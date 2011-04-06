Осторожно, сумки разрезаются

Рейтинг самых криминогенных станций московского метро составили сотрудники Управления полиции столичной подземки. По их данным, пассажирам следует быть особенно бдительными на Кольцевой линии и прежде всего на станциях вблизи вокзалов. Там происходит наибольшее число карманных краж – главной криминальной проблемы метрополитена.

Станции повышенной опасности

Больше всего преступлений регистрируется на «Комсомольской», «Курской», «Киевской». За ними идут другие станции Кольцевой линии: «Проспект мира», «Новослободская», «Краснопресненская». Из радиальных самыми неблагополучными полицейские считают Замоскворецкую и Серпуховскую линии, а самыми спокойными – Филевскую и Люблинскую. По количеству краж среди отдаленных мест лидирует «Выхино» – там небольшая платформа и постоянная давка, в которой карманникам легко затеряться.

«Воры чаще выбирают многолюдные станции и часы пик, – объясняет заместитель начальника Управления полиции на Московском метрополитене подполковник милиции Сергей Желтков. – Они промышляют в вагонах не во время движения, а когда поезд подходит к платформе. Работают и на станциях в очередях, на эскалаторе и на выходе из метро. Среди карманников становится все больше приезжих, прежде всего лиц кавказских народностей и азиатов. Примерно 70% преступлений – на их счету».

Говорят, что эта статистика не отражает реальной обстановки – гастролеры из ближнего зарубежья просто чаще попадаются, воруют неумело. «Мастера же могут совершить кражу из кейса, закрытого на кодовый замок; или, скажем, достать из сумки кошелек, открыть его, забрать деньги, положить обратно. И даже молнию застегнуть, – рассказывает Сергей Желтков. – Некоторые такие специалисты считают ниже своего достоинства тянуть кошельки у пьяных или спящих. Они признают только кражи у трезвого невнимательного пассажира. У спящих воруют, как правило, бомжи, азиаты и наркоманы – тем все равно, как раздобыть денег на дозу».

Кражами мобильных телефонов и прочей портативной электроники промышляют в метро преимущественно наркоманы. Все это легко сбыть в пунктах приема старых аппаратов. Мобильные рвут из рук зачитавшихся или заигравшихся пассажиров. Обычно перед самым закрытием дверей. А дальше: вору надо быстро бегать.

Ловкость рук нужна в основном «щипачам» и «резакам». Первые в момент кражи используют в качестве ширмы какой-нибудь предмет – плащ или пакет, накрывая им чужую сумку или карман. А вторые вскрывают вещи лезвием или монетой. Эти специалисты предпочитают наличные деньги и кредитки: многие беспечные люди носят их в одном портмоне, да еще вместе с записанными пин-кодами...

Часто воры работают группами по трое: один вытаскивает кошелек, второй сразу же забирает краденое, третий смотрит по сторонам. Или один тащит, а другие отвлекают внимание. Так действуют цыгане. На жаргоне их называют «парашютисты» – они внезапно оказываются возле жертвы, и впереди, и сзади, шумные, с грудными детьми. А когда исчезают, вместе с ними пропадают кошельки и драгоценности...

«Карманные кражи появились раньше, чем метро, и даже раньше, чем деньги. Изжить это зло до конца невозможно», – считает депутат МГД Инна Святенко. Иногда карманников ловят. За прошлый год на Московском метрополитене было раскрыто около 300 дел такого рода. Но наказания за карманные кражи нестрогие. Год-два, а то и вовсе условный срок. И пойманные воры, отсидев, возвращаются к ремеслу. Полицейские в метро давно знакомы с одним 62-летним вором, недавно получившим свою 12‑ю судимость. Вряд ли он уже поменяет профессию.

Тайный патруль

Чтобы преступники не узнали полицейского, стражам порядка приходится менять фасон одежды, отращивать бороды. Для защиты от карманников на метрополитене охрану несут около 70 оперативников в штатском.

«Натаскать молодого сыщика на опытных уголовников – тяжелый труд, – рассказали нам в полиции метро. – У них бывают осечки — воры понимают, что за ними наблюдают, и кражу не совершают. Иногда ребята сами признаются, что бессильны, и пишут рапорты на перевод».

Основная надежда полицейских при ловле карманников – на видеонаблюдение. «Человеку трудно запомнить того, кто вырвал у него телефон, или жался в толпе, – объясняет Сергей Желтков. – А камеры это фиксируют. Изображение вагонов и платформ попадает на пульт специального ситуационного центра нашего управления».

Однако Антон Беляков, депутат ГД, уверен, что делается недостаточно: «Воровство в нашей подземке широко распространено именно по вине правоохранительных органов. Есть такой термин: «антикриминальное проектирование». При желании можно следить за подозрительными людьми на всем маршруте их передвижения под землей. Если карманник будет знать, что его действия уже записаны и могут быть использованы в суде как доказательство вины, то он поостережется.

Сам не плошай

С заявлением о краже тянуть не надо: записи с видеокамер хранятся только три дня. Однако заявления от потерпевших граждан, по их словам, полицейские принимать не торопятся. «Если у вас в вагоне пропал кошелек, то страж порядка на станции, скорее всего, будет разговаривать так: «Кошелек! Какой кошелек? На каком перегоне? Может, вы его в магазине обронили или дома оставили? – говорит Светлана Разина, лидер профсоюза ГП «Московский метрополитен». – Это факт – воровства в метро стало гораздо больше. Несколько лет назад был вопиющий случай: на Калужской линии поймали машинистов, которые грабили пассажиров, причем один из них был ранее судим именно за воровство. В добрые старые времена такие люди вообще не могли попасть в метро».

Полиция, со своей стороны, рекомендует быть бдительнее. Портфели и сумки не должны находиться на боку или за спиной, а только впереди, клапаном к владельцу. Крупные суммы в кошелек лучше не класть, а убрать в потайной карман клади. Вообще для ценных вещей предпочтительнее использовать внутренние карманы одежды – и ни в коем случае не задний карман брюк, который сами воры называют «чужим».

Почувствовав подозрительное прикосновение, надо по возможности резко повернуться, шагнуть в сторону: с движущимся объектом вору трудно работать. «Если вы заметили карманника, пристально посмотрите прямо ему в глаза. Возможно, этого будет достаточно, чтобы он отказался от намерений или сбросил краденое», – советует Сергей Желтков.

Условно безопасно

Резко сократилось в последние годы число людей, задержанных в метро с огнестрельным оружием. Сказывается введение видеоконтроля, досмотров, работы кинологов с собаками. И стражам порядка использовать табельное оружие в московском метро вот уже лет пять не приходилось. Но все же выстрелы в подземке звучат, правда из травматического оружия.

Так, на станции «Чкаловская» произошла драка со стрельбой из травматики с участием приезжих из Дагестана. Пострадали три человека. На станции «Баррикадная» 23-летний москвич в пьяной ссоре из «Осы» ранил пассажира в бедро. В прошлом году конфликтов с использованием травматики было около десятка, сейчас с января – уже три. Из последних – на станции «Марксистская» в пьяной драке один пассажир выстрелил другому в голову.

«Почему существующее законодательство не позволяет пьяному садиться за руль, а иметь при себе оружие, с помощью которого тоже можно причинить серьезный вред, – будьте любезны? – спрашивает Антон Беляков. – Около 80% подобных инцидентов происходят под воздействием алкоголя! Я уже внес в Думу законопроект, суть которого в следующем: если человек пьян – он не имеет право иметь при себе оружие, кем бы он ни был».

Кроме краж полицию метро беспокоят участившиеся случаи поножовщины. Раньше за ношение и хранение холодного оружия в метро существовала статья Уголовного кодекса. Теперь ее нет, и ножи часто идут в ход. В этом отношении статистику сильно портят фанаты. «Практически после каждого матча происходят драки, – рассказывает Сергей Желтков. – В ход идут палки и ножи. Причем молодые ребята, когда протрезвеют, вполне нормальные. Начинаешь объяснять: ты ударил человека ножом. А если бы парень умер? Ответил бы за убийство».