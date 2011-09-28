Заповедник на продажу

Весьма вероятно, что скоро музей-заповедник Коломенское может утратить свои уникальные архитектурные памятники и яблоневые сады. А взамен обзавестись новыми трактирами, гостиницами и туалетами. Принадлежать они будут частным лицам, принося им немалую прибыль вопреки всем федеральным законам.

На юге Москвы почти на 300 гектарах очень дорогой земли находится музей-заповедник Коломенское. Здесь всюду памятники старины. В том числе уникальные сооружения деревянного зодчества, старинные храмы, сады и парки. Совсем скоро заповеднику исполнится 90 лет. Но есть влиятельные люди, которые уже сегодня настойчиво рекомендуют директору музея-усадьбы Людмиле Колесниковой не отмечать широко эту юбилейную дату.

«Однако мы ее все равно отметим, – говорит она. – Если мэр и федеральные власти так и будут молчать, то есть еще Господь Бог, он выше всех, он поможет и защитит нас от рейдеров. Не допустит, чтобы обезумевшие от жадности людишки из офшорных фирм варварски застроили строго охраняемую музейную землю уродливыми коммерческими сооружениями».

Почти восемь лет назад, когда у города не хватало финансовых ресурсов для поддержания музея, на территории Коломенского было решено построить за государственный счет гостиницу и ресторан для туристов. Доходы от этих объектов должны были идти в пользу музея. Это скрепя сердце в усадьбе вынужденно терпели.

Для привлечения новых посетителей в 2005 г. руководство музея предложило создать «Этнографический комплекс». Изначально он должен был включать в себя усадьбы крестьянина, кузнеца, иконописца и других ремесленников, исторически представленных в Коломенском. А также заезжие избы и трактир. Но не все инвестиционные проекты по различным причинам были начаты вовремя. Планы менялись, жизнь диктовала новые задачи. И в 2010 г. рядом с «Этнографическим комплексом» после длительных реставрационных работ была установлена уникальная Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца 1685 года, привезенная из Архангельской области.

«Упавший флаг» по созданию комплекса подхватили коммерсанты. Возле церкви они решили воздвигнуть трактир. У реки – «Усадьбу пекаря». А на живописных лужайках разместилась бы гостиница «Петровский плотник» на 200 мест, 12 «заезжих изб» и туалеты. После постройки все эти сооружения поступали бы в распоряжение инвесторов: ООО «Вернисаж в Измайлово», «Русское чудо», «Чудоград», «Сокровища Руси». Музею же за выделенную территорию и подведенные коммуникации «чудотворцы» выделили бы 52 доллара за квадратный метр.

Застройщики шаг за шагом продавливали разрешительные документы, но начать строительство не успели. В конце 2010 г. исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин наложил резолюцию на требование администрации заповедника: «Прошу принять меры по расторжению инвестиционного контракта и прекращению дальнейшей реализации инвестиционного проекта». А 23 февраля 2011 г. президент Дм. Медведев подписал поправки в Федеральный закон №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

«Там четко прописано, что музей-заповедник – это музей с территорией, отведенной в установленном порядке, – поясняет Людмила Колесникова. – В нашем музее-заповеднике вся земля оформлена в бессрочное и безвозмездное пользование. Никто, кроме нас, строить на этой территории не может. Тем более зданий, не имеющих к заповеднику никакого отношения».

Казалось бы, вопрос закрыт. Однако недавно, в середине августа, «Вернисаж в Измайлово» на совещании у Ресина снова поднял вопрос о гостиницах и трактирах: «Строить готовы, вот только упрямый музей мешает».

«Вернисаж в Измайлово» – чисто коммерческий проект. Он не имеет никакого отношения к культуре, – подчеркивает координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер. – Я полностью поддерживаю позицию музея – чужим объектам там не место. Коломенское самостоятельно развивает сферу обслуживания туристов. Только администрация музея может решать, на каких территориях, в каком объеме это может строиться, чтобы не мешать основной цели – развитию музея. У музея свои планы по развитию экспозиции. Никакие, даже очень необходимые кому-то гостиницы, рестораны и туалеты там появляться не должны. Появление сортиров рядом с церковью – нонсенс!»

Кому именно мешает музей, становится ясно, если внимательнее приглядется к компаниям, рвущимся строить объекты в Коломенском. «Вернисаж в Измайлово» зарегистрирован в 2003 году. Уставной капитал – на данный момент 20 тыс. рублей. Совладельцы: Ушаков Александр Федорович и Ушакова Анастасия Александровна. Последний доступный финансовый отчет – за 2009 год. Его итог – минус 44 млн. рублей.

А вот «Чудограда» существует два. Одна фирма – ООО «ЧудоГрад», принадлежащая кипрской «СОО ПАЛИТРА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Уставной капитал – порядка 60 млн. рублей. Судя по девственному бухгалтерскому балансу, никаких операций фирма, зарегистрированная в офшорной зоне, вообще не совершает. А по её юридическому адресу зарегистрированы еще 945 компаний. Среди видов деятельности – аренда, продажа недвижимого имущества и операции с земельными участками. Владелец второго «ЧУДОГРАДА» с уставным капиталом в 7590 руб. некий Тамерлан Мерзоев, который занимается в том числе и «деятельностью гостиниц».

«Сокровища Руси» честно указали – торговля различными изделиями народных промыслов. Правда на этом юридическом адресе висят еще 306 различных фирм. Следов же «Русского чуда» отыскать не удалось. А правоохранительные органы этим вопросом пока не заинтересовались. «Когда я вижу столь беспардонный захват, то не могу понять, что же происходит в стране? На каком это уровне принимаются такие незаконные решения? – спрашивает Людмила Колесникова. – И не могу дознаться, кто лоббирует захват нашей земли. Даже сам Ресин у меня спрашивал: «Кто их так поддерживает?» Ответ неизвестен.

Однако понятно: страна, которая не обеспечивает сохранение своего культурного наследия, не может считаться великой культурной державой. Во всех странах оно испытывает давление коммерсантов. Но для того и существует государство, чтобы уравновешивать задачи сохранения культурного наследия и аппетиты бизнеса.