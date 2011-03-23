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Автопробегам проезда нет

№ 11(252) от 24.03.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Автопробегам проезда нет

Мосгордума приняла в первом чтении поправки к закону о массовых мероприятиях. Большинство депутатов проголосовали за предложения мэра Собянина, ужесточающие и без того непростую процедуру согласования проведения пикетов, митингов и демонстраций. Особенно трудно теперь придется автомобилистам, желающим выразить свой протест за рулем.

Страшные ведерки

До сих пор специальных условий для проведения протестных автопробегов закон не предусматривал. Организаторам достаточно было лишь указать в заявке, что акция будет проводиться с участием машин. И автомобилисты, ставшие за последние годы гораздо активнее и организованнее, пользовались «недосмотром» властей, проводя одну за другой громкие акции. Тем более что поводов для них немало: постоянная угроза запрета праворульных машин, растущие цены на топливо, повышение транспортного налога. А в 2010-м как реакция на засилье «мигалок» на дорогах сформировалось движение «Синие ведерки» – настолько яркое, что его заметили из окон самых главных кабинетов.

«Синие ведерки на крышах машин по-настоящему взбесили власть. Это действительно очень эффективно, – отмечает Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». – Но и раньше, когда при проведении митингов и автопробегов порядок формально был чисто уведомительный, организовать их было не так просто. Я помню, как еще в 2005 году накануне одной из акций меня пригласили в правительство Москвы и три часа прессовали, пытались отговорить. Мы часто имели беседы с руководством ГУВД и ГИБДД, где объясняли наши цели, маршруты и убеждали, что порядок на дорогах будет обязательно».

Теперь «уговаривать три часа» власти уже никого не станут. Организаторы автомобильных акций будут обязаны сами обратиться за разрешением, в том числе и в ГИБДД, а там уж решат, соответствует ли место проведения «требованиям по обеспечению транспортной безопасности». В заявке надо будет указать маршрут автопробега, его протяженность и среднюю скорость движения автоколонны. Препятствием для акции могут стать ремонтные работы на дороге, а также неблагоприятные погодные условия, включая штормовое предупреждение. И даже в самый погожий день автопробеги запрещены на улицах с одной полосой движения в каждом направлении. Фактически их можно будет организовывать только на магистралях с разделительным ограждением или резервной полосой, и при этом лишь там, где нет исторических и культурных памятников. В центре таких мест не найти, и протестующим автомобилистам остается разве что МКАД.

«Ну и что плохого в этих поправках? – недоумевает депутат МГД Инна Святенко. – Теперь в законе прописано, что машины должны двигаться в колонне по одному, если они принимают участие в манифестации, чтобы не перегораживать проезжую часть. А разрешение на митинг с участием личного транспорта нужно спрашивать в ГИБДД – так и раньше фактически существовал такой порядок. Только теперь он узаконен. Запрет на митинги в местах, где идет ремонт дорожного полотна, тоже вполне логичен. А что, непременно надо митинговать возле открытых люков? Нет угрозы демократии и в запрете массовых мероприятий в случае штормовых предупреждений. Как только ветер стихнет, демократия вновь восстановится». Перед голосованием по поправкам Инна Святенко решительно призвала депутатов поддержать предложения Собянина. Так они и сделали: 35 – «за» и только двое – «против».

Лишили прав

Характерно, что поправки к закону о массовых мероприятиях были приняты не на федеральном уровне. Ужесточение условий их проведения могло бы вызвать ненужный общественный резонанс, поэтому возможность внесения поправок передали регионам. В Ростовской области, например, решили, что в акции может участвовать только от 10 до 20 машин в зависимости от ширины трассы. Свои поправки готовятся принять и в Питере...

«И никого не волнует, что это нарушение Конституции, – возмущается Вячеслав Лысаков. – Согласно ей, граждане могут собраться мирно без оружия и провести собрание или акцию. В Основном законе не сказано, каким образом люди должны добираться до места сбора: на машинах, на инвалидных колясках или пешком. Нет никаких нарушений и в том, что автомобиль используется для размещения лозунгов или призывов. Вообще если так пойдет и дальше, то скоро власти будут регулировать специальными актами движение свадебных и похоронных процессий».

Явным нарушением Конституции считает принятые в первом чтении поправки и фракция КПРФ. Депутат-коммунист в МГД Андрей Клычков подчеркивает: «Законы, которые придумывают единороссы, создают все новые и все более нелепые условия для реализации безусловных прав граждан, закрепленных в 31-й статье Конституции. Эта статья скоро превратится в музейный экспонат: она вроде как есть, но никто ею не может воспользоваться.

А ведь обстановка в стране накалена. «Манежка», «Синие ведерки», Химкинский лес, ТСЖ, электронная карта – эти массовые протесты получили колоссальный резонанс. На улицу выходят даже социальные группы, которые всегда считались аполитичными. Я убежден, что этот закон – всего лишь реакция властей на рост протестных настроений и резкое падение своих рейтингов. Теперь у них появилось гораздо больше предлогов, чтобы запретить неугодную акцию: можно огородить, скажем, люк на дороге и сослаться на ремонтные работы. И если раньше «Синим ведеркам» достаточно было при проведении мероприятия соблюдать ПДД, то теперь необходимо подавать заявку, и можно быть на 100% уверенным – им откажут».

Поражают коммунистов и изменения в преамбуле закона. Там особо подчеркивается, что его «действие не распространяется на массовые праздничные, культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные и иные мероприятия, не связанные с реализацией права граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований». Такова избирательная забота о населении: перекрытия движения, скажем, из-за парада или спортивного велопробега ему не помешают, а от протестных акций, как от проявлений экстремизма, людей надо оградить. В таком духе высказался при обсуждении поправок зампред Мосгордумы, единоросс Андрей Метельский.

Аргумент закона

Статья 2 ФЗ 54. Публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.

«Я всегда говорил, что самый большой экстремист у нас – это государство. Властные структуры сегодня чувствуют свое шаткое положение и поэтому всячески пытаются удержать народ от протеста», – сказал нам в минувшую пятницу депутат ГД Виктор Илюхин. (Это стало его последним комментарием нашей газете...)

«Прокуратура Москвы должна заинтересоваться законотворческим процессом в городской Думе, – добавил Виктор Иванович. – Если Собянин считает себя большим демократом, ему бы не стоило ставить подпись под таким документом. Нужно как следует изучить последние поправки и, если они незаконны, обращаться в Конституционный суд».

Катиться подальше

К Конституционному суду апеллируют и сторонники поправок. А то слишком много стало толкователей Конституции, считают они, и представляют новые правила не как ограничение свобод, а как ограничение числа машин в центре. «Люди на митинг могут прийти своими ногами. Зачем в центре лишний транспорт? – спрашивает депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов. – Я, кстати, предлагал, чтобы в Москве был свой Гайд‑парк – постоянное место для проведения митингов. Таким местом мог бы стать какой-нибудь природный комплекс, например Кузьминки. Но оппозиция наверняка захочет Александровский сад».

Власти, со своей стороны, наверняка предпочли бы десяток машин, съехавшихся на митинг в отдаленном спальном районе. Но декабрьский опыт Манежной показал, что при наличии серьезных причин для протеста люди сами выберут себе место для акции и не будут тратить время на согласования. «Народ сметет всех, если захочет, и никакие бумажонки из московской Думы его не остановят, – так высказался по поводу поправок Эдуард Лимонов. – Любые запреты вводятся, потому что власть боится».

Московские законодатели перепутали время, принимая непродуманные законы, лишь провоцируют новые выступления. В этом уверен депутат ГД Геннадий Гудков, фракция «Справедливая Россия»: «Последние решения, ограничивающие возможности оппозиции, только подталкивают ее в прямом и переносном смысле к Манежной площади. Может дойти и до открытых столкновений. Нельзя загонять инакомыслящих в угол. Но я думаю, что запреты не сработают: умные головы сообразят, как их обойти».

Действительно, активисты практически всех общественных организаций автомобилистов уже высказались в том смысле, что пока ни пробок, ни мигалок в Москве меньше не становится, а дороги не строятся, то и протесты продолжатся, – наш сообразительный народ найдет способы, как их организовать.

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