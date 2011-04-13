//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

«Дорога смерти» станет дорогой для жизни

№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

«Дорога смерти» станет дорогой для жизни

Столичная мэрия сообщила о реконструкции Московской кольцевой автомобильной дороги. В новом проекте значатся новые развязки и съезды, дополнительные полосы на ряде участков, трассы-дублеры, проходящие параллельно МКАД по территории Московской области (как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, протяженность дублеров будет едва ли не такой же, как сама кольцевая дорога). Работы предполагается начать уже в этом году.

Как рассказал «АН» научный руководитель НИИ транспортного и дорожного хозяйства Михаил Блинкин, необходимость реконструкции главной московской дороги назрела давно и на сегодняшний день стала неизбежностью. Когда МКАД проектировали и строили, ее роль сводилась исключительно к обеспечению объезда вокруг города. Сегодня эта функция, которая теоретически должна быть главной, отошла на второй план. МКАД связывает между собой периферийные районы столицы и соседние районы ближайшего Подмосковья, а также служит подъездной дорогой к многочисленным рынкам и торговым комплексам. Такая нагрузка «закупорит» любую трассу.

По словам эксперта, решения, способные «вылечить» МКАД, давно испытаны в Европе и Америке. Это касается и строительства дублеров, и реконструкции развязок. Целесообразным представляется и частичное расширение дороги. «Дополнительные полосы надо пристраивать там, где у водителей возникает необходимость съехать с кольца, – в местах примыкания жилых районов и возле крупных торговых центров, – утверждает Блинкин. – За счет расширения получится «развести» тех, кто сворачивает, и тех, кто продолжает двигаться вперед».

У расширения дороги есть и противники. Как рассказал главный инженер проекта предыдущей реконструкции МКАД Владимир Телегин, ученым хорошо известны исследования, гласящие: на дорогах, где более пяти полос (сейчас на МКАД их четыре плюс переходно‑скоростная), скорость движения резко падает, а число ДТП растет. Это вызвано тем, что на таких трассах автомобили вынуждены чаще перестраиваться, приближаясь к съездам и развязкам.

«Чиновники постоянно апеллируют к американскому и европейскому опытам. Там, дескать, давно и успешно строят очень широкие дороги, – говорит коллега Телегина Алексей Лучшев, автор технико-экономического обоснования предыдущей реконструкции (именно тогда дорогу расширили с двух до четырех полос в одну сторону). – Но на этих трассах расстояние между съездами и развязками составляет по 40–50 км. Наша кольцевая дорога при длине чуть более 100 км имеет 50 развязок – примерно каждые 2 километра. Если «расшивать» трассу, итогом будут только рост числа ДТП и новые пробки».

По словам Лучшева, расширение МКАД также обернется разрушением дорожной инфраструктуры, созданной в середине 1990-х. Тогда у крайних полос была проложена ливневая канализация, проведено грамотное укрепление откосов. Если уничтожить эти сооружения, на воссоздание потребуются колоссальные средства. Найдутся ли они в городском бюджете, эксперты не уверены.

Реконструкция МКАД может «споткнуться» не только о разногласия в экспертном сообществе. Как сообщил «АН» руководитель Центра градостроительных исследований Александр Стрельников, реконструкцию серьезно застопорит нынешний порядок расходования средств на дорожное строительство. Москва может разрабатывать проекты и финансировать реконструкцию МКАД только на объектах, расположенных внутри городских границ. Возможности Подмосковья не в пример скромнее. А без грамотной координации все наполеоновские планы становятся бессмысленными.

 «Помимо всего прочего существует корпоративное противостояние между проектными институтами Москвы и области, каждый из которых «продвигает» свои идеи и не желает договариваться, – добавляет Стрельников. – Вся надежда на то, что взаимодействие будет налажено на уровне Б. Громова и С. Собянина. Несколько их встреч уже состоялось, и я надеюсь, что процесс не остановится».

Живым примером столичным и подмосковным руководителям может послужить история, произошедшая в конце 80-х годов в Берлине. Там печально известная стена сорок лет делила город на две изолированные части. Когда Берлин воссоединился, граждане с удивлением обнаружили, что транспортная инфраструктура немецкого мегаполиса гармонично складывается из двух частей, словно никакого разделения и не существовало. Как выяснилось, архитекторы Западной и Восточной Германии, несмотря на все запреты, тайно встречались во время отпусков на курортах и там согласовывали генпланы «своих» столиц. Нынешним чиновникам есть чему поучиться…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//Политика

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев ведут обсуждение очередного обмена заключенными. Переговоры ведут лично президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

//Экономика

Экономист оценил расчёт "Нафтогазом" нового тарифа: "вряд ли это устроит Россию"

Экономист оценил расчёт "Нафтогазом" нового тарифа: "вряд ли это устроит Россию"

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщение о расчёте "Нафтогазом" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины с 2020 - 2024 года.

//Политика

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского.

//В мире

СМИ: Трамп считает "бессмысленной" политику США на Украине

СМИ: Трамп считает "бессмысленной" политику США на Украине

Бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента Соединенных Штатов Америки рассказал журналистам, что глава страны Дональд Трамп считает "бессмысленными" действия Вашингтона на Украине.

//В мире

Иран намерен провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Иран намерен провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как удалось преодолеть десятки километров безжалостно холодной воды, являясь непрофессиональным спортсменом, а также о своем непростом, но интересном жизненном пути.

//Общество

Откуда на Руси пьянство пошло?

Откуда на Руси пьянство пошло?

Вопреки бытующему мнению, что русские, мол, еще в Древней Руси были горазды выпить хмельного, чтобы расслабиться и отдохнуть, все было несколько иначе. Да, наш брат испокон веков пил медовуху, пиво и брагу. Варили напитки для себя, часто семьями поэтому и назывались они мирской бражкой или мирским пивом. В X веке из Византии пришло вино.

//Интервью

Развод: трагедия или освобождение?

Развод: трагедия или освобождение?

Когда мы вступаем в брак, то думаем, что это навсегда: и в горе, и в радости, до последнего вздоха. Так мечтают многие пары. Но в реальности, порой, получается иначе. Куда уходит любовь? Почему двое становятся врагами? Можно ли «догнать» те чувства, которые были? О любви и о разводе «Аргументы Недели» побеседовали с главой латвийского центра психологии «Аркадия», соавтора книг «Беседы о любви» Галиной Панц-Зайцевой.

//В мире

Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств

Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств

Латвийская академия художеств отметила столетие. В честь данного праздника был проведен не совсем обычный перформанс, который ввел латышскую публику в «ступор».

//Новости партнеров

//Криминал

В Санкт-Петербурге на кладбище развесили фотографии политиков

В Санкт-Петербурге на кладбище развесили фотографии политиков

В Северной столице полиция задержала двух человек, которые подозреваются в размещении фотографий политиков, звезд шоу-бизнеса и журналистов на надгробиях Смоленского лютеранского кладбища.

//Армия

В Сети опубликовали запись уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

В Сети опубликовали запись уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

Местный житель снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму. На кадрах видно, что пилот маневрировал в горах, а после стремительно набрал высоту.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Сегодня, 21 сентября «Зенит» дома на стадионе «Санкт-Петербург» принял «Рубин» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Главный арбитр поединка Сергей Карасёв (г. Москва.) «Зенит» делит первое место с «Ростовом» и «Краснодаром».

//Политика

Видео: Зеленский посмеялся над шутками про усы Лукашенко

Видео: Зеленский посмеялся над шутками про усы Лукашенко

Президента украинского государства Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES до слез рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала "Студия Квартал 95".

//Хайтек

В России стартовали продажи iPhone 11

В России стартовали продажи iPhone 11

Накануне, 20 сентября, в России появились новые модели смартфонов Apple. Обычно событие вызывает ажиотаж, а покупатели образуют толпы перед магазинами, однако на этот раз все прошло тихо.

//В мире

Телеведущий Савик Шустер собирается подать в суд на Игоря Коломойского

Телеведущий Савик Шустер собирается подать в суд на Игоря Коломойского

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства: между ними произошла перепалка в эфире украинского телеканала.

//Шоу-бизнес

Как Пугачева раскритиковала "бессовестную" Собчак

Как Пугачева раскритиковала "бессовестную" Собчак

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отчитала Ксению Собчак за насмешку над королем поп-музыки Филипом Киркоровым. О ссоре двух звезд рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

//Происшествия

В Турции перевернулся автобус с туристами из РФ

В Турции перевернулся автобус с туристами из РФ

Пятнадцать российских туристов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщили журналистам в генконсульстве России.

//Новости партнеров

//Политика

АН узнал, кто стоит за акцией по запрету продажи земли россиянам на Украине

АН узнал, кто стоит за акцией по запрету продажи земли россиянам на Украине

Следы ведут в Германию. Но саму скандальную политическую акцию начал украинский холдинг. Корреспондент АН выяснил, кто стоит за очередной акцией по разжиганию ненависти к россиянам на Украине.

//Спорт

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

Абхазская теннисистка Эрика Кварчия прибыла авиарейсом Самара-Москва во Внуково вечером 18 сентября. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщило МВД Абхазии в Facebook.

//Общество

Instagram продолжит тестировать механизмы цензуры

Instagram продолжит тестировать механизмы цензуры

Instagram продолжит испытывать механизмы цензуры. На этот раз ресурс хочет «защитить» подростков от рекламы пластической хирургии и продуктов для похудения, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

//Шоу-бизнес

"Чудес не бывает", поклонников Анастасии Заворотнюк призвали готовиться к худшему

"Чудес не бывает", поклонников Анастасии Заворотнюк призвали готовиться к худшему

Продюсер и режиссер Андрей Загорский призвал поклонников и родственников находящейся в критическом состоянии Анастасии Заворотнюк готовиться к худшему и не питать иллюзий по поводу её чудесного исцеления

//В мире

В Греции арестован подозреваемый в угоне самолета в 1985 году

В Греции арестован подозреваемый в угоне самолета в 1985 году

Правоохранительные органы Греции арестовали авиапирата, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году. Об этом сегодня сообщило управление полиции Южной части Эгейского моря.

//Шоу-бизнес

"Геи кончились", рэпер Гуф станет очередным призом для дам на шоу "Холостяк"

"Геи кончились", рэпер Гуф станет очередным призом для дам на шоу "Холостяк"

Красная роза, черный фрак, вот так банально представили нового холостяка на ТНТ. Хотя, для рэпера Гуфа, чья личная жизнь давно превратилась в череду неудачных романов, даже приличный костюм – это серьезно

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

СМИ: похудевшего на 100 кг Александра Семчева почти перестали приглашать на съемки в кино
2

Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств
3

Раскрыто вероятное будущее республик Донбасса после выполнения Украиной «Минска»
4

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
5

Ролик в ванной. СМИ сообщили, что Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры