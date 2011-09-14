Врачам дали триллион… На здоровье!

Столица готова принять новую программу «Развитие здравоохранения города Москвы» на 2012–2016 годы. Проект тянет на 1,1 трлн. бюджетных рублей и обещает улучшить как здоровье пациентов, так и материальное положение врачей. Но ощутить на себе результаты внедрения программы можно будет не раньше чем года через два.

Нельзя сказать, что здравоохранение в Москве поставлено плохо. В любом случае оно лучше, чем по России в целом. И врачи здесь зарабатывают не 5–7 тысяч, как, скажем, в Рязани, а тысяч 30, если работают на полторы ставки и не отказываются от ночных дежурств. Кстати, и «лужковскую» надбавку с них пока еще не сняли.

На медицинское оборудование здесь тратятся огромные деньги: недавно в столицу завезли 37 томографов новейшего поколения – многие западные клиники о таких только мечтают. Городскую 62-ю онкологическую больницу – которая в отличие от расхваленного центра на Каширке лечит больных раком москвичей бесплатно, – оснащают по последнему слову науки и техники. Ряд столичных стационаров и поликлиник уже могут похвастаться свежим ремонтом. А «скорая помощь» практически перестала жаловаться на недостаток машин и медицинских бригад...

Но статистика все же добавляет ложку дегтя в эту благостную картину. Смертность среди трудоспособного населения Москвы на 5% выше, чем в столицах новых стран Евросоюза, и на 26% выше, чем в старых. Почти половина зданий системы здравоохранения города изношены более чем на 60%. Только треть из 806 городских медучреждений пока соответствуют стандартам по оснащению, а 35% используемого в лечебных заведениях города оборудования имеет стопроцентный износ и нуждается в срочной замене.

С введением электронной записи попасть к врачу-специалисту в поликлинике стало еще большей проблемой – иногда ждать своей очереди на прием приходится до двух месяцев. А чтобы сделать кардиограмму и получить на руки результат, москвичи с болезнями сердца, не имеющие средств на частные клиники, вынуждены вызывать «скорую помощь» – ее врачи не имеют права отказать в диагностике.

Между тем сердечно-сосудистые заболевания – одна из главных причин смертности в городе. Нововведения в систему здравоохранения Москвы, которые обещает программа, должны снизить этот печальный коэффициент смертности населения с 11 случаев до 10,1 на 1 тыс. человек. Также уменьшить показатели младенческой смертности с 6,1 до 5,8 на 1 тыс. родившихся детей, увеличить продолжительность жизни с 73,6 до 76,5 года. На выполнение этих амбициозных целей правительство Москвы готово потратить из бюджета 1,1 трлн. руб. за четыре года. Причем 65 млрд. руб. из них планируется выделить на повышение зарплат медиков.

Таких масштабных проектов медицина столицы не знала с советских времен. Главное новшество, которого следует ждать москвичам после принятия программы, – сокращение количества госпитализаций с 70% до 30% случаев и уменьшение время пребывания в стационаре. Теперь основную нагрузку возьмут на себя поликлиники. «Будут создаваться диагностические центры, куда смогут обращаться пациенты трех-четырех окрестных поликлиник, – поясняет Елена Павлова, врач-нейрохирург в НИИ СП им. Склифосовского, депутат муниципального собрания «Южное Тушино». – В Москве этих медучреждений сейчас порядка трехсот, оснастить их все первоклассным оборудованием не удастся. Поэтому необходимо объединение, чтобы люди практически по месту жительства, а не в отдельных крупных институтах могли рассчитывать на хорошую диагностику.

Вот у нас в Тушино около 5 поликлиник. До каждой – 15 минут на транспорте. К врачам можно ходить в свою, а чтобы обследоваться, допустим на томографе, можно и до районного специализированного центра добраться». По той же логике и женские консультации теперь организуют в основном при родильных домах. Это чтобы будущие матери не только сразу находились под наблюдением того врача, который примет роды, но и могли воспользоваться современным диагностическим оборудованием, имеющимся в роддомах.

В поликлиниках планируется увеличить количество терапевтов – сейчас врачи не справляются с возрастающей нагрузкой. Жалуются и на «скорой» – есть, например, старушки, которые вызывают бригаду по 5–6 раз на дню, чтобы померить давление. А есть просто те, кто ленится ходить в поликлинику и предпочитает набрать «03». Теперь такие пациенты будут переключены на поликлиники. На подобные вызовы станут ездить дежурные врачи – и проводить с бабушками и лентяями разъяснительную работу. А в случае реальной необходимости класть в больницу.

Добавляют нагрузки на мед­учреждения Москвы и приезжие. Каждый десятый пациент в столице прибыл из других субъектов РФ или других стран. Среди женщин, нуждающихся в акушерской помощи, таких 25%.

«У нас отделение травматологии в НИИ СП им. Склифосовского большинство отделений на треть занято гастарбайтерами, – рассказывает Елена Павлова. – Это последствия драк, пьянок. И отделение токсикологии забито теми, кто выпил что-то плохое, – часто это как раз приезжие. Деньги на их лечение тратятся из московского бюджета». Сейчас речь идет о том, чтобы строительные компании – наниматели этих рабочих – обеспечивали им медицинскую страховку, как у москвичей.

«Увязать экономику с клятвой Гиппократа», как выразился один из разработчиков проекта, должно и увеличение тарифов обязательного медицинского страхования (ОМС). «Они были приняты в 1996 году и с тех пор не индексировались, – жалуется Елена Павлова. – Скажем, при ране головы человеку надо накладывать швы, делать компьютерную томографию. Плюс он в стационаре лежит пять дней, а медучреждение получает за это от страховой компании всего 2 тыс. рублей. Или лечение аневризмы – это когда вскрывается череп, находится сосуд и перекрывается. В Европе такая операция стоит от 250 до 500 тысяч евро, в Америке – до полутора миллионов долларов. У нас пролечивание такого больного, выведение его из комы и т.д. обходится страховым компаниям в 15 тысяч рублей. На самом деле это покрывает только расходы на питание и белье за те 15–20 дней, что человек должен у нас находиться».

Вопросы оплаты труда медработников и качества их подготовки – одни из ключевых в системе здравоохранения. Высокотехнологичное оборудование прибывает в столицу, а специалистов, чтобы на нем работать, не хватает уже сейчас. Поэтому во Втором мединституте планируется создать специальное «московское отделение», где будут готовить врачей для диагностических центров города. Дополнительно станут обучать и студентов последних курсов – город сделал соответствующий госзаказ. Создается специальный центр, где опытные диагносты в режиме онлайн начнут обучать молодых коллег. Кроме того, принято решение создать при Департаменте здравоохранения институт повышения квалификации врачей.

Проблема, которая пока не учтена в проекте, – это отсутствие организации, которая проводила бы независимую экспертизу предоставленных медицинских услуг и в случае необходимости помогала в отстаивании прав потребителя. Предполагается, что вопросы проведения экспертизы будут прописаны в готовящемся федеральном законе об охране здоровья. В любом случае он еще наверняка внесет существенные коррективы в московскую программу.