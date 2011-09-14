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Защита на случай смерти

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », Сергей КОНСТАНТИНОВ ]

Защита на случай смерти

В Москве появилась первая компания, которая оказывает услуги ритуального страхования. Речь идет о страховании жизни для покрытия возможных затрат на ритуальные услуги. Наличие полиса ритуального страхования удешевит и упростит процесс похорон для близких умершего, а также защитит их от мошенников.

Сейчас в Москве очень много черных агентов на рынке ритуальных услуг. Информация о смерти, по сути дела, стала предметом торговли. Агенты свободно покупают и продают информацию о смерти и без приглашения являются к родственникам ушедшего человека, предлагая «быстро и качественно» организовать похороны. Они требуют деньги за все, даже за то, что полагается гражданам бесплатно, пользуясь тем, что люди, у которых горе,  просто не знают: что им делать и к кому они могут обратиться. Из-за слабой информированности граждане не знают, что им может быть положено бесплатно, за что нужно платить и сколько нужно платить. В такой ситуации черным агентам очень легко воспользоваться трагедией и сыграть на горе людей. Стоимость похорон  в Москве доходит до 600 тыс. рублей – мошенникам есть на чем нагреть руки.

В Европе вопрос с ритуальным мошенничеством давно решен. Страхование жизни, которым обеспечено более 80% европейцев, всегда включает в себя в том числе и ритуальное страхование. В России такого вида страхования до недавнего времени не было. Считалось, что спрос на такую услугу низкий, что объясняется различными факторами. Наши соотечественники не любят слышать и тем более говорить о смерти. Некоторую роль играет и суеверие: люди боятся думать о смерти, чтобы «не накликать беду». Но, если мы боимся и не хотим говорить о проблеме, это не значит, что она не существует, что лучше позаботиться о ее решении заранее, чем столкнуться с черными ритуальными агентами, когда ты убит горем и на организацию похорон только три дня. Ритуальное страхование – это продукт, который решает сразу два вопроса: вопрос наличия денег на похороны и вопрос информационной поддержки, в том числе защиты от мошенничества.

Екатерина Лохова, исполнительный директор страховой компании «Достоинство», сравнивает ритуальное страхование со страхованием автомобилей. «Пока в России не было ОСАГО и КАСКО, груз финансовой ответственности полностью ложился на автовладельцев и часто споры решались далеко не цивилизованными методами. Также никто не мог гарантировать, что за ремонт машины не придется переплачивать в разы, – отмечает она. – Страхование сделало эту сферу жизни намного более цивилизованной. То же самое должно произойти и в ритуальной сфере, как это получилось в Европе в течение последних нескольких десятилетий, где 80% похорон оплачивается страховыми компаниями по заранее заключенным договорам ритуального страхования. Тех, кто боится накликать беду, говоря о смерти, может успокоить статистика: застрахованные люди живут дольше. Не стоит искать тому мистические объяснения. Все просто – человек, застраховавший свою жизнь и жизнь своих близких, относится к вопросам безопасности более ответственно, решение о страховании тому подтверждение».

Ключевая выгода от ритуального страхования заключается в том, что страховая выплата покрывает все или большую часть расходов на похороны, и в среднем в несколько раз превосходит стоимость страхового полиса. Это очень важно, ведь в таком виде страхования нуждаются именно те люди, которые не располагают значительными средствами и боятся, что бремя финансовых затрат может лечь на их родных и близких. Кроме того, немалую роль играет фактор времени: страховая компания выплатит деньги сразу после представления документов о смерти, что очень важно при организации похорон. К тому же ритуальные услуги оказываются клиентам партнерской ритуальной компанией на специальных условиях и предоставление этих условий обязательно для всех клиентов без исключения вне зависимости от условий страхования.

Компания «Достоинство» выбрала в качестве партнера ритуальную компанию, которая работает на рынке ритуальных услуг в городе Москве более 10 лет. Данная компания пользуется большим доверием со стороны граждан – почти треть похорон в Москве осуществляет именно эта компания.

Какие документы нужно представить, как их можно быстрее оформить, куда обратиться, как поступить, если мошенники пытаются обмануть и дают ложную информацию, – на все эти вопросы ответят специалисты страховой компании, которые понимают, как важна их поддержка родным и близким ушедшего из жизни человека в такой печальный момент.

Ритуальное страхование – очень своевременный и нужный продукт как для тех, кто хочет застраховать себя, чтобы позаботиться обо всех вопросах, связанных с похоронами заранее, так и для тех, кто хочет застраховать своих родных и близких, чтобы они не беспокоились и были уверены в том, что в трудный момент все будет сделано правильно и достойно.

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