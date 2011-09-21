Мэр справляется с парковкой

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в текущем году удалось увеличить количество парковочных мест в полтора раза – до 1 млн. 500 тысяч. К 2016 г. планируется довести этот показатель до 3 миллионов. Число бесплатных мест сократится. Средняя стоимость парковки в центре города составит 100 рублей в час. Такова борьба с пробками: автомобилистов вынуждают пересесть на общественный транспорт.

Когда идет речь о росте числа парковочных мест, не всегда имеется в виду фактический рост. В некоторых случаях он лишь статистический. Места, которые не помечены в качестве парковочных (например, крайние полосы проезжей части), в статистику не попадают. Между тем они постоянно заняты автомобилями. После проведения соответствующей разметки место включают в реестр, но реального положения дел это не меняет – свободнее на дорогах не становится.

«Где эти 500 тысяч новых мест, о которых говорит мэр? Цифра немаленькая. Но движение остается таким же плотным, – рассуждает депутат Госдумы Игорь Эдель, член комитета по транспорту. – Если местные власти и организовывают где-то новые места, то лишь для отчетности перед мэром. Эти стоянки неудобно расположены. Очередная пыль в глаза».

Однако в отдельных случаях ситуация все же изменилась к лучшему. «Кое-где тротуар неоправданно широк. Мэрия такие места превращает в парковки. Например, хорошая парковка появилась около «Детского мира» в районе станции метро «Алексеевская». Удобное расположение, качественное покрытие, – говорит первый проректор Московского автомобильно-дорожного института Павел Поспелов. – Но главным вектором, конечно же, должно быть строительство многоярусных парковок. Они могут занять место ветхих пятиэтажек и «замороженных» инвестиционных проектов. Размещать их нужно поближе к центру микрорайона, чтобы находились в зоне пешеходной доступности, иначе никто не будет ими пользоваться. Важно, чтобы их внешний вид соответствовал архитектурным требованиям. «Народные гаражи» с эстетической точки зрения – убожество. В других столицах многоярусные парковки служат украшением города. В худшем случае – не вызывают отторжения».

До недавних пор мэрия не могла взимать плату за пользование городскими парковками. Когда Юрий Лужков начал такую практику, на него сразу же ополчились юристы и общественные организации, после чего он оставил свою затею. Однако теперь федеральное законодательство изменилось – мэрия получила карты в руки. В скором времени она примется бить этими картами автовладельцев – по кошельку.

«Взимать за парковку 100 рублей в час – дикость, – возмущается И. Эдель. – Адекватная цена – 20–30 рублей. В центре идет постоянный поток автомобилей, это высокорентабельный бизнес. Когда строили торговый центр «Охотный ряд» в интересах друзей мэрии, то срок окупаемости проекта для города определили в 50 лет. Почему бы и в этом случае не назначить такой срок окупаемости? С какой стати они хотят отбить деньги за пять лет и навязывают такие высокие цены?»

«Ограничивать движение в центре города посредством высоких цен на парковку – общемировая практика. Так поступают даже в Лондоне, несмотря на то, что там платный въезд в центр. А в Париже практикуется дифференцированная оплата: оставить машину на три часа – одна цена, на пять часов – стоимость выше, а на ночь – совсем низкая, – комментирует Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. – Другое дело – перехватывающие парковки. Разные страны подходят к этому вопросу по-разному. В Израиле такие парковки – бесплатные. А в европейских странах цена не должна превышать стоимость поездки на общественном транспорте (иногда эта поездка даже включена в билет на парковку)».