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«Ржавый пояс» столицы

Две трети промышленных территорий города используются неэффективно

№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

«Ржавый пояс» столицы

Нынешний мэр заявляет о намерении развивать в Москве высокотехнологичную промышленность, а не застраивать промзоны сплошь коммерческими центрами и жилыми домами. Однако конкретных списков, какие предприятия будут объявлены полезными для столицы, а какие вредными, с последующим выселением за МКАД, пока еще нет.

Что такое хорошо…

Из недавних заявлений С. Собянина известно только, что «власти Москвы не допустят ликвидации промышленности в столице», а «коммерческим застройщикам не будет разрешено строительство торговых центров и жилья где попало». Но часть убыточных промзон в городе все же будет им отдана. Поддерживать в первую очередь столичное правительство намерено высокотехнологичное производство, на котором работают москвичи.

Эту позицию мэра явно разделяет большинство в Мосгордуме. «Метод оценки значимости предприятий должен идти по нескольким направлениям, – поясняет депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов.  Все высокотехнологичные производства и КБ, такие как ракетостроение, теплотехника, Москве нужны. А вот автомобилестроение, на мой взгляд, должно быть выведено из города. Другой критерий – кто работает на заводе. Если приезжие – его надо выводить. Если москвичи, особенно с образованием, – непременно оставлять.

Конечно, важна и прибыльность. Но ее как раз можно повысить за счет инновационных технологий». Однако есть мнение, что спохватились московские власти поздно. Восстанавливать, спасать и поддерживать уже некого – промышленность, особенно высокотехнологичная, в городе офисов, складов и торговых центров уже умерла. Характерна в этом смысле судьба завода «Рубин». В свое время кроме телевизоров он производил и военную электронику, будучи при этом тихим и достаточно безвредным производством, привлекавшим массу высококвалифицированных специалистов. Теперь его цеха превращены в гигантскую барахолку...

«...Или НПО «Молния» в Южном Тушине, там делали «Буран», – напоминает независимый эксперт Игорь Белов. – Теоретически выводить это объединение из города, казалось бы, целесообразно – как-никак, научная экспериментальная база, кадры некоторые остались... Но в реальности завода больше нет. Там остался один старенький конструктор, при этом не имеется экспериментальных лабораторий, необходимого оборудования. Зато на территории бывшего уникального завода торгуют противогазами. Работает шиномонтаж. Цеха завалены китайским ширпотребом. Такой завод проще снести и построить на новом месте. Ведь ангары и цеха – лишь один процент от общей стоимости бывшего предприятия».

Но некоторые еще надеются на чудо реанимации и вспоминают старые заслуги предприятий – продукцию Тушинского машиностроительного, заводов «Динамо», «Серп и молот»... Сегодня они практически ничего не выпускают, выживают в основном за счет аренды. Переезд убьет этих заслуженных ветеранов окончательно. А ведь не так уж они и коптили небо, уверены в КПРФ. Мол, в советской Москве функционировало много предприятий, и далеко не все они были безвредными с точки зрения экологии. Тем не менее уровень вредных выбросов не превышал допустимых норм.

...и что такое плохо?

Считается, что до 95% вредных выбросов в атмосферу Москвы мы обязаны автомобилям. Чахнущие, умирающие заводы несильно портят картину, а их вывод, соответственно, заметно ее не улучшит. Однако те, кому выпало жить возле явно вредных производств, вряд ли разделяют такую точку зрения. Скажем, жители поселка Москворечье на юге города обитают поблизости от четырех ядерных установок МИФИ, при этом в самом поселке несколько пятиэтажек занимает институт импульсной техники.

«Это преступление! – возмущается Алексей Клеменко, член Консультативного совета при главном архитекторе Москвы. – На таких производствах создаются очень сильные электромагнитные поля, а там помимо жилых домов еще и школа рядом. Необходимо сделать гласными данные о заболеваниях в подобных местах. Не все знают, что в Москве создан Центр медицинской статистики, в котором собран банк данных о смертности в неблагоприятных зонах города. На основании таких фактов как раз и надо расчищать столицу от загрязнителей. Кстати, авторы нового Генплана в этот Центр не обращались».

Большой стратегической ошибкой оказалось размещение в свое время металлургических, химических и прочих вредных предприятий на расстоянии полутора километров от столицы. Москва быстро выросла и поглотила их. Теперь их вывод стал бы благом для города – но Московская область уже не желает их принимать. Она, по распоряжению губернатора Б. Громова, не принимает даже грунт, который приходится снимать, прежде чем что-то построить в освобожденных от заводов промзонах.

Открытым остается вопрос, куда вывозить грунт с территории гиганта ЗиЛа и завода «Москвич», где предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена в сотни раз. Куда выселять из Москвы – при нынешней дороговизне подмосковной земли – заводы и фабрики. А выселить некоторые желательно. Экологи интересуются, зачем городу предприятия тяжелого машиностроения, например, «Серп и молот»? Или кондитерские фабрики в самом центре Москвы? Ведь сахарная пудра и ваниль очень вредны для дыхательных путей. Почему после многолетних деклараций о выводе небезопасных предприятий из столицы в городе все еще остаются производства, связанные с аммиаком и хлором?

Зато в лужковские годы Москву покинула масса безвредных заводов, особенно тех, что располагались в Центральном и Западном округах, очень привлекательных для застройщиков. В том, что эта практика поменяется, сомневается Андрей Клычков, депутат МГД от КПРФ. «Не получится ли так, что под благовидным предлогом из столицы намеренно выкинут относительно безвредные предприятия в угоду, к примеру, застройщику, который давно планирует соорудить на его месте очередной развлекательный центр или жилищный комплекс?» – спрашивает он.

Списки на выселение

Промзоны занимают примерно пятую часть всей московской земли, и за последние полтора десятка лет уменьшились ненамного – ровно настолько, сколько смогли откусить и переварить дружественные московским властям застройщики. Остальные тысячи гектаров «ржавого» пояса столицы оказались им не по зубам. Тем более что ликвидировать промзоны надо масштабно – иначе кто захочет жить и работать возле сохранившегося производства?

Поэтому множество заводов свои территории и цеха пока сохраняет, но находится в несколько подвешенном состоянии, не зная своего будущего. Заявления С. Собянина должны были бы их несколько ободрить, но...

Конкретных «списков на выселение» пока нет, власти лишь туманно намекнули, что работают над этим. «Список промышленных предприятий, подлежащих выводу из столицы, сейчас рассматривается экспертами, – сообщил лидер «Единой России» в МГД Андрей Метельский. – Конкретно этим занимается специальная комиссия правительства Москвы по промышленности и предпринимательству. Когда окончательный вариант будет готов – говорить пока рано».

Обсуждение того, что убрать, а что оставить, стоило бы проводить гораздо шире, чем в кабинетах и коридорах власти. «Нужен экспертный совет – он представит точный градостроительный план, который должен быть обсужден согласно положенной законом процедуре», – подчеркивает Антон Беляков, депутат ГД. «Но решения в мэрии принимаются кулуарно, а городская дума с таким количеством депутатов неадекватна многомиллионному мегаполису, – считает Александр Золотов, генеральный директор РОСНИИТ. – К решению проблемы вывода вредных предприятий из Москвы должны быть привлечены независимые экспертные организации, прежде всего под эгидой Общественной палаты РФ. И если удастся провести настоящий, честный анализ без привлечения инвесторов, которым все равно куда воткнуть свои торговые центры с китайским барахлом, то мы и стратегическую промышленность сохраним, и город сможет вздохнуть свободно».

Пока экспертов удивляет в основном то, что власти Москвы вообще вспомнили о необходимости возрождения в городе промышленности. Видимо, этому их научил кризис. В трудную минуту офисы бюджет не наполняют, вся надежда на крепкое производство. Однако сами предприятия, похоже, на свою продукцию надеются мало, и модернизацию понимают в основном как возможность переделать цеха под склады и конторы.

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