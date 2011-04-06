Ремонт по принуждению

К осени треть московских подъездов будет отремонтирована. Такое заявление сделали на днях городские власти. Из бюджета на эти цели выделено 2,6 млрд. рублей. Сформированы (пока что приблизительно) списки подъездов, которые попадут в программу. Но специалисты убеждены: москвичам рано радоваться. Ремонт будет осуществляться по старой схеме – деньги спустят муниципальным структурам, а жильцы снова никак не смогут влиять на то, что происходит в их собственных домах.

Ремонты в подъездах начнутся со дня на день. Список работ уже утвержден. «В подъездах покрасят стены, побелят потолки, починят лестницы и заменят перила. Вставят новые окна, приведут в порядок мусоропроводы, переложат кафельную плитку, может быть будут установлены двери центр. Более того, цветовая гамма подъездов будет вынесена на обсуждение жильцов. Неприятной зеленой краски на этот раз не будет, – пояснили в Департаменте ЖКХ и благоустройства города. – Узнать, попал ли ваш подъезд в программу, можно на сайте префектур и управ. Они уже вывесили списки».

Эти самые списки стали причиной громкого скандала. Как выяснилось, составлялись они без какой-либо логики. В доме три подъезда – два разбитых и грязных, один – образцово-показательный. Там и ремонтировать-то нечего. Но именно он попадает в программу! «Нам прямым текстом сказали в префектуре: списки формировались от балды. Конечно, они не стали ходить по адресам в поисках подъездов, которые нужно ремонтировать, – рассказывает секретарь бюро московского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Агеев. – Префектурам дали денег, поставили определенные (довольно, кстати, сжатые) сроки, чтобы эти средства реализовать. Они их реализуют – и трава не расти!»

Худший из худших

Активисты решили исправить эту досадную несправедливость. Создали в Сети сайт – и предложили всем москвичам поучаствовать в конкурсе на самый грязный подъезд. Списки парадных, которые нуждаются в срочном ремонте, планируется разослать по префектурам. Активисты хотят добиться, чтобы именно эти адреса в обязательном порядке включили в программу. А самый неблагоустроенный подъезд они обещают отремонтировать за свои деньги. И обнародовать подробную смету. «Можно будет сравнить со сметой чиновников и понять, сколько они накрутили: 5, 10 или 500 процентов от реальной стоимости работ», – считает Александр Агеев.

Всех этих проблем можно было бы избежать, если выделенные городом средства распределялись бы по другой схеме: шли не префектурам, а непосредственно жильцам. «80 процентов домов у нас приватизированы. Значит, подъезды являются коллективной собственностью жильцов, которой они могут распоряжаться по своему усмотрению, – рассказывает эксперт Фонда «Институт экономики города» Ирина Генслер. – По закону, город может им помогать – в частности, оплачивать ремонт. Но вместо помощи людям фактически навязывают услугу. Их не спрашивают, нужен ли ремонт вообще, что именно они хотели бы отремонтировать, какую подрядную организацию желали бы нанять. Это в корне неверно».

Наше дело – сторона

Идеальный вариант: город выделяет деньги непосредственно товариществам собственников жилья или управляющим компаниям. Причем только тем, которые сами высказали желание участвовать в программе. «Эти средства следует рассматривать как субсидии. Бюджетные деньги не должны полностью покрывать ремонт, свою часть могли бы вложить сами жильцы. С одной стороны, это приведет к экономии бюджетных денег, – продолжает Ирина Генслер. – На те же самые 2,6 миллиарда можно будет отремонтировать не треть, а все подъезды. С другой – у людей появится интерес. Они станут искать хороших подрядчиков, обсуждать, что именно им нужно отремонтировать, а что может подождать. Если речь идет о собственных деньгах, волей-неволей сделаешь так, чтобы они тратились по-настоящему эффективно».

В Фонде «Институт экономики города» уверены: простой ремонт подъезда мог бы повысить активность горожан и сделать их соседями не по прописке, а по сути. Придется же собираться, обсуждать, спорить, решать проблемы... Да и мусорить и пачкать стены в подъезде, в ремонт которого вложены свои силы и деньги, наверняка не захочется.

Но, увы, городские власти снова все решили за москвичей. Участие ТСЖ в программе минимальное. Жильцы должны будут подписать акт приемки выполненных работ. И хорошо, если москвичей все-таки спросят, в какой цвет покрасить стены в их доме.