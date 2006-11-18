«Одуренный» закон

Для начала неплохо бы определиться с тем, сколько в Москве наркоманов. Разные ведомства, занимающиеся этой проблемой, называют разные цифры: от 30 до 200 тысяч. Ясно только одно: с каждым днем их становится все больше, и увеличивается число преступлений с их участием. Известны случаи, когда наркоманы управляли поездами метро и даже сидели за диспетчерским пультом «подземки».

Столичные законодатели хотели принять такой закон, который защитил бы горожан от соблазна первой дозы. Для этого разъяснительная работа (в форме наглядной агитации, распространения информации, лекций) должна проводиться среди потенциальных наркоманов. Кого же в них записали? Депутаты выделили две группы риска: «лица с девиантным поведением, отличающимся от принятых правовых и нравст­венных норм», и «лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации». Хочется спросить: а кому сейчас легко? Очень непросто живется пенсионерам, врачам, учителям, военным. При этом поведение некоторых чиновников, депутатов и бизнесменов если и не девиантное, то уж точно отличается правовых и нравственных норм. Получается, что лекции о вреде наркомании будут читать всем? Да и кто их будет читать? Непонятно, где взять специалистов, которые смогли бы внушить аудитории отвращение к наркотикам. Возможно, лишняя информация об «игле» для подростков с обостренным чувством противоречия послужит поводом попробовать дозу. Также проект закона не дает никакой точной информации о том, где именно и в каких формах будет проводиться такая антиагитация, сколько денег и из каких источников потребуется.

Вопросы к будущему закону есть и у Московской прокуратуры. Суть ее претензий такова: неясно, ставить ли на учет тех, кто обращается в лечебные учреждения с просьбой избавить их от наркозависимости. По новому закону они должны «подвергнуться» агитационному воздействию. С другой стороны, такое требование противоречит действующему законодательству: врачебную тайну, гарантию анонимности еще никто не отменял.

К сожалению, закон, принятый в первом чтении, не о профилактике, а ни о чем. Виноваты в этом не только законодатели, которые не смогли найти «ключик» к правильному проведению мероприятий против наркотиков, но и федеральные власти, которые забрали все вопросы, касающиеся ответственности за распространение «дури», в свои руки. В 1999 году был принят и действовал закон №29 «Об административной ответственности за попустительство незаконному обороту и потреблению наркотиков». Но на основании определения Верховного суда РФ он утратил свою силу как противоречащий федеральному.

Попытки принять единый для страны закон о профилактике наркомании делаются уже восемь лет - пока безрезультатно. Чтобы закрыть возникшую законодательную «брешь», уже в шестидесяти субъектах федерации приняты свои законы и целевые программы. Почему же московские законодатели, вместо того чтобы издать серьезный закон, пичкают москвичей отписками?

Аргумент специалиста

Первый замначальника Управления координации антитеррористической деятельности в Москве Василий Олей­ник:

- Московские власти сегодня не имеют права учитывать, выявлять людей, принимающих наркотики, а уж тем более их лечить принудительно. Нельзя даже оштрафовать владельца ночного клуба, где подростки постоянно курят траву и колются. Уголовно наказуемы только производство, транспортировка, хранение и сбыт наркотиков. За потребление ответственности нет.