Бизнес пополнит бюджет, но раздует цены

Сергей Собянин нашел управу на бизнесменов, которые используют арендованную у города землю не по назначению. Внесенные мэром поправки в московское законодательство заставят нечестных предпринимателей платить за аренду не по кадастровой стоимости, а по рыночной цене, то есть в полтора-два раза больше. Таких нарушителей немало – уже в этом году с них предполагается получить в бюджет города дополнительные 200 млн. долларов.

К сожалению, к нерадивым коммерсантам долгое время нельзя было применить никаких санкций. Например, изъять землю по правилам полагалось только за неуплату аренды. «Но мы ликвидировали очевидный пробел в законодательстве. Эти поправки взяты не с потолка – они вытекают из Гражданского кодекса. Более того, уже были ситуации, когда нарушителям повышали аренду, и высший арбитражный суд счел это законным. Теперь отдельные случаи законодательно возведены в общее правило, – поясняет депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Это не ущемление чьих-либо прав. Используйте землю по назначению – и все будет хорошо. Тем не менее вокруг поправок коммерсанты раздули целую шумиху. Чего только не услышишь! Распускают слухи, что арендную плату увеличат для всех поголовно. Говорят, что власти заставляют коммерсантов выкупить землю, и как быть малому бизнесу, который не сможет найти средства и уступит территорию крупным воротилам.

А между тем инициатива мэра направлена на поддержку жилищного строительства и других социальных программ. Надо приветствовать тот факт, что уже завтра нельзя будет ради льготной аренды взять участок под социальные цели и использовать его как заблагорассудится. Обязался возводить жилье – пусть будет жилье, а не ночной клуб. Дал слово строить детсад – сдай под ключ детсад, а не суши-бар».

Пример с детсадом все же исключительный, такие циничные нарушения случаются пока нечасто. Хотя строительство увеселительных и торговых заведений вместо обещанных офисов, наоборот, – дело привычное. В центре города – сплошь рестораны, бутики и клубы, хотя по документам эти постройки проходят как офисные здания. То есть арендаторы земли наобещали москвичам офисы и рабочие помещения, а на самом деле порадовали фанатов шопинга и ночных приключений!

«В последние годы московские чиновники полностью отпустили вожжи, и как результат – предприниматели используют землю как им заблагорассудится! – восклицает депутат Мосгордумы Сергей Гончаров. – Ничего сделать с этими нарушителями раньше мы не могли. Что говорить о влиятельных арендаторах в центре, если депутаты три года безуспешно бились с владельцами кинотеатра «Таджикистан» в Южном округе. Они, видите ли, платят льготную аренду на том основании, что занимаются культурно-развлекательной деятельностью, а на самом деле устроили в здании кинотеатра новый «черкизон». Все! Теперь, уверен, этому пришел конец: если хотите торговать – платите за землю по рыночной цене. Город во благо малоимущих должен иметь твердый доход от этих, так называемых, предпринимателей.

По мнению лидера «Яблока» Сергея Митрохина, от новых поправок С. Собянина принципиально ничего не изменится. А вот расплачиваться за его инициативу будут потребители – в основном москвичи с малым достатком. «Предприниматели включат убытки от аренды в стоимость своих услуг, вот и все, – говорит С. Митрохин. – Если земля используется не по назначению, то ее надо изымать, а не ограничиваться полумерами. Но для этого необходимо менять федеральное законодательство».

Однако федеральные законодатели не видят такой необходимости. «Возможность изъятия создаст предпосылки для передела собственности, за которые охотно заплатят московским властям заинтересованные предприниматели, – отмечает депутат Госдумы Олег Куликов. – Той меры, которую ввел С. Собянин, вполне достаточно. Главное, чтобы она работала повсеместно, а не выборочно. Когда сносили «Речник», то обнаружилось, что в Сосновом Бору коттеджи были построены на земле, отведенной под спортивную базу с манежем. Ю. Лужков грозился снести их, но потом вдруг вспомнил, что за люди там живут. Посмотрим, какую политическую волю продемонстрирует новый мэр».