Москва и область: неравный брак

Сейчас на всех уровнях у столичных и област­ных начальников - свои вотчины и «точки кормления». Слияние означает: кому-то придется потесниться. А никому не хочется. Губернатор Подмосковья Борис Громов заявил, что после объединения в центре страны окажется «монстр с бюджетом под 800 млрд. рублей и плохой управляемостью». Столичный мэр Юрий Лужков в общем-то не против (что неудивительно: Москва-то в «брачном союзе» будет доминировать). Его занимает только вопрос сроков.

Большинство москвичей смотрят на предполагаемое слияние с Подмосковьем, как на неравный брак, а на само Подмосковье - как на иждивенца. Это во многом несправедливо. Московская область - не убыточная, развивается стремительно, ее потенциал очень высок. За последние годы у нее утроилась доходная часть бюджета, выплачиваются дотации милиционерам, учителям, есть льготы на лекарства. Но пенсии не такие, как в Москве. Зато и цены на жилье, на коммунальные услуги, на электричество пониже. Слияние уравняет все. Кто выиграет от «уравниловки»? Эксперты друг другу противоречат. Некоторые считают, что область заживет, как Москва, другие утверждают, что деньги из столицы до села точно не дойдут. Если что и перепадет Подмосковью, то осядет в «райцентрах» нового региона.

Главный плюс от объединения многие видят в том, что в едином субъекте федерации проще будет решать общие проблемы. Например, дороги ближнего Подмосковья перегружены. Где строить новые, за чей счет ремонтировать старые, как организовать автобусное сообщение? Тысячи людей из загорода ежедневно ездят на работу в Москву, там же и платят налоги, обедняя бюджет Подмосковья. В то же время десятки столичных предприятий не могут найти землю за МКАД, чтобы выехать из столицы. Развитие производства в городах области увеличило бы там занятость, частично уменьшило бы транспортные проблемы в Москве. Объединение поможет решить и квартирный вопрос: в 20-30 километрах от столицы пустуют земли, которые «просятся» под строительство недорогих одноэтажных домов.

«Из-за того что область и Москва - разные субъекты, столица потеряла возможность роста вширь, - говорит Олег Митволь, замруководителя Росприроднадзора. - Она растет только вверх - дома по 50 этажей. И пока это будет продолжаться, не исчезнут проб­ки, зимой будет выбивать электричество, прорывать трубы, нач­нет не хватать воды. Надо идти за кольцо, которое душит Москву. Как только город перешагнет МКАД, социальные программы пойдут вслед за ней. Кстати, и экологические проблемы решим - прекратится бесконтрольная вырубка областных лесов». Вряд ли единый регион будет сам «обкусывать» свои легкие...

Аргумент депутатов

«Горожане забывают об одном очень важном плюсе объединения, - напоминает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. - Москва опять получит право выбирать мэра, так как наш город после слияния с областью станет обычным муниципальным образованием, где за главу по действующему законодательству по-прежнему голосуют жители». «Злоупотребления на местах будут огромные, - озвучивает контраргумент Виктор Илюхин, депутат Госдумы. - Руководство из центра краем, где проживает больше 20 млн. человек, просто невозможно. Есть и еще одно опасение: федеральная власть может попасть под пяту объединенного гиганта - огромного не только по площади, но и по силе капитала». «Объединение Москвы и области приведет к развалу страны, - считает депутат Московской областной Думы Павел Лыков. - Подмосковье проголосует за слияние из-за того, что Лужков даст прибавку к пенсии. Остров относительного благополучия среди России...»