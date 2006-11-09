В пробках виноват Генплан?

-Из-за пробок я несколько раз пропускал интересные мероприятия, опаздывал на концерты, и даже, случалось, вообще не успевал на свое выступление, приходилось платить неустойку. Примерно пять лет назад я стал пользоваться услугами водителя. И все из-за пробок. А он замечательно умеет объезжать заторы. Кроме того, перед концертом хочется сконцентрироваться, а не следить за дорогой, борясь с нахальными лихачами. Думаю, одна из самых серьезных причин заторов - именно наглость водителей. Из-за нарушителей правил дорожного движения происходят аварии, которые способны заблокировать транспортные потоки на несколько часов. Наказания за хамство на дорогах надо ужесточать. А за вождение в пьяном виде вообще отбирать права навсегда. Но других мер это тоже не отменяет. Нужно расширять дороги, особенно в центре, бороться с теми, кто неправильно паркует машины (а то встанут по краям «двухполоски» - как хочешь, так и проезжай!). Еще ремонтные и строительные работы на улицах нужно проводить быстрее. Меня это выводит из себя: в городе постоянно перекрыты переулки, улицы, въезды. Рабочие копошатся там целыми днями - а толку никакого. Только все отремонтируют - на этом месте или грунт провалится, или столб на дорогу упадет. На МКАД вообще ситуация катастрофическая. Сам не раз был свидетелем тому, как строительные рабочие на «кольце» не соблюдали нормы безопасности: то бегают туда-сюда по магистрали, то, перегородив пол­проезда техникой, не выставляют никаких предупреждающих знаков. Власти ругают москвичей: дескать, пробки усилились из-за того, что люди напокупали себе машин. Это несправедливо. Думаю, истинная причина в том, что Генплан города сейчас кроится с учетом интересов крупного бизнеса, а не простых москвичей.