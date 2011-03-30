Дворец депутатов вместо «России»

Решение о создании парламентского центра принято властями еще в начале 2006 года. Местом был выбран стадион на Красной Пресне. Но жители отстояли его. Помогли и депутаты Мосгордумы. Тем не менее в 2008 году вышло распоряжение московского правительства о проектировании нового здания для сенаторов и парламентариев. Не прошло и двух лет, как мэрия одумалась и приостановила действие этого распоряжения. Однако теперь тема возведения нового злополучного центра в Москве вдруг снова стала актуальной. На этот раз масштабное строительство решили развернуть на месте снесенной гостиницы «Россия».

Новое здание должно объединить в себе все структуры Федерального Собрания, зал на 5 тыс. мест, а также жилые корпуса для иногородних депутатов и вдобавок спортивно-досуговый комплекс. Цена вопроса – 2–3 млрд. рублей. Понятно, что при таком раскладе законы, охраняющие исторический облик Москвы, и народное недовольство можно отбросить как ненужную лирику.

«Я слышал о строительстве еще 15 лет назад, – говорит представитель Краснодарского края в Совете Федерации Александр Починок. – И, хотя это решение народу не нравится, новый комплекс нужен. Сооружение должно быть компактным, красивым снаружи, но без излишеств внутри».

Компактность, правда, в данном случае получается весьма относительная – предполагаемая площадь центра – около 200 тыс. кв. метров. Но разве в этом дело? Просто парламентарии, как и все люди, согласно трудовому законодательству Российской Федерации, имеют право на комфортные условия труда.

«В стране нет парламента не только как института, но и как здания. За державу обидно, – восклицает депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. – Наше нынешнее здание на Охотном Ряду – это просто «приспособа». Оно не соответствует никаким нормам и требованиям и годится для чего угодно, только не для работы. Что касается названного места – я считаю его подходящим. Думу нельзя переносить далеко из центра. Это правительственное здание, и оно должно занимать достойное место. Опять же, Кремль рядом».

Более сдержанно высказывается депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия» Михаил Москвин-Тарханов: «Если парламентарии считают, что этот центр им нужен, значит, пусть будет так. Тем более место неосвоенное. Главное, чтобы здание нормально вписывалось в архитектурный облик центра Москвы».

Огромные финансовые затраты не слишком беспокоят парламентариев. Тем более все уже продумано. «У меня есть ощущение, что этот проект может быть рентабельным, – добавляет Александр Починок. – Здания, которые сейчас занимает Федеральное Собрание, необходимо реализовать. Ведь все они находятся в центре Москвы и стоят хороших денег. Если мы построим современный офисный центр, он обойдется нам дешевле, чем реализация уже имеющихся строений».

Оригинальную схему финансирования предложил Геннадий Гудков: «Мы должны взять на себя обязательство сократить коррупцию на 10%, – считает депутат. – Из сэкономленных средств 10% выделить на строительство этого центра, а остальные 90% – на социальные нужды».

Здесь нелишним будет напомнить, что предполагаемая цена вопроса – 2–3 млрд. рублей. То есть масштабы коррупции можно себе представить. Но представить ее сокращение – с трудом.

«Если здание для депутатов и сенаторов действительно станут возводить, то этому будет предшествовать долгое проектирование, – считает Михаил Москвин-Тарханов. – Когда оно закончится, и финансовая ситуация в стране окажется другая».

А вот московские пробки в отличие от финансов волнуют парламентариев так же, как и простых смертных. «Что касается места – его должны выбирать специалисты, поскольку это прежде всего транспортная проблема, – считает Александр Починок. – Я согласен на любое место, не обязательно в центре. В таком случае этот самый центр удастся немного разгрузить. Ведь сейчас, к примеру, по Большой Дмитровке вообще невозможно проехать».

«А если помечтать, то в будущем надо строить отдельный город, километров за 200 от Москвы, – считает Геннадий Гудков. – Чиновникам нужна своя столица. Надо соединить этот город с Москвой скоростной линией, чтобы можно было добираться минут за 40. Ну а пока это нереально, необходимо делать больше подземных парковок. Да и вообще уводить движение под землю. И тогда не придется перекрывать дороги и ездить с мигалками – подземные линии между властными структурами есть во всех цивилизованных странах мира».

Однако подобные проекты пока только в мечтах, а строительство парламентского центра уже может быть начато. Но сколько бы ни мечтали будущие новоселы, возведение нового гигантского комплекса вряд ли поможет разгрузить центр города. Скорее создаст еще одно проблемное место на дорожной карте столицы.

Желание народных избранников поскорее переехать в комфортабельное здание вполне понятно. Но в стране, в которой, по самым скромным подсчетам, около 15% населения живут за чертой бедности, следовало бы отложить этот проект до лучших времен.