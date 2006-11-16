В столице нужна торговая улица

-Я люблю носить одежду разных торговых марок - не только дорогих. В столице много магазинов, где представлены дорогие бренды, но там мне никогда еще не удавалось собрать такой комплект вещей, который хотелось бы. В нашем городе проблемы с ассортиментом одежды. Во многом это зависит от баеров - специалистов, которые выбирают и покупают коллекции в Европе. К сожалению, московские баеры слишком консервативны. Например, обратите внимание на новую строгую коллекцию а-ля «деловая женщина», которая сейчас появилась в столичных магазинах. Все представленные вещи - черного цвета, только фасоны разные. В действительности же деловая женщина может носить одежду ярких цветов и выглядеть при этом потрясающе! Другой пример. Сейчас в Европе в моде юбка-годе. В московских магазинах можно найти максимум два ее вида. Похоже, стандарты советских времен, когда все выглядели одинаково, все еще довлеют над умами владельцев столичных бутиков!

Есть проблемы и с обслуживанием. Наши продавцы назойливы и в то же время нелюбезны. Это сильно раздражает. Поэтому два раза в год я летаю со своим стилистом Алишером в Милан за одеждой. В Италии шопинг - наслаждение, а в Москве - мука! Там большой выбор вещей. Продавцы безукоризненно вежливы. В Милане все магазинчики находятся на одной улице, максимум - на двух. Все можно обойти пешком. Это идеально - покупать одежду в одном месте. У нас же за приличными вещами приходится бегать сломя голову по всему городу. Почему бы в Москве не сделать специальную торговую улицу?