Ассоциации 10 лет

8 ноября в Московском театре «Новая опера» Ассоциация Японские Кондиционеры под звуки Государственного оркестра имени Олега Лундстрема отметила свой десятилетний юбилей. В России и странах СНГ АЯК продвигает японские сплит-системы General и Mitsubishi Heavy и является крупнейшей инжиниринговой компанией с огромной дилерской сетью (более 1000 компаний), собственным департаментом логистики, проектирования и монтажа, учебным центром.

На торжество собрался самый узкий круг, как отметил президент Ассоциации, отряд Прометеев. А это представители японских производителей, компаний-дилеров и региональных представительств Ассоциации. Всего более трехсот человек, так что узкий круг оказался достаточно широким. Популярность и востребованность оборудования General и Mitsubishi Heavy объясняется тем, что эти бренды, по данным агентства «Литвинчук Медиа», входят в тройку лидеров на рынке японских кондиционеров России. Вкупе они составляют несокрушимую силу Ассоциации! Оборудование именно этих марок предпочли при проектировании и монтаже климатических систем в таких организациях, как Государственная Дума, Центризбирком Российской Федерации, РАО «ЕЭС», Мосжилкомплекс, а также десятки тысяч российских семей. А подтверждением высокого качества поставляемого оборудования и услуг в июне 2005 года Ассоциация Японские Кондиционеры получила звание Официального поставщика Московского Кремля, став единст­венной среди климатических компаний, заслужившей столь высокое признание.

В знак уважения и признательности каждый приглашенный гость в конце юбилейного вечера в подарок от Ассоциации получил золотой знак отличия. Это логотип Ассоциации - JAC. Он символизирует главную драгоценность бизнеса - успешное партнерство.