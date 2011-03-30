Пробки разрулят китайские городовые?

Этой весной мэрия внесет в Мосгордуму законопроект о создании парковочной полиции. Несмотря на сходство названий, новая служба не будет частью МВД. Однако руководящие посты в ней займут те же гаишники.

За парковку в неположенном месте полагается штраф от 100 до 2500 рублей, а если машина мешает движению других машин, то и эвакуация. Но водителей это не пугает, потому что им обычно удается избежать ответственности. Сотрудники ГИБДД не имеют права оставить квитанцию для оплаты штрафа на автомобиле. Они обязаны дождаться владельца, на что у них нет времени. К тому же руководство ГИБДД не заставляет сотрудников бороться с незаконной парковкой (исключениями могут быть лишь особые случаи вроде расчистки Тверской). И для отчетности, и для корысти гаишникам выгоднее отслеживать другие нарушения.

«От ГИБДД толка нет. Ходят с дерзким видом, палкой показывают, как надо к ним подъехать, как уехать. Могут только перекрывать движение для вип-персон», – возмущается депутат МГД Антон Палеев. С ним солидарен депутат МГД Сергей Гончаров: «Перекроют утром дорогу для министра – и все, рабочий день закончен, можно взятки собирать. Очень важно, чтобы парковочная полиция не попала под крышу МВД, иначе получим точно такую же коррупцию. Новая структура должна быть полностью подо­тчетна московскому правительству – тогда удастся ее контролировать».

Работу парковочной полиции предполагается организовать по примеру Китая: на машине оставляют квитанцию и делают фото, подтверждающее факт нарушения. На Западе обычно фотографии не делают – там очень велик авторитет полицейских и высок уровень законопослушности граждан (даже если водитель не согласен, он платит штраф и только потом судится). Москвичи же к штрафам относятся безот­ветственно, поэтому фотография не помешает. Ограничиться одной лишь аппаратурой (то есть обойтись без парковочных полицейских) не удастся: видеонаблюдение нельзя установить повсеместно, к тому же машины нередко загораживают друг друга, поэтому камера не сможет запечатлеть всех нарушителей.

Дополнительный аргумент По мнению Вячеслава Лысакова, одновременно с ужесточением контроля необходима либерализация некоторых правил. «Например, ночью парковка должна быть разрешена везде – даже там, где стоят запрещающие знаки. Потому что ночью это никому не создает проблем, – настаивает В. Лысаков. – Показательно, что из всех возможных средств борьбы с пробками первым делом в Москве реализуются запретительные средства. А построили бы перехватывающие парковки и выделили бы полосу для общественного транспорта – может, парковочная полиция и не понадобилась бы».

Именно неотвратимость наказания, а не его суровость, должна стать причиной для того, чтобы не парковаться в неположенных местах. Повышение штрафов, как считают специалисты, не всегда приводит к повышению законопослушности (кстати, скоро штраф за парковку на «зебре» или на остановке общественного транспорта увеличится со 100 рублей до 1 тыс. рублей). «Вместе с тем водитель должен знать: запрещающие знаки устанавливаются не по чьей-то прихоти, – подчеркивает эксперт Центра исследований транспортной инфраструктуры Александр Кулаков. – Сейчас во многих местах парковка запрещена необоснованно – где-то по глупости, а где-то потому, что за установку знака заплатили. Кому-то не хочется, чтобы рядом с его домом или офисом стояли машины. Прежде чем вводить парковочную полицию, надо провести полную ревизию дорожных знаков».

Действительно, до всеобщей проверки наказывать за незаконную парковку будет несправедливо. В Москве не хватает, по оценочным данным, около 2 млн. парковочных мест. Куда автомобилист должен ставить машину в таких условиях, если не под запрещающий знак?

Кроме того, очевидно, что после ужесточения парковочного режима в столице появится масса бизнесменов, желающих нажиться на дефиците машино-мест. «Когда законопроект внесут в МГД, надо будет обратить внимание: не направлен ли он на обогащение таких бизнесменов? – отмечает депутат МГД А. Палеев. – В идеале парковочная полиция должна не только штрафовать водителей, но и следить за использованием парковочных зон. Многие платные парковки незаконны. Территории вокруг домов огорожены неправомерно – это касается и зданий органов власти. Ревизия увеличила бы парковочное пространство Москвы минимум на 20%».

Весомый аргумент в пользу введения парковочной полиции – ее доходность. Она не только не потребует затрат в отличие от множества служб, но и принесет большие деньги в бюджет города. Главное, чтобы эти деньги дошли-таки до бюджета. «Понадеемся, что новая служба не станет кормушкой для чиновников и для самих парковочных полицейских, – говорит Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора», член Экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы. – Возможно, бывшие гаишники устроятся в эту службу для того, чтобы вымогать взятки с автовладельцев. Если брать на работу гастарбайтеров, то такой сценарий еще более вероятен».