Вас тут не стояло

Московский Департамент жилищной политики создает электронную базу данных для очередников. Цель – придать распределению квартир прозрачности. Кроме того, пройдет экспертиза документов, которые были приняты у граждан для постановки на очередь с 1989 года.

Разумеется, сама по себе электронная база очередников давным-давно существует: информация хранится не только на бумагах, но и в компьютере. Речь идет о том, чтобы сделать ее доступной для граждан. «Пока система не заработала, нельзя сказать, много ли от нее проку, – говорит депутат Госдумы Владимир Улас. – Если это будет простой список людей, то все его удобство заключается в том, что узнать свой номер в очереди можно с помощью Интернета. А для обеспечения народного контроля нужна полная информация. Пусть разместят сведения о каждом, кто есть в списке, – тогда удастся избежать внеочередных вручений квартир на «льготных» основаниях, которые появляются откуда ни возьмись. Само число квартир для очередников тоже надо обнародовать, чтобы ни одну из них нельзя было списать налево под шумок».

Для запланированной экспертизы старых документов привлекут специалистов со стороны. Похоже, выявление тех очередников, кто увеличил свой доход и потерял право на бесплатную квартиру, будет осуществляться очень тщательно. «Вряд ли это задумано для обнаружения граждан, попавших в очередь по блату, – продолжает В. Улас. – Такие люди не стоят в очереди по двадцать лет – они находят способ получить квартиру раньше. Для того чтобы обнаружить их, надо провести экспертизу документов не теперешних очередников (с 1989 года), а тех, кто уже получил квартиры. Но этого сделано не будет».

По данным депутата, до кризиса квартиры получали от 6 до 10 тыс. очередников в год. Это около 8% от 5 млн. квадратных метров вводимого в Москве жилья. С тех пор объемы жилищного строительства упали до 2 млн. квадратных метров – соответственно и очередникам стали выделять меньше. Общая численность очереди превышает 200 тыс. человек. Понятно, что такими темпами она рассосется нескоро. Между тем жилье для очередников является приоритетом при распределении квартир: оно превышает количество другого городского жилья, предназначенного для переселения из ветхого фонда и для специалистов-бюджетников. «Приоритет выбран правильно, – считает депутат Госдумы Олег Куликов. – Большинство московских очередников проживают в коммуналках. Они родились в таких условиях, их родители тоже родились в аналогичных. Это коренные москвичи. Они заслужили собственную квартиру, и неважно, подходит ли их жизнь к закату или еще нет».

Часто звучит мнение, что городу стоило бы самостоятельно строить жилье, вместо того чтобы получать свою долю квартир от застройщиков. «Само по себе это выгоднее, но надо делать скидку на уровень коррупции в Москве. В таких условиях чиновники могут продавать квартиры так, что от этого будет хорошо лично им, но не городскому бюджету, – комментирует депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Вообще, выделение жилья очередникам должно оставаться в числе основных задач города. В противном случае люди будут уезжать отсюда. И не надо думать, что бесплатные квартиры являются нашей национальной особенностью, вызванной низкими доходами граждан. На Западе тоже выделяется бесплатное жилье – например, в Швеции или в некоторых штатах Америки. Конечно, на Западе больше распространена ипотека, но Россия только встает на этот путь».