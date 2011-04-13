«Дорога смерти» станет дорогой для жизни

Столичная мэрия сообщила о реконструкции Московской кольцевой автомобильной дороги. В новом проекте значатся новые развязки и съезды, дополнительные полосы на ряде участков, трассы-дублеры, проходящие параллельно МКАД по территории Московской области (как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, протяженность дублеров будет едва ли не такой же, как сама кольцевая дорога). Работы предполагается начать уже в этом году.

Как рассказал «АН» научный руководитель НИИ транспортного и дорожного хозяйства Михаил Блинкин, необходимость реконструкции главной московской дороги назрела давно и на сегодняшний день стала неизбежностью. Когда МКАД проектировали и строили, ее роль сводилась исключительно к обеспечению объезда вокруг города. Сегодня эта функция, которая теоретически должна быть главной, отошла на второй план. МКАД связывает между собой периферийные районы столицы и соседние районы ближайшего Подмосковья, а также служит подъездной дорогой к многочисленным рынкам и торговым комплексам. Такая нагрузка «закупорит» любую трассу.

По словам эксперта, решения, способные «вылечить» МКАД, давно испытаны в Европе и Америке. Это касается и строительства дублеров, и реконструкции развязок. Целесообразным представляется и частичное расширение дороги. «Дополнительные полосы надо пристраивать там, где у водителей возникает необходимость съехать с кольца, – в местах примыкания жилых районов и возле крупных торговых центров, – утверждает Блинкин. – За счет расширения получится «развести» тех, кто сворачивает, и тех, кто продолжает двигаться вперед».

У расширения дороги есть и противники. Как рассказал главный инженер проекта предыдущей реконструкции МКАД Владимир Телегин, ученым хорошо известны исследования, гласящие: на дорогах, где более пяти полос (сейчас на МКАД их четыре плюс переходно‑скоростная), скорость движения резко падает, а число ДТП растет. Это вызвано тем, что на таких трассах автомобили вынуждены чаще перестраиваться, приближаясь к съездам и развязкам.

«Чиновники постоянно апеллируют к американскому и европейскому опытам. Там, дескать, давно и успешно строят очень широкие дороги, – говорит коллега Телегина Алексей Лучшев, автор технико-экономического обоснования предыдущей реконструкции (именно тогда дорогу расширили с двух до четырех полос в одну сторону). – Но на этих трассах расстояние между съездами и развязками составляет по 40–50 км. Наша кольцевая дорога при длине чуть более 100 км имеет 50 развязок – примерно каждые 2 километра. Если «расшивать» трассу, итогом будут только рост числа ДТП и новые пробки».

По словам Лучшева, расширение МКАД также обернется разрушением дорожной инфраструктуры, созданной в середине 1990-х. Тогда у крайних полос была проложена ливневая канализация, проведено грамотное укрепление откосов. Если уничтожить эти сооружения, на воссоздание потребуются колоссальные средства. Найдутся ли они в городском бюджете, эксперты не уверены.

Реконструкция МКАД может «споткнуться» не только о разногласия в экспертном сообществе. Как сообщил «АН» руководитель Центра градостроительных исследований Александр Стрельников, реконструкцию серьезно застопорит нынешний порядок расходования средств на дорожное строительство. Москва может разрабатывать проекты и финансировать реконструкцию МКАД только на объектах, расположенных внутри городских границ. Возможности Подмосковья не в пример скромнее. А без грамотной координации все наполеоновские планы становятся бессмысленными.

«Помимо всего прочего существует корпоративное противостояние между проектными институтами Москвы и области, каждый из которых «продвигает» свои идеи и не желает договариваться, – добавляет Стрельников. – Вся надежда на то, что взаимодействие будет налажено на уровне Б. Громова и С. Собянина. Несколько их встреч уже состоялось, и я надеюсь, что процесс не остановится».

Живым примером столичным и подмосковным руководителям может послужить история, произошедшая в конце 80-х годов в Берлине. Там печально известная стена сорок лет делила город на две изолированные части. Когда Берлин воссоединился, граждане с удивлением обнаружили, что транспортная инфраструктура немецкого мегаполиса гармонично складывается из двух частей, словно никакого разделения и не существовало. Как выяснилось, архитекторы Западной и Восточной Германии, несмотря на все запреты, тайно встречались во время отпусков на курортах и там согласовывали генпланы «своих» столиц. Нынешним чиновникам есть чему поучиться…