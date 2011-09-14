А глаз – как у орла!

Человек получает через органы зрения 85% информации, но глазные заболевания способны свести эту цифру к минимуму. На несколько актуальных вопросов об офтальмологии отвечает основатель научно-практического Центра восстановления зрения, доктор медицинских наук Юсеф Наим ЮСЕФ.

- Медицинские технологии развиваются очень быстрыми темпами. Что умеют офтальмологи XXI века и как это влияет на цены врачебных услуг?

– Современные специалисты могут проанализировать структуры и ткани живого глаза на клеточном уровне, могут использовать в качестве хирургического «орудия» струю жидкости, лазерное излучение... Но создание новейшего оборудования для диагностики и хирургии требует огромных финансовых затрат. Поэтому цены на соответствующие услуги только возрастают.

– Большинство государственных поликлиник и больниц не могут позволить себе дорогостоящее оборудование. Сетчатку в поликлиниках, например, проверяют при помощи увеличительного стекла и осветительного прибора. Можно ли верить такому осмотру?

– Точность диагностики напрямую зависит от доктора. Грамотный специалист даже при слабом техническом оснащении выявит отклонения от нормы. И, если они потребуют более детального обследования, отправит пациента в специализированное медучреждение.

– С распространением Интернета в крупных городах возросла популярность онлайн-консультаций. На сайте ЦВЗ тоже есть такой раздел. Для самих медцентров это отличный пиар-ход, но для «интернет-пациентов» – опасность...

– Онлайн-консультация может быть полезна только в одном случае: когда иногородние пациенты присылают результаты обследований у офтальмолога по месту жительства и мы даем заключение, сможем ли оказать более эффективную помощь. То есть будет ли толк от их приезда в Москву.

Очных консультаций интернет-услуга ни в коей мере не заменяет — просто ориентирует пациента, в каком направлении ему двигаться дальше: к кому обращаться, сколько времени это займет и в какую сумму обойдется...

– ЦВЗ создан на базе НИИ глазных болезней РАМН. Расскажите о научно-практической работе, которая здесь ведется.

– Основное направление клинической работы и научных исследований Центра – хирургическое лечение катаракты. Мы проводим операции в осложненных случаях – у пациентов после различных травм глаза, со зрелыми (плотными) катарактами, подвывихом собственного хрусталика, дистрофиями роговицы и пр. Также делаем комбинированные операции ab interno при глаукоме: через один и тот же хирургический доступ одномоментно удаляется катаракта и выполняется антиглаукоматозный компонент операции.

Во время удаления катаракты собственный помутневший хрусталик пациента заменяется на специальную линзу. Она позволяет восстановить зрение в полном объеме, защитить глаза от губительного ультрафиолета и избавить пациента от необходимости носить очки!

Наша клиника оснащена по последнему слову науки и техники. Благодаря этому мы проводим бесстрессовые операции, что делает наше общение с пациентом легким и даже теплым, а главное, позволяет сохранять его здоровье.