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Ильич сегодня всем до лампочки?

В столице более 70 памятников Ленину

№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Ильич сегодня всем до лампочки?
Живее всех живых

 

Памятники Ле­нину ставили по всей стране - и в Москве, как в столице, их, естественно, налепили больше всего. К концу советской эпохи в городе было 74 монумента из бронзы и гранита, 68 мемориальных досок и огромное количество мраморных и гипсовых изображений вождя, стоявших в школах, на предприятиях и в организациях. В 1991 году специальная комиссия Моссовета решала судьбу отживших монументов. Но тогда конкретное решение не приняли.

Сегодня «Ильичи» и ныне там. Как сообщили в Комитете по охране культурного наследия Москвы, фактически только 7 из них представляют историческую и архитектурную ценность, поэтому находятся под защитой государства. А остальные никому не нужны. За ними никто не ухаживает. И никто не несет ответственность за их состояние. Сносить монументы нет денег и желания. Но и беречь их тоже некому. Так что увидеть заброшенный, полуразрушенный памятник Ильичу где-нибудь в спальном районе сегодня не сложно. Таких «вождей пролетариата» даже никто не считал! Сложно сказать, правильно это или нет. Если уж памятники с молчаливого согласия властей остались на месте, то их нужно уважать (никто не говорит «почитать») и держать в приличном состоянии.

«Ильичи» ведь не совсем бесполезны. Ленин из Лужников уже много лет «принимает участие» в общемосковских праздниках: его то в валенки нарядят, то в простыню завернут, то вообще в кровать уложат... На Калужской площади, где регулярно митингуют пенсионеры и коммунисты, Ленин по-преж­нему - ориентир. Только не идеологический - его отовсюду видно, под ним удобно назначать деловые встречи и свидания...

Политкорректный аргумент

Александра Васильевна Суперанская, член Комиссии по переименованиям при Правительстве Москвы:

- Владимира Ильича сознательно не трогают. Власти боятся бередить память людей и опасаются, что москвичи будут возмущены, если Ленина «сместят с пьедестала». Поэтому даже речи не идет о сносе памятников вождю и об изменении названий, связанных с Владимиром Ильичем (а таких в Москве немало: Ленинский прос­пект, площадь Ильича, Метрополитен им. Ленина). Это табу!

 

«Вожделенный» аргумент

Памятники Ленину, представляющие культурную ценность:

1. Переулок Огородная слобода, 6

2. Комсомольская площадь

3. Павловская площадь (перед Заводом Ильича)

4. ВВЦ (перед Домом народов России)

5. Пл. Рогожской заставы

6. Тверская площадь (за памятником Юрию Долгорукому)

7. Лужники (перед Большой спортивной ареной)


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