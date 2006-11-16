Стоит ли переименовать Москву в Бобруйск ,а Лосиный Остров – в Собачий?

Спешим успокоить впечатлительных читателей: лоси в национальном парке есть. И будут. Каждый из них на счету. В феврале этого года лосей было 44. А через два-три месяца станет больше. Потому что лоси размножаются. Скоро ждем приплода! Александр Пряхин, старший инспектор по охране природы Лосиного Острова пояснил: «Ни один лось от собак серьезно не пострадал - с таким огромным зверем не справиться даже дикой своре. Но собаки все равно очень опасны. Они наносят огромный урон фауне парка, истребляя мелких животных. Больше всего достается зайцам, грызунам. Также собаки разносят опасные болезни, прежде всего бешенство - настоящий бич Лосиного Острова».

С собаками можно и нужно бороться. Увы, стерилизация не спасает: животное, которое не может размножаться, еще опаснее для других зверей и для человека. Собак в Лосином Острове отстреливают круглый год. Но и это не метод, потому что всех одичавших «друзей человека» отловить невозможно. Чем активнее за ними охотятся, тем хитрее и осторожнее они становятся. То же самое касается и серых ворон: эти исконно городские жители, попадая в дикую среду, начинают вести себя, как хозяева. Они разоряют гнезда и нападают не только на грызунов, но и на более крупных животных. Этих птиц отстреливают. Тем не менее серые вороны развелись в парке в огромном количестве.

Собаки и вороны - не единственные враги жи­вотных Лосиного Острова. Жизнь диких зверей и птиц отравляет прежде всего... кольцевая автодорога, которая делит парк на две части. Животные поневоле становятся «горожанами», потому что половина Лосиного Острова окружена обычными домами. Так, недавно жители одного из прилегающих к парку районов едва не остались без воды. А все потому, что в водопроводном колодце обосновалось семейство бобров, которое решило построить там плотину. «Перебежчиков» поймали и отвезли в привычную им среду обитания. Но не факт, что бобрами снова не овладеет охота к перемене мест!

Возможно, бобров потянуло на подвиги потому, что им не хватает естественной территории. Проблема в том, что МКАД фактически разбил Лосиный Остров на два полуострова. Миграция животных из одной части парка в другую почти прекратилась. С этим пытались бороться, для чего под «кольцом» построили специальные переходы - по словам Александра Пряхина, очень неудобные. Они представляют собой тоннели небольшого диаметра под дорогой. По иронии судьбы, этими переходами только бродячие собаки и пользуются. А другие животные не любят соваться под землю. Крупные звери - лоси и кабаны - в эти «дыры» физически не пролезут. В Европе в таких случаях уводят под землю саму трассу. У нас же все удобства для главного «животного» - человека.

Исторический аргумент

Площадь национального парка «Лосиный Остров» - свыше 11 тысяч гектаров. В исторических документах он упоминается с XVII века. Статус национального парка Лосиный Остров получил в 1983 году. На сегодняшний день в нем начитывается 45 видов животных и 183 вида птиц. Гуляя по парку, можно увидеть лося, кабана, пятнистого оленя, лису, ондатру, белку, выдру, норку, ласку...