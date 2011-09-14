//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Осторожно, станции закрываются

Метрополитен затеял беспрецедентный ремонт

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Осторожно, станции закрываются

В августе СМИ напугали общественность: дескать, метрополитен намерен закрыть сразу восемь станций. Его пресс-служба тут же обвинила журналистов в неверной интерпретации сведений. Планируется отремонтировать восемь станций в течение 2011–2012 гг., но никто не будет закрывать их одновременно – это противоречит правилам. Правда, они были сформулированы очень условно: «не больше двух-трех станций за один раз».

«Таких правил нет. Ничто не помешает руководству столичного метро закрыть столько станций, сколько ему вздумается, – комментирует Светлана Разина, председатель Независимого профсоюза Московского метрополитена. – Решение о закрытии беспрецедентного числа станций принято кулуарно. Никому не объясняют, что конкретно планируется отремонтировать на каждой из них. Когда закрывали «Белорусскую», строили второй выход. Когда закрывали «Маяковскую», восстанавливали тюбинги (толстые металлические блоки для крепления подземных сооружений, которые держат землю и не дают ей обвалиться). А теперь – никакой информации. Побелить потолки можно ночью. Для ремонта эскалатора не нужно закрывать станцию, так как другие эскалаторы могут работать. Что же неисправно? Нет ответа. Видимо, соответствующие службы метрополитена запустили обслуживание станций и довели их до критического состояния, а сознаться в этом не хотят».

В плохом состоянии находятся «Бауманская», «ВДНХ», «Красные Ворота», «Бабушкинская», «Марксистская», «Проспект Мира» – кольцевая, «Новогиреево» и «Выхино». Ремонт одной станции, согласно заявлениям официальных представителей метрополитена, может занять от двух до девяти месяцев. При такой математике («до девяти месяцев») возникает вопрос: точно ли все пройдет так, как задумано? Высока вероятность, что не получится успеть со всеми ремонтами в 2012 году. Либо все-таки придется одновременно закрывать больше «двух-трех» станций.

«Девять месяцев – это самая крайняя ситуация. Такой срок называют с огромным запасом – на тот случай, если в процессе ремонта будут выявлены еще какие-то повреждения, – обнадеживает депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Достоверно известно, что одновременное закрытие трех и более станций не входит в планы метрополитена, поскольку это приведет к наземному транспортному коллапсу из-за обилия пассажиров. Метрополитен в таком раскладе совсем не заинтересован: его назначат крайним. В данном случае трудно определить, что должно быть приоритетом – скорость или качество. Важно и то и другое. Прежнего руководителя метрополитена обвиняли в ангажированном подходе к выбору партнеров и подрядчиков. Сейчас это недопустимо в высшей степени, ведь речь идет о безопасности людей. Именно с точки зрения безопасности надо оценивать закрытие станций для ремонта – он проводится в интересах пассажиров. Неудобства – вынужденные».

«В этом году мы ничего закрывать не будем, – говорит заместитель начальника пресс-службы Московского метрополитена Павел Сухарников. – Пока нет даже плана ремонта – он появится в конце года. Только тогда прозвучит официальная и окончательная информация о том, какие станции будут закрыты и на какой срок. Не надо фантазировать и преувеличивать проблему. Станции с двумя вестибюлями закрывать вообще не придется».

Однако столь позднее обнародование планов метрополитена может навредить пассажирам и наземному трафику. «Обычно информация о закрытии станции поступает к автоперевозчикам за полгода до ремонта, чтобы они успели подготовиться к компенсирующим рейсам. Даже если станция закрывается всего на один день, – отмечает Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. – Необходимо все рассчитать: пассажиропоток, его зависимость от времени суток, количество наземного подвижного состава. Используются компьютерные программы моделирования. Меняются места посадки и высадки, маршруты сокращаются и удлиняются. Для этой подготовительной работы даже выносится специально распоряжение мэра. Все должно делаться вовремя, если мы хотим избежать дополнительных пробок».

Особенно сложно обстоит дело со станцией «Выхино».  Еще в 2003 году власти приняли специальные решения о движении общественного транспорта в этом месте. Станция катастрофически перегружена, а наземные остановки плотно забиты. На «Выхино» приезжают все жители ближайших «замкадных» районов и подмосковных поселений – компенсировать закрытие этой станции будет сложнее всего. Тем важнее, чтобы метрополитен заблаговременно сообщил о своих намерениях.

Дополнительный аргумент

В связи с таким масштабным ремонтом вновь возник вопрос о финансах метрополитена. Это тайна за семью печатями. Организация зарабатывает огромные деньги за счет основных услуг и сдачи в аренду своих площадей (по приблизительным оценкам, прибыль составляет сотни миллионов рублей в месяц). Свои доходы и траты метрополитен скрывает. При этом он получает средства из городского бюджета, о расходовании которых также не отчитывается. Хочется верить, что новое руководство кардинально изменит ситуацию. Ремонт станций не должен оказаться «распилом» денег.

Аргумент специалиста

Юрий Фролов (Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения):

– Есть нормативы по строительству, но не по ремонту. Строительство станции открытым способом, то есть в котловане (так строят сейчас почти все станции в Москве), должно занимать не более двух лет. А в случае ремонта никаких сроков быть не может – все зависит от того, в каком состоянии находится станция. В Санкт-Петербурге ремонт вестибюля и держащих конструкций занимает больше года.

Если вы хотите делать ремонт рядом с окнами, то обязательно вам обязательно нужна защитная плёнка на окна, иначе повредите стекла

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в четверг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации с задержанием российского танкера NEYMA.

//Политика

Украина хочет расширить санкции против России

Украина хочет расширить санкции против России

Правительство Украины направило в СНБО предложения про расширению санкционного антироссийского перечня, рассказали в пресс-службе Министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Путин частично отменил санкции против Турции

Путин частично отменил санкции против Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

//В мире

Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса

Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса

Четверо человек пытались напасть на автомобиль бывшего президента Украины. Инцидент произошел после его выхода из здания Государственного бюро расследований, куда Петр Порошенко прибыл на допрос.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Подарок с горчинкой

Подарок с горчинкой

На днях Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о пособиях семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Смешная выплата в 50 руб. в месяц стала историей, многие мамы и папы радуются скорой прибавке к семейному бюджету. Правда правила выплаты пособий оказались такими, что разочарованных оказалось немало.

//Общество

СМИ: Михаил Ширвиндт разводится с женой

СМИ: Михаил Ширвиндт разводится с женой

В четверг стало известно, что шестидесятилетний телеведущий, теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт разводится с супругой. Согласно последней информации, мужчина подал на развод еще 17 июля.

//Культура

Ушел из жизни актер Анатолий Торопов

Ушел из жизни актер Анатолий Торопов

Днем в четверг, 25 июля, стало известно об уходе из жизни актера Малого театра, народного артиста России Анатолия Торопова. Согласно последней информации, деятель культуры скончался в возрасте 91 года.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Происшествия

В Подмосковье неизвестный нанес женщине смертельное ранение

В Подмосковье неизвестный нанес женщине смертельное ранение

В четверг, 25 июля, неизвестный нанес смертельное ранение женщине в Подмосковном Раменском. Данную информацию предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

//Новости СМИ2

//В мире

Еще в одном немецком городе установлен температурный рекорд

Еще в одном немецком городе установлен температурный рекорд

Днем в четверг, 25 июля, в Германии был зафиксирован очередной температурный рекорд. Соответствующую информацию журналистам ранее сегодня предоставили сотрудники метеорологической службы ФРГ.

//Шоу-бизнес

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского не устает признаваться в любви покойному мужу, но старается жить весело и счастливо. В честь своего дня рождения Флоранс опубликовала яркое фото в купальнике.

//Культура

Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме "Брат-3"

Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме "Брат-3"

В анонсированной Стасом Барецким картине «Брат-3» заявлено участие голливудского актера Микки Рурка. Заявление громкое, но очень похоже на фейк.

//В мире

Актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии коллажем с Шойгу

Актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии коллажем с Шойгу

Звезда Голливуда, немецкий актер Тиль Швайгер, опубликовал в своем Instagram мем-коллаж, в котором была высмеяна министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

//В мире

Посольство в Киеве: экипаж российского танкера отправился домой

Посольство в Киеве: экипаж российского танкера отправился домой

Посольство Российской Федерации в Киеве днем в четверг, 25 июля, подтвердило, что экипаж задержанного на Украине танкера РФ освобожден. В настоящий момент моряки направляются домой – в Россию.

//Происшествия

Незаконный детский лагерь обнаружили под Красноярском

Незаконный детский лагерь обнаружили под Красноярском

На берегу реки Мана под Красноярском в рамках рейда был обнаружен незаконный детский лагерь. Соответствующую информацию днем в четверг, 25 июля, предоставили журналистам в краевом главке МВД.

//Новости партнеров

//Общество

В Югре после ливня с тротуара сошел асфальт. А качество его укладки так хвалил мэр

В Югре после ливня с тротуара сошел асфальт. А качество его укладки так хвалил мэр

В Югре после ливня с тротуара сошел асфальт, качество укладки которого так нахваливал мэр города. Недавно он был с инспекцией на этой улице в Нянгани и в своем микроблоге рассыпался в комплиментах строителям

//В мире

Депутат ГД: Зеленский может скоро стать "предводителем пиратов"

Депутат ГД: Зеленский может скоро стать "предводителем пиратов"

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в четверг, 25 июля, заявил, что Украина в ближайшее время может стать "пиратским государством", а Владимир Зеленский – "предводителем пиратов".

//Спорт

Футболист Алексей Смертин рассказал, как юному москвичу попасть в национальную команду

Футболист Алексей Смертин рассказал, как юному москвичу попасть в национальную команду

Известный российский футболист, полузащитник Алексей Смертин рассказал, как юному москвичу попасть в национальную команду. По его мнению, нужно с детства любить футбол, постоянно развиваться и совершенствоваться.

//В мире

РФ завершила первый этап поставок ЗРС С-400 в Турцию

РФ завершила первый этап поставок ЗРС С-400 в Турцию

В Федеральной службе во военно-техническому сотрудничеству днем в четверг, 25 июля, сообщили, что Россия завершила исполнение первого этапа поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

//Шоу-бизнес

"В 3 минутном ролике ляпов больше чем во всех сериях от HBO", вышел трейлер к новому российскому сериалу "Чернобыль"

"В 3 минутном ролике ляпов больше чем во всех сериях от HBO", вышел трейлер к новому российскому сериалу "Чернобыль"

Сегодня тема Чернобыльской аварии, пожалуй, самый последний кинематографический тренд. Когда вышел сериал от НBО, НТВ приступил к монтажу своей версии, и зрители ждали - чем «наше кино» ответит американцам

//Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками

В ходе выступления президента США Дональда Трампа на мероприятии в Вашингтоне на экране за его спиной появилось изображение двуглавого орла с клюшками для гольфа, сообщает The Washington Post.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры