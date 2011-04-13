Большая перемена

Не так давно в Москве стартовал эксперимент по переходу на новые системы оплаты труда в образовательных учреждениях. Для столицы «экономические реформы» в школах – дело непривычное: схемы финансирования не менялись десятилетиями. Однако московские педагоги никогда не боялись инновационных схем и смелых опытов. О ходе эксперимента «Аргументам неделi» рассказала директор Центра образования №1601 Елена КОЗЫРЕВА – доктор педагогических наук, Почетный работник общего образования РФ, лауреат Гранта Москвы в области образования.

- Елена Анатольевна, большинство российских школ перешли на НСОТ еще в начале 2009 года. Но педагоги в регионах не раз жаловались на падение зарплат и произвол администрации, делившей деньги по своему усмотрению. Не повторится ли эта история в Москве?

– На мой взгляд, важно формировать правильное отношение к новой системе оплаты труда. НСОТ – это экономический механизм модернизации образования, способ повышения качества педагогического труда. Образно говоря, нынешняя система зачастую напоминает занятия на велотренажере: крутишь педали и никуда не едешь. Задача НСОТ – заменить велотренажер «велосипедом», на котором можно двигаться к поставленным целям.

– Однако отношение к новым системам в школах настороженное. Тарифная сетка привычнее…

– Именно поэтому переход на НСОТ в столичных школах идет поэтапно. Например, в нашем Центре образования сначала мы вырабатывали критерии, по которым будем определять размер стимулирующих выплат. Потом перевели на новую систему администрацию школы. Педагоги, в свою очередь, перешли на «безденежный» этап отработки НСОТ. Несмотря на то что сотрудники пока получают зарплату по тарифной сетке, каждый месяц составляются рейтинги качества работы. Учитель получает от администрации оценку своего труда по понятным для него критериям и может предположить, каким был бы размер стимулирующей части зарплаты в НСОТ.

– А если он не согласен с результатом?

– Если есть вопросы, на них всегда можно получить ответ. В результате в коллективе идет психологическая перестройка: люди уже не боятся НСОТ, и это – самое главное. Например, на недавнем педсовете в нашей школе 86% педагогов в анкете ответили, что готовы получать зарплату по новой схеме.

– НСОТ в первую очередь нацелена на мотивацию учителей-предметников. А как новшества отразятся на работе педагогов дополнительного образования, которые ведут занятия в театральном кружке или хоре? Не могут ли дополнительные занятия оказаться за бортом школьной системы, потому что денег на них уже не останется?

– В Департаменте образования кружковую работу в школах вовсе не считают лишней. Для школ, имеющих статус Центра образования (как наша), работа кружков является уставной деятельностью. Для нас художественно-эстетическое воспитание стало приоритетом: мы являемся ресурсным центром Москвы по гуманитарно-эстетическому образованию. Можно выбрать занятие по душе более чем в 40 детских объединениях дополнительного образования. Дети учатся музыке, поют в хоре, играют в театре… Руководство Департамента образования наши инициативы только поддерживает.

– Не приведет ли НСОТ к уменьшению зарплаты у педагогов по искусству?

– В тех школах, где сейчас идет апробация, педагоги по искусству ведут уроки в системе базового и дополнительного образования. Как и у предметников, на размер заработной платы влияют только нагрузка и качество работы.

– Департамент образования всегда поощрял открытость образовательных учреждений. Например, в школьную жизнь все активнее вмешиваются родители. Как вы к этому относитесь?

– Школа сегодня развивается так, что мы уже не можем не включать родителей в формирование образовательной стратегии. Открытость рождает доверие, без которого успешное развитие невозможно.

– Какие вопросы школьной жизни в вашем Центре образования удалось решить с подачи родителей?

– Несколько лет назад на школьном совете заговорили о том, как контролировать приход детей в школу и их уход домой. В результате появились электронные пропуска, турникет на входе и видеонаблюдение. Мы приобщаем родителей к решению правовых, досуговых вопросов, а также к распределению внебюджетных средств. И это не кажется мне «вмешательством во внутреннюю жизнь учреждения». Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. Наша цель – улучшать условия и качество обучения и воспитания. А успешно продвигаться можно только вместе.