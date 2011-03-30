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Болезнь несущих конструкций

№ 12(253) от 31.03.2011 [«Аргументы Недели », Ольга ОКУНЕВА ]

Болезнь несущих конструкций

В Москве столкнулись с проблемой: как реставрировать стационары, расположенные в архитектурных памятниках.

В ближайшее время в Москве начнется ремонт 707 городских больниц. На это власти столицы выделили более 2,5 млрд. рублей. Ремонт будет проводиться без отселения пациентов, а для некоторых больниц уже выбраны подрядчики, которые будут осуществлять строительные работы. Казалось бы, отличная новость – наконец-то не придется лежать в обшарпанных палатах, но на поверку все оказалось не так гладко. 37% городских больниц имеют статус памятников архитектуры, и ремонтировать их в разы дольше и дороже, чем обычные здания. «А не съест ли архитектура медицину?» – задал вопрос глава столичного департамента здравоохранения Леонид Печатников.

Среди больниц, расположенных в исторических зданиях, – известные на весь город лечебные учреждения с традиционно высоким уровнем медицинского обслуживания: Пироговка, институт им. Склифосовского, Морозовская больница, стационары на Павловской и Короленко. Подправить здоровье именно здесь хотят многие, поэтому палаты в этих больницах часто переполнены: люди лежат в коридорах. А в случае с детскими больницами мамы вынуждены ночевать на стульях возле кроваток своих малышей. На эти проблемы обратил внимание даже премьер Владимир Путин, когда в феврале инспектировал Градскую больницу.

Расширение невозможно

Пациенты надеялись, что в ходе капительного ремонта внутренние помещения больниц можно будет перестроить – сделать их более просторными, вместительными, продуманными, чтобы число койко-мест можно было увеличить и чтобы для мам тоже нашлось место – побольше, чем сиденье стула. Но, увы, это оказалось невозможным.

«Ввести внутреннюю перепланировку, сносить стены, чтобы поставить лишние койки, увеличивать пространство в зданиях памятников архитектуры – запрещено законом, – говорит советник Москомнаследия Николай Переслегин. – Должны быть сохранены исторические интерьеры вплоть до текстуры и декора, даже перекрытия нельзя заменять на бетонные. Они должны оставаться деревянными».

Если проводить реконструкцию по закону, то есть в соответствии с историко-архитектурным паспортом здания, его внешний и внутренний облик не должен измениться, – а значит, лишних койко-мест не будет. Но это не единственная проблема.

«Реконструкция памятников архитектуры и капремонт обычных зданий – вещи абсолютно разных порядков, – продолжает Переслегин. – Для исторических зданий процедура куда более серьезная: нужны серьезные историко-культурные исследования, подробнейшая диагностика состояния зданий, ремонтные работы могут осуществляться только специализированными аккредитованными организациями – а не стройкомпаниями-однодневками. А это, по сути, значит, что реконструкция больницы, находящейся в историческом здании, обойдется городу в 5–6 раз дороже капремонта обычного стационара. Возникает вопрос: а хватит ли денег? Ведь просчитать заранее нельзя. Для каждого исторического здания составляется индивидуальный план реконструкции с индивидуальной же сметой».

Более того, как считает Переслегин, реконструкцию больниц-памятников невозможно вести без отселения пациентов, как планируют городские чиновники, – это технически невозможно. Медучреждения необходимо закрывать, и надолго – если обычный капремонт можно провести за несколько месяцев, то полноценная реконструкция может длиться от трех лет. И куда тогда пациентов? Их необходимо переводить в другие стационары, причем в пределах того же района, – и хватит ли места – большой вопрос.

В частные руки

«Эта история – хороший повод подумать над организацией системы стационаров в городе в целом», – полагает специалист по медицинскому хозяйству и праву Алексей Тихомиров. Он убежден: даже в ЦАО – больниц переизбыток, просто вход туда рядовым москвичам заказан. Это больницы федерального подчинения, ведомственные и частные медучреждения.

«Современная система ОМС позволяет включить их в структуру бесплатной медицины, – объясняет Алексей Тихомиров. – Но на практике они из нее выключены. Частным и ведомственным больницам необходимо договориться о тарифах с Федеральным фондом страхования – и вопрос будет решен. Пациентов можно будет направить в эти клиники, которые традиционно испытают нехватку пациентов и имеют при этом достаточно высокий уровень медицинских услуг».

Параллельно, полагает Тихомиров, городским властям необходимо задуматься над строительством новых стационаров в Москве. Они должны располагаться по внешней окружности Садового кольца – так, чтобы по диаметру, минуя пробки, пациентов на «скорой» можно было доставить в клинику. В новые, удобно спроектированные стационары хорошо бы перевести часть медицинского персонала из старых больниц с именем. Тогда и проблемы лежания в коридорах будут решены.

Не в ремонт, а в карман

«Конечно, больницы необходимо ремонтировать, многие из них выглядят жутко – зеленые обшарпанные стены, осыпающиеся потолки… Но, поверьте, – это далеко не главная проблема столичного здравоохранения, – оценивает ситуацию консультант Открытого института здоровья населения Кирилл Данишевский. – Оборудование, поставленное в больницы по проекту «Здоровье», еще не успело морально устареть, и 2,5 миллиарда – явно многовато для проекта. Просто закопать деньги в ремонт и дорогостоящее оборудование – это удобно. Коррупционная составляющая в этом проекте, очевидно, очень сильна».

Мамочки ночуют на стульях, а больные лежат в коридорах не потому, что наши больницы архитектурно не могут дать им палаты. Причина другая, точнее, две причины.

«Во-первых, у нас пациента, который должен лечиться амбулаторно, – закладывают в стационар. Это выгодно и поликлиникам: с глаз долой – из сердца вон. И больницам, которые финансируются в зависимости от заполненности койко-мест, а не от качества лечения, – полагает Кирилл Данишевский. – На мой взгляд, треть пациентов больниц можно прямо сейчас выписать домой, и там они пойдут на поправку значительно быстрее.

Во-вторых, – продолжает Данишевский, – больницам просто невыгодно размещать «бесплатников» удобно. Значительная статья доходов московских стационаров – это продажа мест в палате повышенной комфортности и палатах совместного пребывания, если речь идет о родителях с детьми. Кто будет платить за дополнительный комфорт, если и бесплатно можно лежать во вполне сносных условиях. Другое дело, когда выбор стоит между коридором и отдельной палатой с телевизором.

Система здравоохранения – это комплексная и очень сложная система, и невозможно подходить к ней, как, например, к сфере ЖКХ: провели ремонт – проблемы нет, – считает Кирилл Данишевский. – Только когда наши власти это поймут, лечиться в Москве станет действительно полезно. А пока лично я живу по принципу: лучше не болеть».

Во время ремонта будут использоваться только качественные материалы, например будут закупаться краски тиккурила оптом и другие известные брэнды!

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