В столице катастрофически не хватает гольф-полей

Гольф издревле укоренился в русских традициях. Загляните в любой московский двор: там вы, конечно, обнаружите детей и взрослых, которые занимаются этим народным видом спорта. И каждый горожанин глубоко в душе искренне возмущен тем, что турники, баскетбольные кольца, хоккейные коробки, футбольные поля мешают им закатывать мячи в лунки. Если же увидите детей, которые ковыряются в песочнице, не подумайте - они не песочек для куличиков вырывают, а делают лунки! Гольф - один из самых доступных видов спорта для людей со средним достатком. Играть может каждая бабушка - после того как отложит две-три пенсии и купит набор клюшек, который стоит от 100 долл. Что и говорить, такая плата (добавьте еще день­ги за аренду поля) всем без исключения москвичам по карману.

Все в столице как будто нарочно придумано для того, чтобы люди занимались гольфом. Во-первых, погода в Москве всегда сухая и теплая. Во-вторых, в центре города и на окраинах море пространства, на котором совершенно нечего построить. Непонятно, почему, например, городские власти никак не могут найти место для социальных учреждений, магазинов или парков. Ведь есть же место для гольф-полей! Как сообщил мэр, в столице подыскали для них 10 территорий (два поля будут 18-луночными, остальные на 9 лунок). Причем «лужайка» размером 100 га окажется в центре города, в излучине Москвы-реки. Сейчас заканчивается строительство большого гольф-клуба в районе Куркино.

Эти мероприятия, конечно, улучшат экологическую обстановку в городе. Гольф-поля значительно полезнее для легких москвичей, чем леса и парки, потому что травка с лужаек вырабатывает больше кислорода, чем взрослые деревья. Это так же очевидно, как необходимость строительства гольф-полей в Москве.