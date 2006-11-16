Бюджет попал на счетчики

СТОЛИЧНЫЙ мэр недавно подписал постановление №803ПП, которое гласит, что те, кто получает жилищную субсидию и обитает в квартире, находящейся в соцнайме, получат долгожданные индивидуальные счетчики на горячую и холодную воду. Их бесплатно выдадут, установят, будут ремонтировать и содержать. К концу декабря в префектурах административных округов будет сформирован список горожан, которые имеют право на установку приборов учета за счет московского бюджета. Тем, кто рассчитывает на бесплатные счетчики, достаточно написать заявку и отнести ее в свою управляющую организацию – ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК, ЖК... И ждать. Потому что пока не закуплены приборы, не определены организации, которые будут их монтировать. Реальная установка счетчиков начнется через три-­четыре месяца.



