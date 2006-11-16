Бутылки не сдаются

За последние годы мы привыкли к тому, что за бутылками охотятся бомжи и пенсионеры. А раньше и не самые бедные люди регулярно сдавали стеклотару. Обзвонив несколько пунктов приема вторсырья, выяснила, что причиной тому - низкая цена: 80 копеек за пивную бутылку, 10 копеек за стеклобой. По словам сотрудника одного из пунктов, «сегодня за такие деньги никто напрягаться не захочет». Ему вторит замдиректора стеклоперерабатывающего завода «МЭЛЗ ЭКО СТЕКЛО» Татьяна Горшкова: «Уровень инфляции сегодня таков, что сумма в 80 копеек никому не нужна».

Вторая причина падения популярности этого «ремесла» в том, что сами пункты приема стеклотары переживают не лучшие времена. Работник такого пункта на Тайнинской улице Константин М. привел в пример следующий факт: если раньше в день они принимали по 10 тысяч бутылок, то сегодня эта цифра едва достигает 3 тысяч. И бизнес становится нерентабельным. Кроме того, остались позади времена, когда пустую посуду брали в любом ларьке. Сейчас предпринимателям невыгодно возиться с «оборотным» стеклом - слишком велики траты на обработку и транспортировку. Пунктов приема тары в Москве немного: в среднем один-два на муниципальный район.

Даже если бутылки удалось собрать, возникают сложности с их реализацией. В Москве всего один завод, занимающийся переработкой оборотной тары - «МЭЛЗ ЭКО СТЕКЛО». Другие расположены неблизко - в Солнечногорске и Гусь-Хрустальном. Кроме того, стеклобой невозможно реализовать напрямую заводу - приходится подключать посредников, что делает процесс значительно более дорогим и сложным.

Что мы имеем в результате? Парки завалены грязными бутылками, битые стекла повсюду - в том числе на детских площадках, автомобилисты постоянно пропарывают шины осколками... Последняя из работавших с советских времен систем оборота вторсырья разваливается на глазах.

Практический аргумент

Сеть идет на смену авоське

Бутылки можно и нужно сдавать в пункты приема стеклотары. Пусть их мало, но они все же есть. Часто они совмещены с пунктами приема макулатуры (а их в Москве 169). Кроме того, можно дождаться, пока в ваш двор приедет передвижной пункт. Другой вариант - покопаться в Интернете. На виртуальных досках много объявлений, призывающих продать пустые бутылки. Любопытно, что такие запросы иногда «вешают» в сети художники, использующие бутылки для создания новых композиций, и люди, которые декорируют бутылки и позже продают их на вернисажах. Специально для них можно выставлять тару необычной формы и цвета около двери подъезда, как это делают в некоторых городах Европы. Сейчас такая традиция начинает приживаться и у нас.