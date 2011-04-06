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Ракушки смоет волна перестройки

№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ВЕСЕЛОВА ]

Ракушки смоет волна перестройки

Столичные власти начали очередное наступление на ракушки из-за новой городской программы по созданию новых парковочных мест. Страсти накаляются – понятно: никто не хочет сдавать свою собственность без боя.

Ракушки появились в Москве в середине 80-х годов. А через десяток лет их количество стало приближаться к миллиону. Сейчас, похоже, начался очередной этап их ликвидации, поскольку власти обещают обустроить в Москве 450 тыс. новых мест для парковки.

«Весь этот террор не имеет под собой законных оснований, – утверждает председатель автомобильного движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. – При помощи гастарбайтеров срезают замки, избивают людей – даже инвалидов и участников войны. Причем ликвидаторы сами себе противоречат. По закону гаражи-ракушки – движимое имущество, а чиновники требуют их сноса как недвижимого».

Альтернатива есть, утверждают чиновники – это программа «Народный гараж», согласно которой должно было появиться 2 млн. парковочных мест. Однако это место в многоэтажных бетонных «коробках» стоит сейчас 350 тыс. рублей. А другого выбора у москвичей пока нет.

Вячеслав Лысаков убежден, власти занимаются самым настоящим выкручиванием рук, ведь изначально строительство новых гаражей планировалось на свободных от скопления ракушек местах. «Но жалоб день ото дня – все больше и больше. Доходит даже до подлога: якобы автовладельцы сами пишут письмо с просьбой построить на месте их гаражей новую стоянку».

Это «антинародный гараж», потому что у нас 50% автомобилей старше 10 лет. Так какой водитель машины стоимостью в 5–7 тыс. долларов сможет купить место на стоянке за 12 тыс. «зеленых»?! Как результат: раскуплено не более 20% предлагаемых мест.

Еще бы! Цена вопроса не радует москвичей. Кому под силу такой коммерческий проект от мэрии как предложение, от которого нельзя отказаться. «Мол, спешите купить у нас кусок бетона, потому что ваша плоскостная стоянка все равно будет снесена».

Зампредседателя Московского городского отделения Российского общества автомобилистов Михаил Дейкун выступает за возведение паркингов по новым, более дешевым, технологиям: «Даже при завышенной стоимости московской земли и затратах на оплату «административного ресурса» место в гараже легкой конструкции могло бы стоить на 100 тысяч дешевле».

«Я считаю, программа «Народный гараж» не реализовывается, потому что все идет очень вяло, по кустарной схеме, – считает депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. – Мы много раз пытались предложить другой механизм, но все впустую. Причина этого – остаточный принцип.

«Гаражи обязательно должны быть комфортными, – настаивает Михаил Москвин-Тарханов. – Надо создать ипотечные структуры, а также потребкооперативы, которые будут сами работать с бизнес-структурами. Это позволит обойти 94-й закон, из-за которого конкурсы на строительство скоро будут выигрывать одни халтурщики. Это нормальная практика, которая уже много лет существует в различных странах мира».

Смена власти в московской мэрии несколько обнадежила столичных автолюбителей. Они стали надеяться на серьезный пересмотр программы. И, хотя новый градоначальник признал большой и серьезной ошибкой практиковавшийся ранее снос плоскостных стоянок, по большому счету ничего не изменилось.

«Старый механизм оставили без основательного аудита, – добавляет Вячеслав Лысаков. – Несмотря на то что все структуры, занимавшиеся ранее возведением этих гаражей, так или иначе аффилированы с московскими чиновниками. Ракушка – элементарная, недорогая защита от воров и хулиганов. Что делать, если наше государство в лице теперь уже полиции не способно обеспечить сохранность автомобиля».

Такую сохранность, тепло и удобства гарантировали, например, обустроенные рядом с домом гаражные кооперативы. Но по ним власти прошлись бульдозерами, желая переселить всех пайщиков в продуваемые ветрами голые бетонные стены на другом конце города, где нельзя даже шины положить. Не беда, что в этих коробках авто будут промерзать буквально насквозь. Аккумуляторы очень быстро выйдут из строя. А заледенелые пандусы, на высоте 4–6 этажей, превратят процедуру парковки в смертельный цирковой аттракцион».

А в перспективе из-за проблемы выкупа в собственность этих нескольких метров под колесами ваших авто хозяина могут запросто оставить и без денег, и без гаража. Так за деньги москвичей возводятся здания, которые впоследствии можно и перепрофилировать.

Все эксперты сходятся в одном – такой подход к делу только усугубит транспортную проблему. Люди, которые раньше добирались на работу на общественном транспорте, теперь, побоявшись оставить машину на целый день без присмотра, сядут за руль. И, хотя московские власти на днях пообещали снизить стоимость «народных гаражей» и выплатить компенсации за снесенные постройки москвичей, мало кто в это верит.

«Обещать – не значит жениться, – подводит итог Вячеслав Лысаков. – Я не знаю ни одного случая, когда человек получил бы компенсацию за снесенный гараж. Во всяком случае, по рыночной его стоимости. Все иски рассматриваются судами только в пользу чиновников. Почему никто не допускается на конкурсы? Почему все обсуждения проходят без общественных организаций? Правда, сейчас их потихоньку все же начали привлекать. Почему гаражи возводятся без применения новых, более дешевых, технологий?» А пока чиновники рапортуют, что программа «Народный гараж» «находится в активной стадии реализации», московским автолюбителям остается только ждать обещанных недорогих стоянок.

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