Землю – опять народу

Коммунисты снова хотят национализировать землю. С такой инициативой выступила фракция КПРФ в Мосгордуме, но единороссы отказались даже выносить вопрос на обсуждение. Однако революционная идея не покидает фракцию КПРФ: они обвинили большинство Мосгордумы в лишении их законодательной инициативы и готовы, если придется, обращаться в суд. В любом случае общественное обсуждение проблемы с их подачи началось.

КПРФ не может, ЕдРо не хочет

В начале марта фракция КПРФ внесла проект Постановления МГД о пересмотре положений Конституции РФ и установлении исключительного права государственной собственности на землю и другие природные ресурсы. Однако в повестку дня он включен не был. С точки зрения большинства депутатов, изменение Конституции РФ не входит в полномочия Мосгордумы, и максимум, что можно сделать, – принять обращение, но не постановление. Коммунисты расценили это как злоупотребление большинством своими полномочиями ради сохранения возможности купли-продажи земли и других природных ресурсов. И заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд.

«Я уверен, единороссы боятся обсуждать наше предложение на заседании, поскольку просто не смогут найти существенных доводов, чтобы голосовать против национализации, – заявил Андрей Клычков, депутат от фракции КПРФ в Мосгордуме. – К примеру, на заседании комиссии по законодательству, когда мы обсуждали эту инициативу, единственное, что единороссы придумали, – это изобразить заботу о дачниках, у которых якобы кто-то собирается отобрать землю. А один из депутатов постоянно вспоминал про свои 15 соток.

В советские времена у всех были дачи (хотя и не в собственности, а в бессрочной аренде), но никаких проблем не возникало. Зато сейчас даже право собственности не дает никаких гарантий дачнику, на землю которого положил глаз очередной олигарх. Достаточно вспомнить историю в «Речнике».

Коммунисты предлагают прописать, что земля и другие природные ресурсы находятся в исключительной собственности государства и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. А также предусмотреть, что в отдельных случаях имущество граждан и их объединений может быть обращено в государственную собственность в целях публичной необходимости. Такое принудительное отчуждение имущества сопровождается обязательной выплатой возмещения, размер которого может быть оспорен в судебном порядке.

В «Справедливой России» считают, что коммунисты со своим предложением перехватили их идею. «На самом деле вопрос о национализации первыми подняли мы, – утверждает депутат ГД Антон Беляков. – «Справедливая Россия» вышла с проектом федерального закона «О возмездном изъятии имущества социально неэффективных собственников». Его суть – если хозяин земли не может предложить план ее эффективного использования, то государство начинает процедуру национализации. Это согласуется с мировым опытом. В Англии в 70-е лейбористы национализировали обанкротившиеся угольные шахты и помогли шахтерам. Так что национализация в Европе – не только нормальный юридический процесс, но и социально ориентированное действие. Но только не у нас. У России во время кризиса власти выделили из бюджета 3 триллиона долларов для поддержки частных собственников, хотя могли купить подешевевшие акции их предприятий. Так государство могло бы прибрать к рукам металлургию, которая в свое время была очень сомнительно «прихватизирована». Землю вообще покупали за 3 копейки, так еще и не используют. Угодья зарастают бурьяном из-за неэффективных собственников. Так что национализация – это не глупость, а решение социальных проблем и оптимизация бюджетных отношений с бизнесом».

Отнять и поделить?

Полностью поддерживает идею коммунистов Николай Безбородов, генерал-майор авиации, депутат ГД четырех созывов: «Инициатива депутатов Московской городской думы по национализации природных ресурсов достойна уважения и поддержки, – говорит он. – Поскольку это достояние всего народа. Это то богатство, которое делает нас независимыми. Я не говорю, что все необходимо отнимать, причем все за одну ночь, как была проведена приватизация в начале 90-х. Одно слово – растащиловка! Тогда по знакомству, по родству, за бутылку была роздана вся земля, а потом ее новые владельцы не знали, что с ней делать.

А если политику в отношении земли и недр будет вырабатывать государство, то это действительно обеспечит развитие нашей экономики, промышленности, сельского хозяйства, обеспечит независимость и безопасность нашего государства. Но прежде чем предпринять такой шаг, нужно будет провести ревизию. В чьих руках, в каких компаниях находится сегодня частная собственность, земля, сколько процентов? Если есть возможность и не накладно для государства – можно выкупить. А там, где недра используются частными компаниями, народ должен это почувствовать как благо».

Однако за громкими словами о пользе для народа многим слышится старый призыв «отнять и поделить». Так считает, скажем, адвокат Владимир Жеребенков: «Подобные революционные предпосылки нам не нужны. Мы потеряем гораздо больше, когда начнутся разборки. Они посеют смуту. Снова разделится общество. Так что, по-моему, предложение о национализации – не только популистское, но и провокационное. К тому же у нас и так недра, согласно Конституции, принадлежат государству. Тут вопрос в другом. В том, что нефтяные компании должны платить большой налог за использование недр. А они платят копейки или вообще ничего не платят, поскольку владельцами либо напрямую, либо через друзей являются люди, стоящие у власти. Я бы налоги поднял в разы, чтобы была польза государству и обществу».

«Это очередная попытка коммунистов сделать так, чтобы мы жили хуже, чем в других странах, и мы будем с этими попытками бороться, – категорично заявил Евгений Федоров, председатель комитета ГД по экономической политике и предпринимательству. – Есть и другие способы сделать так, чтобы народ получал больше денег от недр своей страны. Для этого прежде всего надо сделать экономику инновационной. Не сжигать, например, факелы – 30% всего добываемого углеводорода – как не жгут их в других странах. В целом из-за неэффективных технологий около половины углеводорода тратится напрасно. И при переработке нефти из одной тонны в России получают 140–160 литров бензина, а в США, для сравнения, 500 литров. Так что резервы повысить народное благосостояние есть и без национализации».

Налог для пользы дела

К сожалению, практика показывает: государство само по себе – не слишком эффективный собственник, и на недрах много для народа не заработает. «Государство и так имеет долю собственности в крупных компаниях, работающих на рынке нефтедобычи, – напоминает предприниматель Роман Жигульский. – И пример «Газпрома», Роснефти показывает, что участие государства – совсем не гарантия, что компания будет работать хорошо. Зачем же тогда национализировать недра? Вот в Арабских Эмиратах каждый гражданин имеет долю от добычи нефти в денежном эквиваленте и очень хорошо защищен социально».

Но и налоги с добытой нефти в Арабских Эмиратах – не чета нашим. В ОАЭ государство берет с тонны нефти 91% дохода, в Норвегии – 82%, в США – 60%. В России это лишь 34%, да и их платят в полном объеме далеко не все добывающие компании.

«Национализация экономически малоэффективна, – предупреждает правозащитница Людмила Алексеева. – Вот Путин передавал государству все, что можно передавать, но при этом во главе государственных компаний ставил своих друзей и знакомых. Поэтому «передача народу» – это очень несерьезная формула. Надо не изобретать велосипед, в мире уже все придумано. Надо, чтобы и земля, и то, что добывается из наших недр, находилось в частной собственности. Важно только следить за тем, чтобы не было монополий, чтобы исправно платились налоги, чтобы о социальной ответственности не забывали, – и тогда порядок».

Но идея национализации, безусловно, звучит намного эффектнее, чем простое предложение лучше собирать налоги. Она больше соответствует менталитету страны, где во всем винят олигархов.

Коммунисты отлично улавливают эту тенденцию, когда заявляют: «Фактически все то, что было создано руками нескольких поколений, за бесценок перешло к ограниченному кругу лиц, находящихся в конкретный исторический период у верхушки власти. Дальнейшее введение частной собственности на землю и добываемые полезные ископаемые закрепило несправедливое распределение основных ресурсов страны. Это привело к обогащению олигархической прослойки и одновременному обнищанию остального населения».

Неслучайно многим кажется, «что этот вопрос коммунисты подняли перед предстоящими выборами, оседлав популистский конек, – считает Владимир Швейцер, руководитель Центра партийно-политических исследований Института Европы РАН. – Заявления о том, что наше богатство распродают, а олигархи жиреют, очень похоже на откровенную работу на электорат». Неслучайно коммунисты так настаивают на включении своего проекта в повестку дня заседания МГД. Это гарантирует им широкое общественное обсуждение инициативы.