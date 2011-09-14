Осторожно, станции закрываются

В августе СМИ напугали общественность: дескать, метрополитен намерен закрыть сразу восемь станций. Его пресс-служба тут же обвинила журналистов в неверной интерпретации сведений. Планируется отремонтировать восемь станций в течение 2011–2012 гг., но никто не будет закрывать их одновременно – это противоречит правилам. Правда, они были сформулированы очень условно: «не больше двух-трех станций за один раз».

«Таких правил нет. Ничто не помешает руководству столичного метро закрыть столько станций, сколько ему вздумается, – комментирует Светлана Разина, председатель Независимого профсоюза Московского метрополитена. – Решение о закрытии беспрецедентного числа станций принято кулуарно. Никому не объясняют, что конкретно планируется отремонтировать на каждой из них. Когда закрывали «Белорусскую», строили второй выход. Когда закрывали «Маяковскую», восстанавливали тюбинги (толстые металлические блоки для крепления подземных сооружений, которые держат землю и не дают ей обвалиться). А теперь – никакой информации. Побелить потолки можно ночью. Для ремонта эскалатора не нужно закрывать станцию, так как другие эскалаторы могут работать. Что же неисправно? Нет ответа. Видимо, соответствующие службы метрополитена запустили обслуживание станций и довели их до критического состояния, а сознаться в этом не хотят».

В плохом состоянии находятся «Бауманская», «ВДНХ», «Красные Ворота», «Бабушкинская», «Марксистская», «Проспект Мира» – кольцевая, «Новогиреево» и «Выхино». Ремонт одной станции, согласно заявлениям официальных представителей метрополитена, может занять от двух до девяти месяцев. При такой математике («до девяти месяцев») возникает вопрос: точно ли все пройдет так, как задумано? Высока вероятность, что не получится успеть со всеми ремонтами в 2012 году. Либо все-таки придется одновременно закрывать больше «двух-трех» станций.

«Девять месяцев – это самая крайняя ситуация. Такой срок называют с огромным запасом – на тот случай, если в процессе ремонта будут выявлены еще какие-то повреждения, – обнадеживает депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Достоверно известно, что одновременное закрытие трех и более станций не входит в планы метрополитена, поскольку это приведет к наземному транспортному коллапсу из-за обилия пассажиров. Метрополитен в таком раскладе совсем не заинтересован: его назначат крайним. В данном случае трудно определить, что должно быть приоритетом – скорость или качество. Важно и то и другое. Прежнего руководителя метрополитена обвиняли в ангажированном подходе к выбору партнеров и подрядчиков. Сейчас это недопустимо в высшей степени, ведь речь идет о безопасности людей. Именно с точки зрения безопасности надо оценивать закрытие станций для ремонта – он проводится в интересах пассажиров. Неудобства – вынужденные».

«В этом году мы ничего закрывать не будем, – говорит заместитель начальника пресс-службы Московского метрополитена Павел Сухарников. – Пока нет даже плана ремонта – он появится в конце года. Только тогда прозвучит официальная и окончательная информация о том, какие станции будут закрыты и на какой срок. Не надо фантазировать и преувеличивать проблему. Станции с двумя вестибюлями закрывать вообще не придется».

Однако столь позднее обнародование планов метрополитена может навредить пассажирам и наземному трафику. «Обычно информация о закрытии станции поступает к автоперевозчикам за полгода до ремонта, чтобы они успели подготовиться к компенсирующим рейсам. Даже если станция закрывается всего на один день, – отмечает Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. – Необходимо все рассчитать: пассажиропоток, его зависимость от времени суток, количество наземного подвижного состава. Используются компьютерные программы моделирования. Меняются места посадки и высадки, маршруты сокращаются и удлиняются. Для этой подготовительной работы даже выносится специально распоряжение мэра. Все должно делаться вовремя, если мы хотим избежать дополнительных пробок».

Особенно сложно обстоит дело со станцией «Выхино». Еще в 2003 году власти приняли специальные решения о движении общественного транспорта в этом месте. Станция катастрофически перегружена, а наземные остановки плотно забиты. На «Выхино» приезжают все жители ближайших «замкадных» районов и подмосковных поселений – компенсировать закрытие этой станции будет сложнее всего. Тем важнее, чтобы метрополитен заблаговременно сообщил о своих намерениях.

Дополнительный аргумент В связи с таким масштабным ремонтом вновь возник вопрос о финансах метрополитена. Это тайна за семью печатями. Организация зарабатывает огромные деньги за счет основных услуг и сдачи в аренду своих площадей (по приблизительным оценкам, прибыль составляет сотни миллионов рублей в месяц). Свои доходы и траты метрополитен скрывает. При этом он получает средства из городского бюджета, о расходовании которых также не отчитывается. Хочется верить, что новое руководство кардинально изменит ситуацию. Ремонт станций не должен оказаться «распилом» денег.

Аргумент специалиста

Юрий Фролов (Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения):

– Есть нормативы по строительству, но не по ремонту. Строительство станции открытым способом, то есть в котловане (так строят сейчас почти все станции в Москве), должно занимать не более двух лет. А в случае ремонта никаких сроков быть не может – все зависит от того, в каком состоянии находится станция. В Санкт-Петербурге ремонт вестибюля и держащих конструкций занимает больше года.

Если вы хотите делать ремонт рядом с окнами, то обязательно вам обязательно нужна защитная плёнка на окна, иначе повредите стекла