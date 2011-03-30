На одном из перегонов метро остановился поезд. Связи с машинистом нет, мобильная связь с теми, кто наверху, ситуацию никак не проясняет... Что же случилось? Самые очевидные ответы слишком просты, чтобы оказаться правдой, – таков сюжетный ход новой пьесы Виктора Шендеровича «Вечерний выезд общества слепых».

Первый вариант пьесы написан в 1993 г. – это был первый драматургический опыт Виктора Шендеровича. В 2010-м «Вечерний выезд…» попал в руки художественному руководителю Театра Сатиры Александру Ширвиндту, и он предложил автору вернуться к старому сюжету: многие фантазии начинающего драматурга спустя семнадцать лет оказались пророческими.

Жанр пьесы Виктора Шендеровича – современная абсурдистская комедия. Жанр спектакля его создатели определяют более локально – случай в метро. «Вечерний выезд общества слепых» – случай тоталитарной клаустрофобии. Страх замкнутого пространства оказывается не болезнью индивидуума, а застарелым нарывом сообщества, в данном случае обозначенного как пассажиры метро. Спрессованные во времени и пространстве герои спектакля способны на выброс неуправляемой человеческой энергии.

«Распрягите фантазию, и она приведет вас к месту сама!» – настаивает главный герой комедии, заставивший пассажиров в кои-то веки увидеть и услышать друг друга…

«Общество слепых» населяют люди, у которых нет имен, – здесь типажи, имена нарицательные, обозначения: Очкарик, Гражданин в плаще, Девушка с рюкзачком, Мужчина, который куда-то спешил... Так воспринимают случайных попутчиков. Они совсем разные, но все оказываются в заложниках – и друг у друга, и у собственных страхов и предрассудков…