывать и присыпать на подъёмах и остановках общественного транспорта песком. Существует также система, при которой разбрасывается горячая крошка, которая вмерзает в наст и создает шероховатые поверхности. Когда же применяется реагент, мы ездим и ходим по «каше». К тому же автомобилистам невозможно промыть стекло из-за жирной плёнки, видимость резко ухудшается, а, значит, увеличивается риск ДТП».

Вопрос о финансовой прозрачности проекта на сегодняшний день также очень актуален. «Более дорогие средства будут только эффективнее растапливать снег, – продолжает Вячеслав Лысаков. – Дорога суше не станет, а принцип остаётся всё тот же. Кроме того, на вывозе этой снежной «каши» всегда можно списать расходы на топливо, на работу и усилить коррупционную составляющую».

Новую технологию уборки улиц утвердили сроком на 10 лет. Реагенты в комплексе с современным оборудованием, по прогнозам властей города, должны решить проблему обледенения дорог. Как бы там ни было, предстоящая зима покажет все достоинства и недостатки последних нововведений.

Интересным путем в борьбе с гололёдом пошли некоторые страны со схожим климатом. Так, в Норвегии тротуары в прямом смысле подогреваются. Тепловые коммуникации прокладываются настолько близко к пешеходным и автомобильным дорогам, что ни лёд, ни снег долго на них не задерживаются. Ещё одна интересная находка норвежских учёных – это полив льда горячей водой с песком. Вода растапливает лёд, а песчинки быстро достигают асфальта. Когда через пару минут дорога снова замерзает, то приобретает абсолютно нескольз­кую корку.

Также в ряде других стран Европы научились производить асфальт с антигололёдным эффектом. В его состав добавляется компонент, который мешает образованию льда и делает чистку дорог гораздо более лёгкой.