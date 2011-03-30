Вольные бюджетники

На днях мэр Москвы С. Собянин заявил, что скоро в столице стартует пилотный проект по развитию общего образования. Планируется существенно увеличить финансирование некоторых школ. Таким образом, не подтверждаются ранее будоражившие общественность слухи о том, что новый мэр собирается урезать бюджет городского образования, подогнав его под общефедеральный уровень.

Напротив, на реализацию пилотного проекта до конца 2011 г. будет выделено 758,7 млн. руб., до 1 июля 2012 г. – еще 505,8 млн. рублей. Все эти средства напрямую уйдут в выбранные 125 школ. За право поучаствовать в проекте образовательным учреждениям пришлось побороться: многим хотелось получить дополнительное финансирование. Но из числа добровольцев выбрали только по одной общеобразовательной школе крепкого среднего уровня в каждом районе города.

В этом и заключается смысл нововведения: дать простым учреждениям образования (не гимназиям, не лицеям) такое же финансирование, как учреждениям повышенного уровня. На практике доход школ – участниц проекта значительно возрастет.

Но на этом новации не заканчиваются. Для школ, участвующих в пилотном проекте, меняется сам принцип финансирования. До недавнего времени им говорили, сколько средств потратить, к примеру, на текущий ремонт, а сколько – на повышение зарплаты учителям. Участникам пилотного проекта средства передадут единым пакетом без разбивки по статьям расходов. Это значит, что коллектив школы (директор, педагоги, родительская и ученическая общественность) сможет распорядиться средствами исходя из потребностей учреждения.

«С одной стороны, школы получают свободу в принятии решений. С другой стороны, они осознают необходимость нести полную ответственность за результат своей работы, – поясняет пресс-секретарь Департамента образования г. Москвы Александр Гаврилов. – Главное для общества – именно результат, который будет заключаться в повышении эффективности работы учреждения и качества образования. Кроме того, все они перейдут на полноценное подушевое финансирование. В особых финансовых условиях, созданных пилотным проектом, учреждениям легче будет адаптироваться к этому нововведению. В итоге в каждом районе Москвы у нас уже будет школа, которая станет своеобразным ресурсным центром, чей опыт станут активно использовать другие школы».

«Перед нами стоит нелегкая задача – повысить качество образования за год, – рассказывает директор школы №593 Мария Чиркова. – С одной стороны, средства необходимо потратить на увеличение зарплаты учителям и повышение их квалификации. В особенности это касается молодых педагогов, которых хочется поддержать – и удержать в школе. С другой стороны, нужно улучшать материальную базу. Выбор предстоит трудный. Но это так интересно! Прошло чуть больше недели с тех пор, как стало известно, что наша школа будет участвовать в эксперименте. Но у коллектива, у родителей уже есть ощущение: что-то изменилось к лучшему».

«Правильно, что внимание уделили общеобразовательным школам. На них все образование держится: именно там учится большинство городских ребят, – подчеркивает Михаил Случ, директор школы №1060, победитель конкурса «Учитель года – 2010». – Проект поможет определиться с понятием «качество образования» в таких школах. В гимназиях и лицеях с этим несколько проще: увеличение числа отличников, хорошистов, победителей олимпиад и т. д. четко показывает повышение уровня образования. Но как выявить этот уровень в учреждениях, где некоторые дети стабильно получают неудовлетворительные оценки?

Нужно понимать, что двойка двойке – рознь. Сокращение числа ошибок в диктанте по русскому языку с 20 до 5 требует от учителя и ученика огромных усилий. Поэтому при мониторинге качества образования нужно смотреть динамику индивидуальных достижений школьников. А соответствующие методики пока не отработаны на практике (что как раз можно сделать в рамках пилотного проекта)».

1 апреля открывается запись в первые классы. Так что у родителей еще есть возможность выбрать для своего малыша школу, участвующую в проекте, и лично приобщиться к процессу модернизации столичного образования.